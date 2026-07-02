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Sismos en México y Venezuela: paso a paso para activar las alertas sísmicas en un celular Android

Los pasos para activar estas alertas pueden variar debido a que existen diversos fabricantes que usan Android, pero el primer paso es en la app de Configuraciones

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Teléfono móvil sobre mesa de madera. Pantalla encendida con "ALERTA SÍSMICA", icono de onda sísmica y triángulo de advertencia rojo.
Los teléfonos Android tienen una función de Google que avisa segundos antes o durante un temblor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un sismo de magnitud 6.1 se registró el 30 de junio de 2026 en el Golfo de California, a 116 kilómetros al suroeste de Guasave, Sinaloa, con epicentro en las coordenadas 24.71° latitud norte y 109.13° longitud oeste y una profundidad de cinco kilómetros, según el Servicio Sismológico Nacional (SSN) de México.

Venezuela también atravesó una jornada sísmica extrema el 24 de junio de 2026, cuando un doblete de terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 sacudió el país.

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Frente a este tipo de eventos, los usuarios de teléfonos Android cuentan con una función desarrollada por Google que permite recibir avisos automáticos segundos antes o durante un temblor, una capa de prevención que puede contribuir a reducir riesgos.

El sistema opera en 98 países y no requiere un teléfono de gama alta: está disponible desde Android 10.

Primer plano de manos sosteniendo un celular con pantalla roja mostrando un ícono de advertencia, un símbolo de ondas y una forma de onda sísmica.
El sistema funciona en 98 países y está disponible desde Android 10, sin importar la gama del teléfono. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo activar la alerta sísmica en Android

El primer paso para activar la alerta sísmica en Android es abrir la aplicación de Configuración. Desde allí, hay que ingresar a ‘Seguridad y emergencia’ y activar la opción ‘Alertas de sismos’.

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A partir de ese momento, el dispositivo comenzará a enviar notificaciones automáticas ante cualquier actividad sísmica relevante.

Cómo activar la función si no aparece en el menú principal

En algunos modelos de Android, la ruta puede ser distinta. Si la opción no está visible en ‘Seguridad y emergencia’, se puede encontrar ingresando a ‘Ubicación’, luego a ‘Avanzada’ y activando la función desde allí.

Una vez configurado, el teléfono se integra de inmediato a la red de detección administrada por Google.

Desde ese momento, el dispositivo enviará notificaciones automáticas ante cualquier sismo relevante. REUTERS/Kim Hong-Ji
Desde ese momento, el dispositivo enviará notificaciones automáticas ante cualquier sismo relevante. REUTERS/Kim Hong-Ji

Este sistema es útil en zonas donde las redes sísmicas convencionales son limitadas.

Tras los recientes sismos en América Latina, varios usuarios informaron haber recibido avisos en sus teléfonos segundos antes de sentir el movimiento.

Cómo funciona la alerta sísmica en Android

La alerta sísmica de Android detecta las ondas P, la fase inicial y menos destructiva de un terremoto, y envía un aviso a los dispositivos cercanos antes de que lleguen las ondas más intensas.

Dentro de la red operan dos tipos de teléfonos: los detectores, ubicados cerca del epicentro, cuyos acelerómetros captan esas ondas y envían la señal a los servidores de Google; y los receptores, que pueden estar en cualquier posición y sonarán aunque el teléfono esté en modo No molestar, siempre que la magnitud del sismo lo justifique.

(Google)
Con esa configuración, el teléfono pasa a formar parte de la red de detección de Google. (Google)

El tiempo disponible entre la alerta y el movimiento depende de la distancia al epicentro.

“Para las personas que están en el epicentro, claramente el margen va a ser corto. Es más, algunos receptores ni siquiera alcanzan a sonar cuando ya están sintiendo el movimiento. Mientras que si uno está a una distancia mayor pues puede alcanzar diez, quince, treinta segundos”, explicó Camila Domínguez Posada, directora de Android para Hispanoamérica en Google.

Cómo son las alertas sísmicas en iPhone

iPhone ofrece dos vías paralelas para recibir avisos sísmicos. La primera son las alertas gubernamentales: las emiten las autoridades locales a través de la red celular del operador mediante tecnología Cell Broadcast, no requieren internet y llegan activadas de fábrica con un sonido de alarma estándar.

El iPhone tiene dos sistemas distintos para notificar sismos. REUTERS/Ann Wang/File Photo
El iPhone tiene dos sistemas distintos para notificar sismos. REUTERS/Ann Wang/File Photo

En algunos países no es posible desactivarlas. La segunda vía son las Alertas de seguridad mejoradas, una función propia de Apple disponible en dispositivos con iOS 26.2 o posterior —por ahora, solo en Estados Unidos y Taiwán— que se envía por WiFi o datos móviles y puede incluir mapas de zonas afectadas e instrucciones de seguridad integradas en la notificación.

Para activar las alertas mejoradas, hay que ingresar a Configuración, luego a Notificaciones y seleccionar Alertas de seguridad mejoradas al final de la pantalla.

(Apple)
Los sismos no entran dentro de las alertas de la app Clima. (Apple)

Si la opción no aparece, significa que Apple aún no habilitó la función en el país donde opera el dispositivo.

Cuando la opción Optimización de la recepción de alertas está activa, estas notificaciones pueden llegar antes que las gubernamentales ante un mismo evento.

Los sismos no están cubiertos por las alertas climáticas de la app Clima, que solo notifica sobre tormentas, inundaciones, huracanes y fenómenos meteorológicos similares.

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