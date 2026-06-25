Cómo llevar el pasaporte en Google Wallet y pasar el control de seguridad en algunos aeropuertos

Google Wallet es útil para digitalizar documentos y tarjetas bancarias. (Foto: Google)

La digitalización de documentos permite ahora guardar el pasaporte en Google Wallet en países seleccionados, facilitando a los viajeros el control de seguridad en aeropuertos participantes sin mostrar el documento físico. Esta opción está disponible en Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Singapur y Taiwán.

La implementación de esta función implica consideraciones técnicas y de seguridad. Si bien el objetivo es ofrecer comodidad, las normas varían según el país y no todas las autoridades aceptan el pase de identificación digital.

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Por esta razón, es clave informarse sobre los requisitos y restricciones antes de viajar, sobre todo en regiones donde el uso se limita a la verificación de identidad en línea.

Qué requisitos hay para crear un pasaporte digital en Google Wallet

Es clave que el sistema operativo del dispositivo esté actualizado. (Foto: Europa Press)

Para usar un pase de identificación digital en Google Wallet, se necesita un teléfono Android con versión 9 o posterior y compatibilidad con NFC (comunicación de campo cercano). Esta característica técnica asegura la seguridad y la compatibilidad con los sistemas de control de los aeropuertos admitidos.

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Además, el dispositivo debe tener activada la función NFC para crear el pase, y será necesario activar Bluetooth y dispositivos cercanos para el uso en los controles.

La plataforma exige configurar un método de desbloqueo de pantalla, como PIN, patrón o reconocimiento biométrico, para proteger los datos personales. El pase digital solo puede asociarse a un pasaporte válido emitido por una región admitida y no puede vincularse a uno ya registrado en otro dispositivo.

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No existe la opción de exportar o transferir el pase entre dispositivos ni descargar una copia a través de Google Takeout.

En qué partes se puede utilizar el pasaporte digital en Google Wallet

Solo unos países permiten registrar esta función de Google Wallet en el dispositivo. (Foto: Europa Press)

La posibilidad de almacenar el pasaporte en Google Wallet se limita a ciertos países y territorios. Los usuarios de Brasil, Singapur, Taiwán, Reino Unido y Estados Unidos tienen acceso a esta función.

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En Estados Unidos, el pase digital se reconoce en vuelos nacionales en aeropuertos que cuenten con aprobación de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), y también sirve para verificar la edad en establecimientos autorizados.

En Europa y otros países, el pase de identificación digital solo se admite para la verificación de edad o identidad en línea. Por ahora, no reemplaza al pasaporte físico en controles migratorios ni en viajes internacionales. Se sugiere portar siempre el documento físico, porque el pase digital no garantiza aceptación en todos los puntos de control.

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Cómo se crea un pasaporte de identificación en Google Wallet

Todo el proceso de registro se hace desde la app Google Wallet. (Foto: 9TO5 Google)

El proceso para agregar el pasaporte a la Billetera de Google se realiza desde la aplicación en un dispositivo Android compatible. El usuario debe seleccionar la opción “Agregar a la Billetera de Google”, luego “ID” y “Pase de identificación”.

Tras aceptar las condiciones de uso, se selecciona la región del pasaporte y se escanea la página de información del documento. El sistema solicita confirmar los datos ingresados y luego escanear el chip de seguridad integrado en el pasaporte.

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Como paso adicional, el usuario debe grabar un video corto de su rostro para la verificación biométrica. Al finalizar, se elige el tipo de revisión y se envía la información.

El proceso de verificación puede demorar desde unos minutos hasta varias horas, y la notificación de aprobación llega directamente al dispositivo. Algunos portales y aplicaciones permiten agregar el pase de identificación digital a Google Wallet de manera directa.

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De qué forma se utiliza el pasaporte digital en el control de seguridad

En la app de Google Wallet queda registrada toda la información de pasaporte con los vuelos e información financiera. (Foto: Google)

El uso del pase de identificación digital varía según la tecnología de lectura en el aeropuerto o punto de control. En aeropuertos de Estados Unidos donde la TSA lo admite, se puede presentar el pase de dos maneras: mediante NFC o con un código QR.

Para la opción NFC, solo hay que desbloquear el teléfono y acercarlo unos segundos a la terminal compatible. El sistema solicita autenticación adicional y muestra una marca de verificación azul cuando la información se comparte correctamente.

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Con el código QR, el usuario abre la app de Google Wallet, selecciona el pase de identificación y escanea el código con el lector correspondiente. Tras revisar la información y autorizar el envío, el sistema confirma la operación con una marca azul.

Asimismo, la autenticación mediante desbloqueo del teléfono es obligatoria en ambos métodos, lo que garantiza que solo el propietario pueda presentar el documento digital.