Dos muertos y siete heridos tras un nuevo ataque de Israel en el sur de Gaza

Se eleva humo tras un ataque aéreo israelí en Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, el sábado 27 de junio de 2026. (Foto AP/Abdel Kareem Hana)

Un ataque con dron del Ejército israelí mató el jueves por la noche a dos palestinos e hirió a otros siete —entre ellos menores— en Mawasi, una franja costera del sur de Gaza a la que Israel había designado como zona humanitaria segura para la población desplazada. El Hospital Nasser, en Jan Yunis, confirmó las víctimas y las identificó como Mahmoud Abdel Razeq Muhammad Al Breim, de 43 años, y Yousef Qassem Abu Khater, de 60.

El ataque se produjo una jornada después de que otro dron israelí matara a dos personas en el barrio de Sheij Radwan, en el noroeste de la ciudad de Gaza. Los dos episodios elevan la presión sobre una tregua que, desde su entrada en vigor el 10 de octubre de 2025, no ha detenido la sangría.

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Según el Ministerio de Sanidad de Gaza —sin incluir los fallecidos de las últimas horas—, 1.059 palestinos han muerto en ataques israelíes desde el inicio del alto el fuego, mientras que 3.429 resultaron heridos y 788 cadáveres fueron recuperados de entre los escombros. Desde el 7 de octubre de 2023, el balance total asciende a 73.074 muertos y 173.537 heridos.

La zona de Mawasi concentra una paradoja que atraviesa toda la guerra. Israel la señaló durante los primeros meses del conflicto como destino preferente para los desplazados del norte y el centro de la Franja, y hacia allí dirigió a centenares de miles de personas. Médicos Sin Fronteras documentó que más de un millón de desplazados se hacinaban en tiendas de campaña a lo largo de esa estrecha franja costera, sin agua corriente, sin electricidad estable y sin infraestructuras sanitarias suficientes. Mawasi se convirtió en uno de los mayores campamentos de emergencia del mundo, y también en objetivo recurrente de ataques: en julio de 2024, un bombardeo en esa área causó al menos 90 muertos, entre ellos decenas de mujeres y niños.

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Dolientes cargan el cuerpo del palestino Abdullah Moussa, de 30 años, fallecido en un ataque aéreo israelí, durante su funeral en Jan Yunis, en la Franja de Gaza, el sábado 27 de junio de 2026 (AP Foto/Abdel Kareem Hana)

El alto el fuego del 10 de octubre de 2025, negociado con la mediación de Estados Unidos, Egipto y Qatar, supuso el repliegue de las tropas israelíes tras una línea de demarcación conocida como “línea amarilla”. En virtud del acuerdo, Hamas liberó a los 20 rehenes que quedaban con vida en Gaza a cambio de unos 2.000 prisioneros palestinos. Pero el texto dejó ambigüedades sobre la retirada definitiva del Ejército israelí y la futura arquitectura política del enclave. Según la ONU, entre octubre de 2025 y principios de abril de 2026, al menos 196 palestinos murieron en ataques israelíes cerca de las posiciones donde las tropas siguen desplegadas, entre ellos 43 niños.

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) ha advertido que el acceso de bienes esenciales a Gaza sigue siendo insuficiente y que la situación se agrava por la expansión continua del perímetro militar israelí. La Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU para los Territorios Palestinos concluyó en 2025 que Israel ha cometido genocidio contra la población palestina en Gaza, y amplió sus acusaciones al señalar que las operaciones militares han provocado una cifra sin precedentes de muertes y traumas entre los niños.

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El patrón que revelan los ataques de esta semana —drones sobre zonas civiles del sur del enclave, víctimas identificadas como no combatientes, el Hospital Nasser como receptor de los heridos— reproduce los episodios que se han repetido desde octubre de 2025.