La China Suárez negó los rumores de separación de Mauro Icardi con un divertido video en sus redes

La China Suárez negó los rumores de separación de Mauro Icardi con un video en sus historias de Instagram (Video: Instagram)

La China Suárez respondió este jueves a los rumores de separación de Mauro Icardi de la manera más contundente posible: con un video en sus historias de Instagram. En las imágenes, el futbolista aparece frente al capó de la camioneta de la actriz, en una escena que recrea, de forma cómplice, un comercial de chicles que la actriz protagonizó de niña para el mercado de Estados Unidos. El clip llegó horas después de que Yanina Latorre asegurara en sus redes sociales que la pareja atravesaba un distanciamiento de cuatro días y que la relación “no venía bien”.

La historia previa que la propia actriz había compartido en su cuenta era, precisamente, un video que mostraba a una pequeña Suárez en ese antiguo comercial de chicles yanquis. Con ese antecedente fresco en la memoria de sus seguidores, el nuevo clip con el delantero adoptó el tono de una respuesta en código: ambos recrearon la situación del aviso, con el delantero asomado sobre el capó del vehículo y los emojis de un león y un corazón rojo como única leyenda, con la mención @mauroicardi.

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El video de la China Suárez y Mauro Icardi recreó un comercial de chicles que la actriz protagonizó de niña para el mercado de Estados Unidos

La publicación llegó en un momento de alta exposición mediática para la pareja. Latorre había detallado ese mismo día que el exjugador del Galatasaray se había presentado en la tarde en el barrio privado de San Jorge, donde reside ella, y que alrededor de la una del mediodía su camioneta negra ya estaba estacionada frente a la casa de la actriz. “Parece que hay reunión en la casa de la nipona en San Jorge”, escribió la panelista junto a una foto donde se distinguían los vehículos de ambos y un tercer auto rojo.

El contexto para Icardi no era el más favorable. El delantero atraviesa un período de incertidumbre profesional: sin club desde su salida del fútbol turco, las opciones que circulan en el ambiente apuntan a ligas de México y Estados Unidos, destinos que no coinciden con su preferencia declarada de continuar en Europa. A eso se sumó la versión de Latorre sobre la llegada de Ekaterina Ojeda como factor de tensión en la relación, un nombre que habría agitado las aguas internas de la pareja en los días previos.

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Fue en ese marco que el video en las historias de la China adquirió una lectura doble: la del guiño lúdico a su propio pasado en la actuación publicitaria y la de una señal pública hacia quienes daban por rota la relación. La actriz, que construyó su carrera desde la infancia —primero en comerciales, luego de la mano de Cris Morena y más tarde como figura central de la ficción argentina con su personaje de la Polaca en Argentina, tierra de amor y venganza— eligió el humor y la complicidad como forma de respuesta.

El comercial original de la China Suárez mostraba a una familia en un safari por África y volvió a circular en redes por cuentas de nostalgia de los años 90 (Video: Instagram)

El comercial original, filmado para el mercado estadounidense, mostraba a una familia en un safari por África y tenía a la pequeña Suárez como protagonista, con la misión de enfrentar a un león gracias al aliento fresco del producto que anunciaba. Décadas después, ese material resurgió en las redes a través de cuentas dedicadas a la nostalgia de los años 90, y la propia actriz lo reposteó con emojis de ternura antes de que la versión actualizada con Icardi tomara el relevo en su perfil.

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El futbolista, que días atrás había salido de compras con sus hijas —fruto de su matrimonio con Wanda Nara, quien confirmó que las niñas estaban bien y habían pasado la noche con su padre—, apareció en el video con campera bicolor, gorra de visera y una sonrisa que sus seguidores leyeron como confirmación de la reconciliación.