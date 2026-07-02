Panamá

Inversionistas dominicanos y europeos, interesados en las costas panameñas de Colón

Analizan posible desarrollo de infraestructuras hoteleras, afirma presidente Mulino

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Pueblo costero ubicado en la provincia de Colón, Panamá. (Cortesía)
Pueblo costero ubicado en la provincia de Colón, Panamá. (Cortesía)

Empresarios dominicanos se suman a inversionistas europeos interesados en desarrollar infraestructuras hoteleras en la Costa Arriba de la atlántica provincia de Colón, aseguró el presidente José Raúl Mulino en su discurso a la nación este 1 de julio.

Sin dar mayores detalles, el mandatario sostuvo que la actividad turística en el país “se empieza a notar”, y en el primer trimestre de este año creció un 17%.

De enero a abril de este año el arribo de visitantes internacionales al país reporto un aumentó de 16.4% al compararlo con el mismo período del 2025, de acuerdo con cifras de la Autoridad de Turismo de Panamá.

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Con la Ley de Incentivos Turísticos que manifestó que presentará para consideración de la Asamblea Nacional, el mandatario dijo que “el Estado enviará una señal clara de confianza a quienes quieran invertir y generar empleo en Panamá”.

Panamá podría reducir de manera significativa las brechas económicas entre la capital y las provincias si logra que una mayor proporción de los turistas internacionales llegue al interior del país, afirma por su parte el informe “Más visitantes, menos brechas: el turismo como motor del desarrollo territorial”, elaborado por la firma consultora Indesa para el reciente Foro de Turismo 2026 de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede).

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El desarrollo del turismo sería vital para inyectar la economía de la Costa Arriba de Colón. (Cortesía)
El desarrollo del turismo sería vital para inyectar la economía de la Costa Arriba de Colón. (Cortesía)

El documento sostiene que el turismo representa una de las pocas actividades económicas con capacidad de distribuir crecimiento, generar empleo local y atraer inversión hacia territorios históricamente alejados de los principales motores económicos nacionales.

Panamá figura entre los países con mayor ingreso per cápita de América Latina, pero también mantiene importantes desigualdades territoriales.

Actualmente, el 83% de la actividad económica nacional se concentra en Panamá, Panamá Oeste y Colón, mientras que muchas provincias continúan enfrentando menores oportunidades de empleo formal, ingresos y desarrollo productivo.

De acuerdo con el informe, las provincias ubicadas al oeste del Canal -Coclé, Herrera, Los Santos, Veraguas, Chiriquí, Bocas del Toro y Panamá Oeste- concentran cerca del 77% de la población que reside fuera de la capital y reúnen las condiciones para que el turismo se convierta en un verdadero motor de desarrollo regional.

“El turismo tiene una característica que pocas actividades económicas poseen: lleva la demanda directamente a los territorios. Cuando un visitante llega a una comunidad, no solo beneficia a un hotel o restaurante; también genera oportunidades para productores, transportistas, emprendedores, artesanos y numerosos proveedores locales”, destacó Giulia De Sanctis, presidenta saliente de la Apede.

El informe señala que el principal reto no es atraer más visitantes, sino lograr que lleguen al interior del país. (Cortesía)
El informe señala que el principal reto no es atraer más visitantes, sino lograr que lleguen al interior del país. (Cortesía)

El informe señala que el principal reto no es atraer más visitantes, sino lograr que lleguen al interior del país.

Panamá ya registra cifras históricas: solo en el primer cuatrimestre de 2026 recibió un millón de turistas internacionales y generó ingresos por $2,637 millones.

Actualmente, más del 83% de los turistas internacionales ingresan por el Aeropuerto Internacional de Tocumen y, para muchos de ellos, llegar a los principales destinos del interior implica recorridos superiores a tres horas.

Esta realidad limita la capacidad del turismo para distribuir sus beneficios económicos hacia las regiones con mayores necesidades de desarrollo. El informe destaca que por cada $100 generados en hoteles y restaurantes se producen aproximadamente $60 adicionales en otros sectores de la economía.

Además, cada millón de dólares en ventas del sector turístico genera más de 42 empleos, lo que convierte al turismo en una de las actividades con mayor capacidad para impulsar oportunidades, ingresos y desarrollo en las provincias.

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