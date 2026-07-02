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Portugal vs. Croacia: cómo verlo, en qué URL y por qué no usar Tarjeta Roja y Magis TV

Las aplicaciones oficiales de transmisión del Mundial 2026 permiten disfrutar del encuentro entre Portugal y Croacia con mayor seguridad y calidad

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Portugal y Croacia se enfrentan por su pase a los octavos de final del Mundial 2026.
Portugal y Croacia se enfrentan por su pase a los octavos de final del Mundial 2026. (Composición Infobae)

Los aficionados que buscan seguir el partido entre Portugal y Croacia por internet deben optar por plataformas oficiales de transmisión y evitar páginas o aplicaciones piratas como Tarjeta Roja y Magis TV.

Además de no contar con los derechos para emitir el encuentro, estos servicios representan un riesgo para la seguridad de los dispositivos y de la información personal de los usuarios.

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La creciente demanda por ver eventos deportivos en línea ha impulsado la proliferación de sitios web que prometen acceso gratuito a los partidos. Sin embargo, especialistas en ciberseguridad advierten que muchas de estas plataformas son utilizadas para distribuir malware, recopilar datos personales o dirigir a los usuarios hacia fraudes mediante publicidad engañosa y enlaces maliciosos.

Cristiano Ronaldo sueña con su primera final de la Copa del Mundo, mientras que Modrić quiere repetir lo hecho en Rusia 2018 -crédito Sam Navarro Imagn Images/REUTERS- James Lang/REUTERS
Cristiano Ronaldo sueña con su primera final de la Copa del Mundo, mientras que Modrić quiere repetir lo hecho en Rusia 2018. Crédito Sam Navarro Imagn Images/REUTERS- James Lang/REUTERS

Dónde ver Portugal vs. Croacia por internet

La forma más segura de seguir el encuentro es a través de las plataformas que poseen los derechos oficiales de transmisión en cada país. La disponibilidad varía según la región:

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España

  • RTVE Play: transmite gratis 33 partidos (incluidos todos los de España, el partido inaugural, las semifinales y la final).
  • DAZN: posee los derechos para emitir los 104 partidos del Mundial 2026.
  • Movistar Plus+: ofrece los encuentros incluidos dentro de su servicio mediante sus canales.

Latinoamérica

  • DGO (DSports): cobertura completa de los 104 partidos en Argentina, Chile, Colombia, Perú, Ecuador y Uruguay.
  • ViX: principal plataforma para México, con opción Premium para acceder a todos los encuentros.
  • Disney+: transmite partidos seleccionados, dependiendo de los derechos de cada país.
  • Paramount+ y las aplicaciones oficiales de canales de TV abierta (como Televisa, TV Azteca, Caracol y RCN) también ofrecen cobertura según el país y los derechos de transmisión.
El duelo de leyendas del Real Madrid se vivirá en Canadá, y es uno de los partidos más atractivos en la fase de dieciseisavos de final del Mundial 2026-crédito Sam Navarro Brian Snyder -Imagn Images REUTERS
El duelo de leyendas del Real Madrid se vivirá en Canadá, y es uno de los partidos más atractivos en la fase de dieciseisavos de final del Mundial 2026. Crédito Sam Navarro Brian Snyder -Imagn Images REUTERS

Por qué Tarjeta Roja y Magis TV representan un riesgo

Aunque muchas personas recurren a servicios gratuitos para evitar pagar una suscripción, plataformas como Tarjeta Roja y Magis TV funcionan fuera de los canales oficiales y presentan riesgos importantes.

Una de las principales diferencias es que estas aplicaciones o páginas no se distribuyen mediante tiendas oficiales como Google Play Store o App Store. En muchos casos, el usuario debe descargar archivos desde sitios desconocidos o habilitar permisos especiales para instalar aplicaciones de origen desconocido.

Este procedimiento elimina buena parte de las barreras de seguridad implementadas por Android e iOS y aumenta la posibilidad de instalar software malicioso.

Una smart TV en un mueble de madera muestra un partido de fútbol, con los logos "MAGIS TV" y "ROJADIRECTATV" y un árbitro caricatura. En primer plano hay mandos y bocadillos.
Nunca debes usar Magis TV y Tarjeta Roja para ver partidos del Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué puede ocurrir al instalar aplicaciones piratas

Expertos en ciberseguridad han advertido que aplicaciones de streaming no oficiales pueden solicitar permisos que exceden lo necesario para reproducir un partido.

Entre ellos destacan:

  • Acceso al almacenamiento del dispositivo.
  • Lectura de fotografías, videos y documentos.
  • Instalación de componentes adicionales sin autorización expresa.
  • Acceso a información multimedia y otros archivos personales.

Con esos permisos, un atacante podría recopilar información privada, monitorear la actividad del dispositivo o descargar nuevos programas maliciosos sin que el usuario lo advierta.

Persona sentada en un sillón mirando un partido de fútbol en un teléfono celular con un icono de advertencia superpuesto. Un mando a distancia está junto a la persona.
La imagen muestra a una persona que ve un partido del Mundial 2026 en su teléfono celular desde un sillón, mientras en la pantalla aparece un ícono de advertencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El riesgo también alcanza a la red doméstica

Los problemas no siempre se limitan al teléfono, la computadora o el televisor donde se instala la aplicación.

Si un dispositivo infectado comparte la misma red WiFi con otros equipos del hogar, el malware puede intentar expandirse hacia computadoras, tabletas, televisores inteligentes o dispositivos conectados.

Esto incrementa el impacto de un ataque, ya que una sola instalación puede comprometer gran parte de la red doméstica.

Cómo protegerse al ver partidos por internet

Los especialistas recomiendan seguir algunas medidas básicas para reducir los riesgos:

  • Utilizar únicamente plataformas oficiales con licencia de transmisión.
  • Descargar aplicaciones solo desde Google Play Store o App Store.
  • Evitar instalar archivos APK provenientes de páginas desconocidas.
  • No otorgar permisos innecesarios a aplicaciones de streaming.
  • Mantener actualizado el sistema operativo del dispositivo.
  • Contar con herramientas de seguridad capaces de detectar software malicioso.

También conviene desconfiar de páginas que prometen acceso gratuito sin registro o que muestran múltiples ventanas emergentes antes de iniciar la reproducción del contenido.

Primer plano de una persona sosteniendo un smartphone negro horizontalmente, mostrando un partido de fútbol en vivo con jugadores y público en la pantalla.
Un aficionado ve un emocionante partido de fútbol en vivo a través de su teléfono inteligente, disfrutando la acción directamente desde la pantalla de su dispositivo móvil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una decisión que protege tanto la privacidad como el dispositivo

El interés por seguir partidos de selecciones como Portugal y Croacia suele provocar un aumento en la circulación de enlaces falsos que prometen transmisiones gratuitas. Sin embargo, acceder a estos servicios puede terminar costando mucho más que una suscripción oficial.

Además de exponerse a posibles infracciones relacionadas con la distribución ilegal de contenido, los usuarios arriesgan información personal, credenciales bancarias y el funcionamiento de sus dispositivos.

Por ese motivo, la recomendación de los expertos es clara: elegir siempre plataformas autorizadas garantiza una transmisión estable, protege la privacidad y reduce significativamente el riesgo de sufrir una infección por malware o convertirse en víctima de una estafa digital.

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