Qué pasó con Cuevana para ver fútbol gratis y por qué no debes hacer esta búsqueda para el Mundial 2026

Cuevana nunca ofreció fútbol en vivo y su nombre es aprovechado por redes de ciberdelincuentes. (Captura de página)

Con los partidos eliminatorios del Mundial 2026 al rojo vivo, la desesperación por encontrar una transmisión en vivo y gratuita lleva a muchos a recurrir a viejos conocidos del internet. Es ahí donde surge una búsqueda que se ha vuelto extrañamente popular recientemente: “Cuevana fútbol gratis”.

Si eres de los que está intentando sintonizar los partidos del torneo mediante esta plataforma, tenemos malas noticias (y una advertencia muy seria): estás cayendo en una trampa. Aquí te explicamos qué hay detrás de este mito y por qué insistir en esa búsqueda durante este Mundial es una de las peores decisiones que puedes tomar para la seguridad de tus dispositivos.

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El mito de “Cuevana Fútbol”

Para entender el problema, hay que dejar algo claro desde el inicio: la plataforma original de Cuevana jamás transmitió fútbol en vivo. Desde su nacimiento en 2009, su formato siempre fue el de series y películas bajo demanda. El proyecto original cerró hace años, pero su nombre se convirtió en una marca mítica, casi un sinónimo universal de “ver contenido gratis en internet”.

Sitios clonados solicitan datos personales y bancarios con falsas promesas de acceso a partidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aprovechando esa enorme fama, redes de piratería y ciberdelincuentes han inundado la red con sitios clon y aplicaciones móviles usando variaciones como Cuevana 3, Cuevana 4 o Cuevana Pro.

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El truco de las falsas APKs e IPTVs clonadas

Para atraer al público deportivo, los creadores de estas plataformas falsas comenzaron a expandir su oferta. No es que hayan desarrollado un sistema de transmisión de partidos; lo que hacen es inyectar listas de canales en vivo pirateados (IPTV) dentro de sus portales o aplicaciones APK para Android.

Cuando buscas el Mundial en una de estas “Cuevanas”, en realidad estás entrando a un cascarón vacío que simplemente redirige una señal robada y de pésima calidad de otros servidores. El nombre “Cuevana” es solo el anzuelo perfecto para que bajes la guardia.

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Muchas de estas plataformas usan tu computadora para minar criptomonedas sin tu consentimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los verdaderos riesgos de buscar el Mundial 2026 en estas plataformas

Buscar transmisiones piratas del Mundial bajo la etiqueta de Cuevana o nombres similares no es un “truco inocente” para ahorrar dinero; hoy en día representa un peligro digital severo. Estos son los principales riesgos a los que te expones:

Infección por Malware y Spyware

La forma más común de acceder a estas versiones falsas es descargando archivos APK fuera de la Google Play Store. Al instalar una aplicación de origen desconocido que promete “Fútbol Gratis”, le estás dando permisos de administrador a un software programado por desconocidos. Esto puede terminar en la instalación de troyanos bancarios o spyware capaces de clonar tus contraseñas, leer tus mensajes de verificación y vaciar tus cuentas bancarias.

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Estafas de Phishing y “Verificación”

La gran mayoría de estos sitios clonados te pedirán un requisito antes de dejarte ver el partido en alta definición: “Regístrate gratis para verificar que no eres un robot” o “Introduce tu tarjeta de crédito solo para confirmar tu ubicación”. Con la adrenalina del partido y el reloj corriendo, muchas personas caen en la trampa y entregan sus datos financieros directamente a los estafadores.

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Acceder a portales piratas como los que usan el nombre Cuevana puede facilitar el robo de contraseñas y vaciar cuentas bancarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Minería de criptomonedas en segundo plano

¿Has notado que tu computadora o celular se calienta en exceso y se pone extrañamente lento cuando abres una de estas páginas? Muchos de estos sitios piratas ejecutan scripts ocultos en tu navegador que utilizan la potencia de tu procesador para minar criptomonedas para los dueños de la página, acortando drásticamente la vida útil de tu dispositivo.

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Una experiencia de usuario desastrosa

Dejando de lado la seguridad, la experiencia técnica es pésima:

El retraso (delay): El vecino gritará el gol dos minutos antes de que el delantero de tu selección siquiera pise el área en tu pantalla.

Cierre de transmisiones: La FIFA y las cadenas con derechos oficiales tiran estas señales en cuestión de minutos debido a las estrictas políticas de copyright de este Mundial. Te quedarás a mitad del partido buscando otro link.