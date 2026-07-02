Así puedes usar Google Wallet para pasar el control biométrico en aeropuertos y evitar filas

En 65 aeropuertos de Estados Unidos, los viajeros ya pueden utilizar Google Wallet para pasar el control de seguridad sin presentar documentos físicos.
La nueva función, desarrollada junto a la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), permite validar la identidad únicamente con el rostro, gracias a la integración de pasaportes digitales y tecnología biométrica.
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Ahora, solo hay que sincronizar el pasaporte en la aplicación, añadir la tarjeta de embarque digital y acceder a carriles exclusivos donde solo se requiere mirar a una cámara.
La implementación de este sistema elimina la necesidad de mostrar el pasaporte o la tarjeta de embarque impresa y reduce el tiempo de espera, facilitando el tránsito en los principales centros aeroportuarios del país.
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Cómo se configura la identificación digital en la app de Google Wallet
La activación del sistema inicia en la aplicación de Google Wallet para dispositivos Android. El usuario escanea el chip de su pasaporte estadounidense válido y graba un breve video de su rostro para verificar la identidad. La aplicación almacena la identificación digital de manera segura.
Al facturar el vuelo, el pasajero puede guardar la tarjeta de embarque digital en Google Wallet. Este procedimiento permite acceder a los controles biométricos sin contacto en los aeropuertos participantes, con solo unos minutos de configuración previa.
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En el día del viaje, si el aeropuerto admite esta tecnología, la tarjeta de embarque digital muestra un botón de “Comenzar”. El usuario autoriza el uso de su identificación digital para ese vuelo y recibe una insignia especial de Touchless ID en la tarjeta de embarque.
Después solo hay que seguir las señales hacia la fila exclusiva, mirar a la cámara biométrica y continuar hacia los escáneres de seguridad, sin necesidad de mostrar ningún documento físico.
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En qué aeropuertos está disponible esta tecnología para viajeros
La tecnología de control biométrico mediante Google Wallet ya opera en 65 aeropuertos de alto tráfico, incluyendo Atlanta, Boston, Dallas-Fort Worth, Los Ángeles, Orlando y los tres aeropuertos más importantes de Nueva York. Se suman varios aeropuertos regionales de tamaño mediano.
Pese a la cobertura, no todas las terminales disponen del sistema y la TSA exige que todos los pasajeros lleven consigo su documento físico compatible con REAL ID como respaldo. Esto garantiza que el control de seguridad se pueda completar en cualquier situación.
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Cuáles medidas de privacidad existen para los viajeros
La participación en este sistema es voluntaria. Las cámaras biométricas solo se utilizan para comprobar la identidad en el momento y la TSA elimina todas las imágenes y datos personales en un máximo de 24 horas tras la salida del vuelo. Ninguna información se conserva ni se usa para vigilancia fuera del control de seguridad.
Asimismo, cualquier pasajero puede elegir el control tradicional avisando al personal. El diseño del programa busca garantizar la protección de los datos biométricos de los usuarios y atender inquietudes de privacidad.
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Qué ventajas y limitaciones presenta el nuevo sistema para viajar
El acceso biométrico con Google Wallet permite evitar filas y acelerar el paso por los controles de seguridad, sobre todo en fechas de alta demanda. La sincronización anticipada del pasaporte y la tarjeta de embarque digital simplifican el proceso para quienes buscan rapidez y comodidad.
Para acceder al control biométrico en los aeropuertos, solo se requiere tener instalada la aplicación Google Wallet en un dispositivo Android y seguir los pasos indicados para registrar el pasaporte y la identificación facial de forma segura y sencilla.
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Sin embargo, el viajero debe mantener a mano su documento físico, porque la cobertura no es total y pueden darse situaciones en las que el sistema no esté disponible. La sugerencia es llevar la cartera en el equipaje de mano como respaldo, sobre todo en vuelos internacionales o en terminales no compatibles.
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