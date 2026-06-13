Desde IA hasta hologramas: toda la tecnología de estadios y equipos para el Mundial 2026

El Centro de Comando Inteligente coordinará en tiempo real la seguridad y la logística de las sedes durante el Mundial 2026. (Lenovo)

La Copa Mundial de la FIFA 2026 marcará un salto sin antecedentes en la integración de tecnología en el fútbol internacional. Con 48 selecciones, 104 partidos y sedes distribuidas en Estados Unidos, México y Canadá, el torneo exigirá una infraestructura tecnológica de última generación, diseñada para garantizar precisión y eficiencia en cada aspecto operativo.

El despliegue incluye PCs con inteligencia artificial, infraestructura Hybrid AI y centros de datos creados a medida, capaces de procesar información en tiempo real y anticipar escenarios tanto logísticos como deportivos. Estas soluciones permitirán optimizar cada fase del campeonato y asegurar que las operaciones en los estadios y fuera de ellos funcionen sin margen de error.

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El Centro de Comando Inteligente: gestión total en tiempo real

Uno de los ejes de la operación será el Centro de Comando Inteligente, una sala de control de 360 grados desde la que se coordinarán las actividades de todas las sedes. Este sistema permitirá monitorear la movilidad, la seguridad, el flujo de aficionados y el funcionamiento de los estadios. Además, introduce el uso de gemelos digitales, que simulan escenarios y posibilitan anticipar decisiones antes, durante y después de los partidos.

La capacidad de respuesta inmediata frente a imprevistos dependerá en gran medida de la información que reciban y procesen estos centros de datos en tiempo real. De este modo, el torneo podrá adaptarse a condiciones cambiantes y ofrecer una experiencia segura y controlada para todos los asistentes

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FIFA AI Pro ofrecerá a las selecciones análisis táctico avanzado y métricas individuales tras cada partido. (Lenovo)

IA aplicada al análisis deportivo

El análisis futbolístico también vivirá una revolución con la implementación de FIFA AI Pro, una plataforma desarrollada por Lenovo y la FIFA. Esta herramienta, disponible para todas las selecciones, orquesta múltiples agentes de inteligencia artificial para analizar millones de datos y más de 2.000 métricas distintas.

Los cuerpos técnicos recibirán informes avanzados, gráficos interactivos y animaciones inmersivas tras cada partido. La plataforma facilitará la comparación de rendimientos, la identificación de tendencias tácticas y la elaboración de estrategias basadas en información objetiva. Los jugadores accederán a métricas personalizadas y videos de sus acciones más relevantes, mejorando su preparación y análisis individual.

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La inteligencia artificial no solo intervendrá durante los partidos, sino también en la preparación y el análisis posterior, permitiendo a las selecciones ajustar tácticas y decisiones con un respaldo estadístico sin precedentes.

Innovaciones en la experiencia del aficionado

La transformación tecnológica también impactará a quienes sigan el torneo fuera y dentro de los estadios. Las transmisiones televisivas ofrecerán estadísticas avanzadas casi en tiempo real, gráficos tácticos instantáneos y repeticiones hiperrealistas desde ángulos inéditos. Por primera vez, se incorporará la visión del árbitro mediante cámaras corporales estabilizadas, con audio y conectividad 5G privada, mejorando la transparencia y calidad de la transmisión del arbitraje.

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Las transmisiones oficiales contarán con estadísticas en tiempo real, repeticiones hiperrealistas y la visión del árbitro mediante cámaras corporales. (Lenovo)

Otra innovación destacada será el uso de avatares digitales tridimensionales, que reproducen con precisión la posición y dimensiones reales de los jugadores. Estas herramientas agilizarán la toma de decisiones arbitrales en jugadas polémicas, como el fuera de juego, y enriquecerán las visualizaciones durante las transmisiones.

En los estadios, los asistentes contarán con sistemas inteligentes de orientación que facilitarán su desplazamiento desde la llegada a la ciudad hasta el asiento asignado. Sensores y análisis en tiempo real ayudarán a reducir aglomeraciones y a optimizar el flujo de personas, mientras que tecnologías de accesibilidad mejorarán la experiencia de quienes tienen movilidad reducida.

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El Mundial 2026 apostará también por experiencias inmersivas impulsadas por inteligencia artificial. Los aficionados tendrán acceso a hologramas interactivos, contenidos personalizados y nuevas formas de interacción digital tanto en estadios como a través de plataformas oficiales. Esta propuesta busca acercar a los fanáticos al evento y multiplicar las opciones de entretenimiento y participación.

Los aficionados vivirán experiencias inmersivas, desde hologramas hasta sistemas inteligentes de orientación y accesibilidad en los estadios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Seguridad y protección de la información

Para salvaguardar la integridad competitiva y la privacidad de los datos, la FIFA pondrá en marcha protocolos de protección tecnológica avanzados. Todas las selecciones estarán sujetas a aislamiento total de datos, uso de aplicaciones verificadas y entornos digitales protegidos gracias a soluciones ThinkShield de Lenovo.

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Estas medidas garantizarán que la tecnología beneficie el desarrollo del torneo sin comprometer la equidad ni la seguridad de los equipos y participantes.