Tecno

La capa de invisibilidad de Harry Potter se hace realidad con esta tecnología

El material creado se califica como un metamaterial, diseñado para manipular la interacción de ondas con las superficies que recubre

Guardar
El nuevo material desarrollado por
El nuevo material desarrollado por KAIST permite crear camuflaje para ocultar objetos ante sensores de microondas y radares avanzados, simulando la capa de Harry Potter.

Una de las reliquias de la muerte de Harry Potter salió del universo de los libros para convertirse en un concepto de una investigación de un grupo de científicos surcoreanos, quienes han creado una tecnología que es capaz de generar invisibilidad, como si se tratara de magia.

Esto lo han conseguido un equipo de KAIST (Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea), al desarrollar una ‘capa’ que, en ciertos contextos, permite que los objetos queden ocultos ante los sensores de microondas y radares.

Este desarrollo coreano no busca ocultar personas ante la vista, sino crear un camuflaje capaz de hacer “invisible” un objeto frente a dispositivos tecnológicos avanzados.

Cómo es la tecnología de la ‘capa’ de invisibilidad

La innovación surge de la colaboración entre los profesores Hyoungsoo Kim y Sanghoo Park, quienes han centrado sus esfuerzos en una tela elástica recubierta con una tinta especial de metal líquido, conocida como LMCP. Esta sustancia puede imprimirse sobre un sustrato de tipo gomoso.

La innovación surcoreana utiliza una
La innovación surcoreana utiliza una tinta especial de metal líquido LMCP sobre una tela elástica capaz de resistir hasta 12 veces su longitud original. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resultado es una superficie flexible que no solo soporta ser estirada hasta 12 veces su longitud original (1200%), sino que además mantiene su capacidad conductora y sus propiedades de camuflaje durante un tiempo prolongado, incluso después de un año de exposición al aire.

La clave de este desarrollo se encuentra en el diseño y la composición de la tinta. Al secarse, las partículas de metal líquido forman una malla estable que combina las propiedades conductoras de los metales con la elasticidad y resistencia de los polímeros. Esta estructura permite manipular el comportamiento de las ondas electromagnéticas, absorbiéndolas o desviándolas según el patrón impreso sobre la tela.

Según los propios investigadores, el material actúa como un verdadero “metamaterial”: una estructura artificial diseñada para controlar la interacción de las ondas con la superficie. El proceso de fabricación es sencillo y no requiere sinterizado a alta temperatura ni el uso de láseres especializados, lo que abre la puerta a la producción masiva y al desarrollo de aplicaciones comerciales.

A diferencia de la invisibilidad óptica, que consiste en manipular la luz visible para engañar al ojo humano, el avance coreano se orienta a otro segmento del espectro: las microondas y las señales utilizadas por los radares y sensores avanzados.

El proceso de fabricación de
El proceso de fabricación de la capa de invisibilidad es sencillo y no requiere altas temperaturas ni equipos especializados, lo que favorece su producción masiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto significa que, aunque la tela no haría desaparecer a una persona ante la vista, sí podría ocultar dispositivos, vehículos o equipos electrónicos ante sistemas de detección electrónica.

Este punto es fundamental para comprender el impacto real del invento. En el ámbito científico, la invisibilidad suele estar asociada al manejo de ondas electromagnéticas, pero el espectro abarca mucho más que la luz visible.

Existen ondas de radio, rayos X, infrarrojo, ultravioleta y microondas, cada una con aplicaciones y desafíos propios. El material desarrollado por KAIST se especializa en las microondas, lo que resulta especialmente útil para evitar la detección por radar.

Durante las pruebas, los investigadores lograron ocultar un objeto a los ojos de un radar convencional utilizando su tela recubierta con LMCP. La tinta absorbió las ondas electromagnéticas y el sistema no pudo registrar la presencia del objeto. Este logro representa un paso adelante en la creación de camuflaje tecnológico para aplicaciones de defensa, robótica y electrónica.

Las aplicaciones potenciales incluyen pieles
Las aplicaciones potenciales incluyen pieles robóticas, wearables médicos, defensa nacional y tecnologías flexibles de sigilo asequibles y escalables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En qué casos se podría usar este tipo de tecnología

Las posibilidades que abre este avance son numerosas. Los investigadores de KAIST plantean como escenarios de uso la creación de “piel robótica” que pueda cambiar de forma y camuflarse ante sensores, el desarrollo de dispositivos vestibles (wearables) para monitoreo de salud o seguridad, y tecnologías de sigilo para defensa nacional que no dependan de materiales rígidos ni costosos.

La fabricación sencilla, mediante impresión tipo serigrafía, reduce los costos y las barreras técnicas para la adopción industrial. A diferencia de otras investigaciones que exploran la invisibilidad mediante moléculas complejas o técnicas sofisticadas, el enfoque de KAIST se destaca por su practicidad y potencial de escalabilidad.

Como subrayan los expertos, el verdadero avance no reside en crear una “capa mágica”, sino en acercar la tecnología del camuflaje electromagnético a aplicaciones cotidianas. La posibilidad de producir metamateriales flexibles, resistentes y económicos marca un giro en el desarrollo de tecnologías de ocultamiento y protección frente a sensores y sistemas avanzados de detección.

Temas Relacionados

Harry PotterCienciaInvisibilidadInvestigaciónTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Psicosis por IA, el padecimiento que muchos sufren al imaginar escenarios que no son reales

Pacientes manifiestan delirios en los que consideran a los chatbots como entidades conscientes que transmiten secretos

Psicosis por IA, el padecimiento

Elon Musk reclama a OpenAI y Microsoft una compensación de hasta USD 134 mil millones

El empresario sostiene que su participación resultó fundamental para el surgimiento y desarrollo de OpenAI, empresa actualmente bajo la dirección de Sam Altman

Elon Musk reclama a OpenAI

Gemini ya responde más rápido que ChatGPT gracias a este botón

La herramienta permite omitir el razonamiento en profundidad y obtener respuestas directas en segundos

Gemini ya responde más rápido

Descarga gratis ya mismo este juego de Steam: podrás tenerlo en tu PC para siempre

Smart Factory Tycoon, un videojuego de estrategia y simulación que permite liderar una fábrica automatizada con asistentes robóticos, puede ser reclamado sin coste hasta el 20 enero de 2026

Descarga gratis ya mismo este

Esta función de Android bloquea las llamadas spam y puedes activarla en segundos

Esta opción permite bloquear comunicaciones no deseadas sin comprometer la privacidad de los contactos

Esta función de Android bloquea
DEPORTES
La toalla vudú que desató

La toalla vudú que desató el caos en la final africana: el misterio detrás del talismán de Senegal y el antecedente Marruecos-Nigeria

Precisión quirúrgica y definición de goleador: Nico Paz brilló y convirtió por duplicado en la contundente victoria del Como

McLaren puso en marcha su motor por primera vez y mostró el rugido de su monoplaza de la Fórmula 1 para la temporada 2026

La fuerte sanción al técnico de Senegal por el escándalo en la final de la Copa Africana: su filosa respuesta

Juan Cruz Komar será operado nuevamente del corazón: el parte médico de Rosario Central

TELESHOW
El Polaco habló de la

El Polaco habló de la polémica por el video su hija de 12 años manejando un auto

La indirecta de Sabrina Rojas tras el escándalo con Luciano Castro: “Red flag andante, tremendo desastre”

La reconciliación de Wanda Nara y Martín Migueles luego de la polémica de la infidelidad fallida: las imágenes

Griselda Siciliani habló en medio de rumores de ruptura de Luciano Castro: “No es un tema que yo haya expuesto”

Sofía Pachano protagoniza un divertido video en la recta final de su embarazo

INFOBAE AMÉRICA

La ausencia de Evo Morales

La ausencia de Evo Morales en su programa de radio genera dudas sobre su paradero en Bolivia

Represión en Irán: el régimen amenazó con “castigos decisivos” a los responsables de la ola de protestas que sacude el país

Proponen construir un tranvía en Punta del Este para mejorar la movilidad en el verano

Las Mil Polleras generó $43.3 millones y reunió a casi 289 mil personas en Panamá

El ejército sirio toma el control de zonas clave tras acuerdo con las fuerzas kurdas