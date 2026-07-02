La explicación de un científico del CONICET sobre la primera célula sintética capaz de completar un ciclo vital completo

SpudCell, la célula que puede evolucionar

Científicos de la Universidad de Minnesota lograron crear una célula sintética capaz de alimentarse, crecer y dividirse, un avance que sacudió a la comunidad científica. La información viajó rápido y llegó hasta los estudios de Infobae a la Tarde, donde el biólogo y científico del CONICET, Fabricio Ballarini, se sentó frente al micrófono para derribar mitos y explicar por qué este descubrimiento no es, todavía, el nacimiento de una nueva vida.

Cómo se construye una célula sintética desde cero

“Una célula sintética es una célula que la construye el humano. No es que modifica algo que ya existe, sino que pone todos los elementos en un frasquito y logra que esa célula tenga vida”, explicó Ballarini al aire. El experimento de la Universidad de Minnesota fue tapa de diarios internacionales porque, por primera vez, una célula fabricada en laboratorio mostró la capacidad de duplicarse y alimentarse de su entorno.

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Al respecto, Ballarini aclaró: “La investigadora dice que no es vida. Lo que hace esta célula es duplicarse, o sea, tiene la información para capturar nutrientes y producir sus propias proteínas, pero no puede evolucionar ni sobrevivir mucho tiempo. Se duplica dos o tres veces y muere”.

Fabricio Ballarini, biólogo del Conicet, analizó en Infobae a la Tarde el experimento que permitió crear por primera vez una célula sintética capaz de alimentarse y dividirse

Es decir, no estamos ante una célula como las que forman nuestro cuerpo o las bacterias que viven en el ambiente. La célula sintética tiene sólo lo indispensable para replicarse unas pocas veces y después desaparece. “Si la dejás sola, no puede dividirse muchas veces”, detalló el especialista.

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¿Qué significa crear vida en el laboratorio?

La creación de una célula sintética reavivó un viejo debate: ¿qué es la vida? Ballarini lo planteó así: “La definición de vida un poco la tenemos porque conocemos a la vida y la podemos caracterizar de esa manera. Pero si empezamos a construir cosas nuevas, quizás podamos modificar algo que se llame vida funcional o vida disfuncional, pero no lo habíamos construido”.

Un equipo científico de los Estados Unidos ensambló ingredientes de células reales dentro de una gotita microscópica rodeada por una membrana grasa (Kate Adamala, Laboratorio Adamala)

Durante décadas, los científicos intentaron reducir las células al mínimo para averiguar cuál era la unidad básica de la vida. Este equipo de Minnesota, en cambio, “mezcló dos o tres cositas y funciona”, contó Ballarini, casi sorprendido.

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La célula fue bautizada como Spudcell y tiene 25 veces menos información genética que una bacteria común. “Solo tiene la información necesaria para duplicarse y agarrar alimentos. Es muy precario todo”, aseguró el biólogo.

Un dato clave es que la publicación original sobre el experimento fue rechazada por la revista Cell, una de las más prestigiosas en biología. “La mujer recontracaliente lo que hace es publicarlo entero, sin patente ni nada, en una página web. En una semana, armó una fundación y recaudó diez millones de dólares”, relató Ballarini.

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Consultado sobre para qué sirve crear una célula sintética, Ballarini respondió: “Como toda herramienta científica, puede servir para cosas espectaculares y para cosas terribles”. Entre los usos positivos, mencionó la producción de energía, moléculas y medicamentos de manera más eficiente. “Eso nos abre un campo gigantesco”, afirmó.

Pero también advirtió sobre riesgos: “En principio no puede viralizarse ni colonizar ambientes, porque se duplica dos o tres veces y muere”. O sea, por ahora no hay peligro de que la célula sintética escape del laboratorio y cause daño en la naturaleza. Aun así, el experto fue claro: “Como toda tecnología, puede ser un arma de doble filo y tener consecuencias fatales si cae en manos equivocadas”.

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El futuro: vida eterna y debates éticos

La charla en Infobae a la Tarde fue más allá de la biología de laboratorio y tocó una de las grandes obsesiones humanas: la vida eterna. Ballarini explicó que el envejecimiento se produce porque nuestras células envejecen, y hoy la ciencia busca “rejuvenecer” esas células para retrasar el paso del tiempo. “Ya se logró hacer en ratones: si modificás sus genes, rejuvenecen. De ahí a que pase en humanos, va a suceder en el corto plazo”, anticipó.

Pero el avance trae consigo un debate ético gigante: “Hay un capital gigantesco para acelerar esos procesos. Imaginate que transforma también la matriz de la farma”, sostuvo Ballarini, en referencia al impacto económico y social de extender la vida humana.

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Por último, el científico cuestionó el sistema de validación y publicación de descubrimientos. “Las revistas se volvieron muy caras y abusan de los científicos. La revisión de pares es algo que está buenísimo, pero también hay muchos intereses y presiones”, afirmó.

La entrevista completa a Fabricio Ballarini

Fabricio Ballarini detalló los alcances de la célula sintética creada en Estados Unidos

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