Tecno

Waymo y Uber finalizan su alianza de robotaxis en Phoenix: cuáles son los planes de cada empresa

El piloto en Phoenix permitió probar la integración de flotas autónomas y la respuesta de los pasajeros a esta tecnología

Guardar
Google icon
Vehículo blanco autónomo Waymo con sensores en el techo y laterales, circulando por una calle con fondo borroso de edificios y un semáforo en rojo
Uber y Waymo finalizaron su alianza de movilidad autónoma en Phoenix tras casi tres años de piloto experimental. (Reuters)

Uber y Waymo decidieron finalizar su alianza de trabajo en el sector de la movilidad autónoma, que estaban llevando acabo en Phoenix, Estados Unidos.

La colaboración, que funcionó durante casi tres años como un piloto experimental, cuando la filial de Alphabet (Google) permitió que sus vehículos sin conductor se ofrecieran en las plataformas de transporte y reparto de Uber.

PUBLICIDAD

Esta colaboración, aunque limitada en alcance, sirvió como un laboratorio para ambas empresas, permitiendo experimentar con la integración de flotas autónomas y el comportamiento de los pasajeros ante esta tecnología.

Un portavoz de Waymo confirmó que los autos utilizados por Uber en este piloto ya fueron reincorporados a la flota de Waymo en Phoenix y ahora solo pueden solicitarse a través de la propia aplicación de la empresa.

PUBLICIDAD

Waymo reincorporó a su flota en Phoenix los autos sin conductor que operaban en Uber y ahora solo los ofrece en su propia aplicación.(REUTERS/Daniel Cole/File Photo)
Waymo reincorporó a su flota en Phoenix los autos sin conductor que operaban en Uber y ahora solo los ofrece en su propia aplicación.(REUTERS/Daniel Cole/File Photo)

Los robotaxis de Waymo siguen en funcionamiento dentro de la red de Uber en otras ciudades como Austin y Atlanta, donde la colaboración continúa vigente.

Uber, por su parte, informó que está ultimando detalles para lanzar una nueva alianza de vehículos autónomos en Phoenix. Sin embargo, el nombre del nuevo socio comercial no ha sido revelado.

Por qué uber y Waymo finalizaron su alianza

La decisión de terminar la colaboración en Phoenix responde a varios factores. Según ambas compañías, el acuerdo tenía un alcance y duración limitados desde su origen, pensado como un piloto para aprender y escalar operaciones en otras ciudades.

Uber explicó que Phoenix fue su primer mercado piloto con Waymo y que el programa estaba intencionadamente acotado, con poco más de una docena de vehículos dedicados exclusivamente a ese propósito.

Uber informó que prepara una nueva alianza de vehículos autónomos en Phoenix, aunque todavía no reveló el nombre de su socio.(REUTERS/Mike Blake/File Photo)
Uber informó que prepara una nueva alianza de vehículos autónomos en Phoenix, aunque todavía no reveló el nombre de su socio.(REUTERS/Mike Blake/File Photo)

Waymo, por su lado, describió la experiencia como productiva. Tras cientos de miles de viajes realizados en la plataforma de Uber, optó por reintegrar esos vehículos a su operación directa en Phoenix, donde continuarán prestando servicio a través de la app de Waymo. Además, la empresa mantiene en la ciudad su integración de transporte público con Via y su servicio de entregas con DoorDash.

Una alianza que fue clave para el desarrollo de los vehículos autónomos

La relación entre Uber y Waymo ha atravesado distintas etapas, mostrando la madurez progresiva del mercado de robotaxis. La colaboración en Phoenix nació en un contexto donde la tecnología autónoma aún era una promesa incierta.

Durante los tres años de colaboración, el panorama del sector cambió de manera significativa. Waymo ha incrementado su flota hasta alcanzar cerca de 4.000 vehículos y está presente en 11 áreas metropolitanas importantes de Estados Unidos, con más de 500.000 viajes semanales. Por su parte, Uber ha firmado acuerdos con decenas de socios de vehículos autónomos para diversificar y ampliar su red.

El piloto en Phoenix fue un caso particular, ya que fue la única ciudad donde Waymo operaba de manera dual: directamente y a través de Uber. Con la finalización del acuerdo, Phoenix adopta un modelo más simple, en el que Waymo atiende a los usuarios únicamente desde su propia plataforma.

Waymo alcanzó cerca de 4.000 vehículos, opera en 11 áreas metropolitanas de Estados Unidos y supera los 500.000 viajes semanales.(REUTERS/Brendan McDermid)
Waymo alcanzó cerca de 4.000 vehículos, opera en 11 áreas metropolitanas de Estados Unidos y supera los 500.000 viajes semanales.(REUTERS/Brendan McDermid)

Cuáles son los nuevos planes de Waymo y Uber

La finalización de la alianza en Phoenix no significa un retroceso en la apuesta por la conducción autónoma. Waymo está desplegando su nuevo robotaxi, la furgoneta Zeekr denominada Ojai, lo que apunta a una renovación de su flota. Además, la empresa proyecta lanzarse en cerca de 20 nuevas ciudades este año, lo que evidencia una etapa de expansión acelerada.

Por el lado de Uber, la estrategia se orienta a mantener una red de alianzas con múltiples operadores de vehículos autónomos, lo que le permite ampliar su cobertura sin desarrollar la tecnología desde cero. La empresa ha destacado que el aprendizaje obtenido en Phoenix facilitó la rápida expansión de sus operaciones en Austin y Atlanta, donde ahora hay cientos de vehículos autónomos de Waymo disponibles exclusivamente en Uber.

Ambas compañías valoraron el piloto en Phoenix como un punto de partida exitoso para sus planes autónomos más ambiciosos. Waymo agradeció a los usuarios que realizaron viajes completamente autónomos con ellos y reiteró su compromiso de continuar sirviendo a la comunidad de Phoenix desde su propio ecosistema.

Temas Relacionados

WaymoUberVehículos AutónomosGoogleTecno autos y movilidadTEcnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La escasez de RAM golpea a la industria musical: por qué los estudios y productores están en alerta

La crisis global de la memoria RAM comienza a afectar a los profesionales de la música, que necesitan equipos más potentes para trabajar

La escasez de RAM golpea a la industria musical: por qué los estudios y productores están en alerta

Microsoft Teams ahora podrá escuchar tus reuniones para que la IA te ayude a resolver dudas

La IA detecta lagunas de conocimiento en las reuniones laborales y envía respuestas contextualizadas al chat interno

Microsoft Teams ahora podrá escuchar tus reuniones para que la IA te ayude a resolver dudas

Te llaman números desconocidos: el truco oculto en Android para saber quién es sin contestar

Una función disponible en dispositivos actualizados permite detectar spam o saber qué empresa está detrás de la llamada

Te llaman números desconocidos: el truco oculto en Android para saber quién es sin contestar

El falso mensaje de Netflix que puede dejarte sin acceso y vaciar tu cuenta bancaria

Los estafadores imitan avisos de la plataforma para robar credenciales y pagos, con mensajes cada vez más creíbles, por lo que conviene conocer señales de alerta

El falso mensaje de Netflix que puede dejarte sin acceso y vaciar tu cuenta bancaria

No todas las pantallas que usas generan el mismo nivel de adicción: de cuál debes tener más cuidado

Los vídeos cortos, reproducción automática y scroll infinito son funciones de las que los usuarios deben estar atento

No todas las pantallas que usas generan el mismo nivel de adicción: de cuál debes tener más cuidado

DEPORTES

EN VIVO: Lionel Scaloni habla en la previa de Argentina-Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial

EN VIVO: Lionel Scaloni habla en la previa de Argentina-Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial

La virtud que Argentina pondrá en juego y cuál será la estrategia del sorprendente Cabo Verde

Perdió en Wimbledon, terminó internado y sorprendió a todos con un peculiar menú en la cama del hospital

Portugal-Croacia, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

La lupa de Palermo sobre el Mundial: su particular elogio a Messi, el encuentro con Scaloni y las chances de Argentina

TELESHOW

Wanda Nara apuntó contra la China Suárez en medio de su crisis con Icardi: “Es lógico que viva de Mauro”

Wanda Nara apuntó contra la China Suárez en medio de su crisis con Icardi: “Es lógico que viva de Mauro”

José María Muscari declaró en la Justicia por el accidente fatal de Ernestina Pais: “Ella no llegaba tarde a ningún lado”

Por qué la China Suárez se fue de la casa de los sueños: los motivos de la fuerte crisis con Mauro Icardi

Se acerca el fallo del divorcio entre Wanda Nara y Mauro Icardi, en medio de una nueva escalada mediática

Santiago del Moro destacó el juego de Gran Hermano Generación Dorada y eligió la edición más aburrida

INFOBAE AMÉRICA

La guerra sin soldados, el nuevo modelo bélico que transfiere el poder del Estado a las corporaciones

La guerra sin soldados, el nuevo modelo bélico que transfiere el poder del Estado a las corporaciones

Hospitales sin aire acondicionado y una ley frenada por el propio Gobierno: la otra cara de la ola de calor en Francia

Shakira ofrece un segundo concierto en Miami con alta demanda de entradas y estas son las recomendaciones

Las temperaturas de la superficie del océano alcanzan máximos históricos y científicos advierten que el planeta entra en un “territorio desconocido”

República Dominicana: alrededor de 700 destacamentos policiales tendrán registro digital de detenidos