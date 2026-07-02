España se clasificó a los octavos de final y espera por Portugal o Croacia: así está el cuadro del Mundial 2026

El festejo de los jugadores españoles en la victoria ante Austria (Reuters/Kirby Lee)

El mapa de los octavos de final comienza a quedar cada vez más claro. La victoria de España sobre Austria en los 16avos lo convirtió en otro de los ganadores del pase a la siguiente ronda y espera conocer a su rival que saldrá del próximo turno: el ganador del cruce entre Portugal y Croacia.

En el primer turno, los actuales campeones europeos vencieron 3-0 con un doblete de Mikel Oyarzabal y un tanto de Pedro Porro en el encuentro disputado en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Fue la mejor labor del elenco ibérico en el certamen y ratificó su chapa de candidato.

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En el cierre de esta jornada de jueves, Suiza-Argelia se enfrentarán en Vancouver (Canadá) y quedarán a la espera del último partido de los 16avos de final que disputarán el viernes Colombia-Ghana en Kansas City (Estados Unidos) para conocer a su contrincante.

Antes, Australia chocará con Egipto en Dallas para definir al rival de la llave que en el siguiente turno afrontará la selección argentina ante Cabo Verde en Miami.

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La actividad de la Copa del Mundo será en continuado porque tras el cierre de los 16avos de final este viernes, se lanzarán los primeros dos cruces de octavos de final el sábado 4 de julio: Canadá jugará ante Marruecos en Houston y la favorita Francia enfrentará a Paraguay en Filadelfia en el siguiente turno.

El domingo 5 habrá otras dos presentaciones con Brasil-Noruega en la sede de New York/New Jersey y la aparición en cancha de otro de los anfitriones: México buscará alcanzar los cuartos de final contra Inglaterra en un electrizante cruce en el Estadio Azteca.

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El lunes 6 de julio, Estados Unidos soñará con dar otro paso en la Copa del Mundo que organiza ante Bélgica en Seattle. Aunque previamente se jugará un cruce esperado con España ante el vencedor de Portugal-Croacia.

La persiana de esta instancia se bajará el martes 7 ya que se disputarán las últimas dos llaves. En el primer turno del día, el vencedor de Argentina-Cabo Verde irá ante el ganador de Australia-Egipto en Atlanta. Luego, se repetirá la fórmula con los triunfadores de Suiza-Argelia y Colombia-Ghana en Vancouver (Canadá).

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LA AGENDA DE PARTIDOS DE 8VOS DE FINAL DEL MUNDIAL

Sábado 4 de julio

14.00: Canadá vs. Marruecos

18.00: Paraguay vs. Francia

Domingo 5 de julio

17.00: Brasil vs. Noruega

21.00: México vs. Inglaterra

Lunes 6 de julio

16.00: Portugal/Croacia vs. España

21.00: Estados Unidos vs. Bélgica

Martes 7 de julio

13.00: Argentina/Cabo Verde vs. Australia/Egipto

17.00: Suiza/Argelia vs. Colombia/Ghana

* Horarios de Argentina

LA AGENDA DE LOS CRUCES DE 16AVOS DEL MUNDIAL 2026

Jueves 2 de julio

20.00hs: Portugal (2°K) vs. Croacia (2°L)

Viernes 3 de julio

00.00hs: Suiza (1°B) vs. Argelia (3° Grupo J)

15.00hs: Australia (2°D) vs. Egipto (2°G)

19.00hs: Argentina (1°J) vs. Cabo Verde (2°H)

22.30hs: Colombia (1°K) vs. Ghana (3° Grupo L)

*Horarios de Argentina

EL CUADRO DE PLAYOFF DEL MUNDIAL 2026

LOS GOLES DE 16AVOS DE FINAL DEL MUNDIAL

ESPAÑA 3-0 AUSTRIA

Mundial 2026 - España 3 - Austria 0

ESTADOS UNIDOS 2-0 BOSNIA

Mundial 2026 - Estados Unidos 2 - Bosnia 0

BÉLGICA 3-2 SENEGAL

Mundial 2026 - Bélgica 3 - Senegal 2

INGLATERRA 2-1 RD CONGO

Mundial 2026 - Inglaterra 2 - RD Congo 1

MÉXICO 2-0 ECUADOR

Mundial 2026 - México 2 - Ecuador 0

FRANCIA 3-0 SUECIA

Mundial 2026 - Francia 3 - Suecia 0

NORUEGA 2-1 COSTA DE MARFIL

Mundial 2026 - Noruega 2 - Costa de Marfil 1

PAÍSES BAJOS (2) 1-1 (3) MARRUECOS

ALEMANIA 1-1 (3-4) PARAGUAY

BRASIL 2-1 JAPÓN

SUDÁFRICA 0-1 CANADÁ

Mundial 2026 - Sudáfrica 0 - Canadá 1

LA TABLA DE LOS MEJORES TERCEROS

* Clasificaron los 8 mejores terceros de los 12 grupos

LAS TABLAS DE POSICIONES DEL MUNDIAL 2026

LAS 26 SELECCIONES ELIMINADAS DEL MUNDIAL

Bosnia y Herzegovina (16avos de final)

Senegal (16avos de final)

RD Congo (16avos de final)

Ecuador (16avos de final)

Suecia (16avos de final)

Costa de Marfil (16avos de final)

Sudáfrica (16avos de final)

Japón (16avos de final)

Alemania (16avos de final)

Países Bajos (16avos de final)

Uruguay (fase de grupos)

Arabia Saudita (fase de grupos)

Escocia (fase de grupos)

República Checa (fase de grupos)

Corea del Sur (fase de grupos)

Uzbekistán (fase de grupos)

Qatar (fase de grupos)

Haití (fase de grupos)

Turquía (fase de grupos)

Curazao (fase de grupos)

Túnez (fase de grupos)

Irak (fase de grupos)

Irán (fase de grupos)

Jordania (fase de grupos)

Panamá (fase de grupos)

Nueva Zelanda (fase de grupos)

LA AGENDA DE PARTIDOS