Deportes

España se clasificó a los octavos de final y espera por Portugal o Croacia: así está el cuadro del Mundial 2026

La Copa del Mundo 2026 ya tiene cinco cruces confirmados y hoy quedará definido el sexto a la espera de los últimos partidos durante el viernes

Guardar
Google icon
El festejo de los jugadores españoles en la victoria ante Austria (Reuters/Kirby Lee)
El festejo de los jugadores españoles en la victoria ante Austria (Reuters/Kirby Lee)

El mapa de los octavos de final comienza a quedar cada vez más claro. La victoria de España sobre Austria en los 16avos lo convirtió en otro de los ganadores del pase a la siguiente ronda y espera conocer a su rival que saldrá del próximo turno: el ganador del cruce entre Portugal y Croacia.

En el primer turno, los actuales campeones europeos vencieron 3-0 con un doblete de Mikel Oyarzabal y un tanto de Pedro Porro en el encuentro disputado en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Fue la mejor labor del elenco ibérico en el certamen y ratificó su chapa de candidato.

PUBLICIDAD

En el cierre de esta jornada de jueves, Suiza-Argelia se enfrentarán en Vancouver (Canadá) y quedarán a la espera del último partido de los 16avos de final que disputarán el viernes Colombia-Ghana en Kansas City (Estados Unidos) para conocer a su contrincante.

Antes, Australia chocará con Egipto en Dallas para definir al rival de la llave que en el siguiente turno afrontará la selección argentina ante Cabo Verde en Miami.

PUBLICIDAD

La actividad de la Copa del Mundo será en continuado porque tras el cierre de los 16avos de final este viernes, se lanzarán los primeros dos cruces de octavos de final el sábado 4 de julio: Canadá jugará ante Marruecos en Houston y la favorita Francia enfrentará a Paraguay en Filadelfia en el siguiente turno.

El domingo 5 habrá otras dos presentaciones con Brasil-Noruega en la sede de New York/New Jersey y la aparición en cancha de otro de los anfitriones: México buscará alcanzar los cuartos de final contra Inglaterra en un electrizante cruce en el Estadio Azteca.

El lunes 6 de julio, Estados Unidos soñará con dar otro paso en la Copa del Mundo que organiza ante Bélgica en Seattle. Aunque previamente se jugará un cruce esperado con España ante el vencedor de Portugal-Croacia.

La persiana de esta instancia se bajará el martes 7 ya que se disputarán las últimas dos llaves. En el primer turno del día, el vencedor de Argentina-Cabo Verde irá ante el ganador de Australia-Egipto en Atlanta. Luego, se repetirá la fórmula con los triunfadores de Suiza-Argelia y Colombia-Ghana en Vancouver (Canadá).

LA AGENDA DE PARTIDOS DE 8VOS DE FINAL DEL MUNDIAL

Sábado 4 de julio

14.00: Canadá vs. Marruecos

18.00: Paraguay vs. Francia

Domingo 5 de julio

17.00: Brasil vs. Noruega

21.00: México vs. Inglaterra

Lunes 6 de julio

16.00: Portugal/Croacia vs. España

21.00: Estados Unidos vs. Bélgica

Martes 7 de julio

13.00: Argentina/Cabo Verde vs. Australia/Egipto

17.00: Suiza/Argelia vs. Colombia/Ghana

* Horarios de Argentina

LA AGENDA DE LOS CRUCES DE 16AVOS DEL MUNDIAL 2026

Jueves 2 de julio

20.00hs: Portugal (2°K) vs. Croacia (2°L)

Viernes 3 de julio

00.00hs: Suiza (1°B) vs. Argelia (3° Grupo J)

15.00hs: Australia (2°D) vs. Egipto (2°G)

19.00hs: Argentina (1°J) vs. Cabo Verde (2°H)

22.30hs: Colombia (1°K) vs. Ghana (3° Grupo L)

*Horarios de Argentina

EL CUADRO DE PLAYOFF DEL MUNDIAL 2026

LOS GOLES DE 16AVOS DE FINAL DEL MUNDIAL

ESPAÑA 3-0 AUSTRIA

Mundial 2026 - España 3 - Austria 0

ESTADOS UNIDOS 2-0 BOSNIA

Mundial 2026 - Estados Unidos 2 - Bosnia 0

BÉLGICA 3-2 SENEGAL

Mundial 2026 - Bélgica 3 - Senegal 2

INGLATERRA 2-1 RD CONGO

Mundial 2026 - Inglaterra 2 - RD Congo 1

MÉXICO 2-0 ECUADOR

Mundial 2026 - México 2 - Ecuador 0

FRANCIA 3-0 SUECIA

Mundial 2026 - Francia 3 - Suecia 0

NORUEGA 2-1 COSTA DE MARFIL

Mundial 2026 - Noruega 2 - Costa de Marfil 1

PAÍSES BAJOS (2) 1-1 (3) MARRUECOS

ALEMANIA 1-1 (3-4) PARAGUAY

BRASIL 2-1 JAPÓN

SUDÁFRICA 0-1 CANADÁ

Mundial 2026 - Sudáfrica 0 - Canadá 1

LA TABLA DE LOS MEJORES TERCEROS

* Clasificaron los 8 mejores terceros de los 12 grupos

LAS TABLAS DE POSICIONES DEL MUNDIAL 2026

LAS 26 SELECCIONES ELIMINADAS DEL MUNDIAL

  • Bosnia y Herzegovina (16avos de final)
  • Senegal (16avos de final)
  • RD Congo (16avos de final)
  • Ecuador (16avos de final)
  • Suecia (16avos de final)
  • Costa de Marfil (16avos de final)
  • Sudáfrica (16avos de final)
  • Japón (16avos de final)
  • Alemania (16avos de final)
  • Países Bajos (16avos de final)
  • Uruguay (fase de grupos)
  • Arabia Saudita (fase de grupos)
  • Escocia (fase de grupos)
  • República Checa (fase de grupos)
  • Corea del Sur (fase de grupos)
  • Uzbekistán (fase de grupos)
  • Qatar (fase de grupos)
  • Haití (fase de grupos)
  • Turquía (fase de grupos)
  • Curazao (fase de grupos)
  • Túnez (fase de grupos)
  • Irak (fase de grupos)
  • Irán (fase de grupos)
  • Jordania (fase de grupos)
  • Panamá (fase de grupos)
  • Nueva Zelanda (fase de grupos)

LA AGENDA DE PARTIDOS

Temas Relacionados

Mundial 2026World Cup 2026Playoffs Mundial 202616avos de final Mundial 2026Selección Francia Mundial 2026Selección Noruega Mundial 2026Playoff World Cup 2026Cuadro Mundial 2026CopaDelMundo2026Selección Inglaterra Mundial 2026Selección Portugal Mundial 2026Selección Canadá Mundial 2026Selección Sudáfrica Mundial 2026Selección Brasil Mundial 2026Selección Japón Mundial 2026Selección Alemania Mundial 2026Selección Paraguay Mundial 2026Selección México Mundial 2026Selección Argentina Mundial 2026Selección España Mundial 2026

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los dos clubes europeos que quieren a Orlando Gill tras su gran actuación en el triunfo por penales de Paraguay ante Alemania

Un equipo italiano y otro inglés tienen en la mira al arquero paraguayo. San Lorenzo posee la mitad del pase del futbolista

Los dos clubes europeos que quieren a Orlando Gill tras su gran actuación en el triunfo por penales de Paraguay ante Alemania

España le ganó 3-0 a Austria y sacó boleto a los octavos de final del Mundial: todos los goles del partido

La Roja no dio lugar para las sorpresas y se impuso con autoridad

España le ganó 3-0 a Austria y sacó boleto a los octavos de final del Mundial: todos los goles del partido

La divertida metáfora de Alfaro en el Mundial tras ser consultado por una frase poética para cerrar una cita: “Me da vergüenza”

El entrenador de la selección de Paraguay revolucionó las redes con una llamativa analogía antes del cruce contra Francia por los octavos de final

La divertida metáfora de Alfaro en el Mundial tras ser consultado por una frase poética para cerrar una cita: “Me da vergüenza”

7 frases de De Paul antes de cumplir 90 partidos con la Selección: qué le enseñó Scaloni y el orgullo de ser amigo de Messi

El Motorcito habló en conferencia de prensa en la previa del duelo frente a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial

7 frases de De Paul antes de cumplir 90 partidos con la Selección: qué le enseñó Scaloni y el orgullo de ser amigo de Messi

Una estrella de Hollywood recordó su singular encuentro con Maradona: “Fue una de las mejores noches de mi vida”

El actor Collin Farrell se emocionó por un gesto del Diez con su padre: “Un genio poético de 1,65 metro”

Una estrella de Hollywood recordó su singular encuentro con Maradona: “Fue una de las mejores noches de mi vida”

DEPORTES

El famoso ex delantero que sorprendió a Scaloni en la conferencia de prensa: ‘Íbamos a comer milanesas"

El famoso ex delantero que sorprendió a Scaloni en la conferencia de prensa: ‘Íbamos a comer milanesas"

Los dos clubes europeos que quieren a Orlando Gill tras su gran actuación en el triunfo por penales de Paraguay ante Alemania

España le ganó 3-0 a Austria y sacó boleto a los octavos de final del Mundial: todos los goles del partido

La divertida metáfora de Alfaro en el Mundial tras ser consultado por una frase poética para cerrar una cita: “Me da vergüenza”

7 frases de De Paul antes de cumplir 90 partidos con la Selección: qué le enseñó Scaloni y el orgullo de ser amigo de Messi

TELESHOW

Benicio Guyot, el hijo de Ernestina Pais, se reunió con Charly García: “Con un enorme”

Benicio Guyot, el hijo de Ernestina Pais, se reunió con Charly García: “Con un enorme”

Mica Viciconte respondió a las críticas que recibió tras su cruce con Daniela Celis: “Pensar distinto no me hace machista”

La China Suárez negó los rumores de separación de Mauro Icardi con un divertido video en sus redes

Juli Poggio defendió a Daniela Celis tras la crítica de Mica Viciconte: “Un escote no le falta el respeto a nadie”

La preocupación de Cande Tinelli por el estado de salud de su perrita: “A seguir luchándola”

INFOBAE AMÉRICA

El régimen de Nicaragua expulsó a las últimas familias de Residencial El Carmen y cerró un perímetro de exclusión en Managua

El régimen de Nicaragua expulsó a las últimas familias de Residencial El Carmen y cerró un perímetro de exclusión en Managua

Alerta en el Caribe Sur de Costa Rica: advierten por presencia de fragata portuguesa en el Parque Nacional Cahuita

Dos personas asesinadas en Honduras por presunto robo de ganado

República Dominicana bajo alerta por calor extremo en julio, ¿Qué días serán los de mayor riesgo?

El Gobierno de Guatemala releva al ministro de Energía y Minas tras 30 meses de gestión