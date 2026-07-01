Qué es el nuevo chat lateral de WhatsApp que cambiaría la forma de responder mensajes

WhatsApp prueba el chat lateral para consultar a Meta AI sin salir de las conversaciones principales. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

WhatsApp se prepara para transformar la manera en que sus usuarios interactúan con la inteligencia artificial gracias a una nueva función: el chat lateral, también conocido como “Side Chat”.

Esta herramienta, detallada por WABetaInfob, aún está en fase de pruebas y promete agilizar y proteger la experiencia de quienes buscan ayuda de Meta AI sin abandonar sus conversaciones principales ni comprometer la privacidad de sus mensajes.

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Cómo es el funcionamiento del chat lateral en WhatsApp

El chat lateral se presenta como un panel o pantalla independiente que los usuarios pueden abrir dentro de cualquier conversación, ya sea individual o grupal. Para activarlo, basta con deslizar hacia la izquierda sobre el chat deseado, momento en que aparece la opción “Preguntar en privado”.

Al elegir esta función, WhatsApp abre una interfaz aparte, de diseño oscuro, donde el usuario puede interactuar directamente con Meta AI.

Meta AI puede responder dentro del chat lateral sobre el contenido de una conversación en tiempo real y sin perder el contexto.(EFE/EPA/IAN LANGSDON/Archivo)

A diferencia de una consulta tradicional al asistente, que requiere copiar mensajes o salir del chat, el chat lateral permite preguntar sobre el contenido de una conversación en tiempo real, sin interrupciones y sin perder el contexto.

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Por ejemplo, ante la duda sobre un tema tratado en el grupo, el usuario puede abrir el chat lateral y solicitar un resumen de los mensajes recientes, pedir explicaciones sobre un término o incluso recibir ayuda para redactar una respuesta adecuada.

La herramienta está pensada para que la inteligencia artificial de Meta actúe como un asistente contextual, capaz de acceder a la información de la conversación seleccionada y brindar respuestas útiles sin exponerse en el chat principal. De este modo, la IA puede ofrecer asistencia personalizada y privada, sin convertirse en un participante visible para el resto de los integrantes de la charla.

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Cómo será el cuidado de la privacidad en WhatsApp

Uno de los aspectos centrales del chat lateral es la garantía de privacidad. Aunque permite que Meta AI tenga acceso al contenido de las conversaciones para responder de manera contextual, la interacción ocurre en un entorno separado y protegido, donde solo el usuario que activa la función puede ver las preguntas y respuestas. El resto de los participantes del chat principal no tiene acceso a estas consultas ni a las intervenciones de la IA.

El chat lateral mantiene la interacción con Meta AI en una interfaz separada para que la IA no aparezca en el chat principal. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Según lABetaInfo, parte de la tecnología del chat lateral es el sistema “Private Processing”, que procesa las solicitudes enviadas a Meta AI en un entorno seguro. Así, se refuerza la protección de los datos y se evita que las preguntas o respuestas relacionadas con temas sensibles queden expuestas ante otros usuarios de la conversación.

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El chat lateral se diferencia del “chat incógnito”, lanzado previamente por WhatsApp, en el sentido de que este último está diseñado para consultas generales y elimina los mensajes al cerrar la ventana, mientras que el chat lateral se orienta a resolver dudas o ayudar dentro del contexto de una charla específica, permitiendo el acceso a mensajes previos pero siempre bajo estrictas condiciones de privacidad.

Usos y ventajas de la nueva función

El chat lateral amplía el repertorio de herramientas inteligentes dentro de WhatsApp. Entre los usos destacados se encuentran:

Solicitar resúmenes de mensajes recientes para ponerse al día rápidamente en una conversación activa.

Pedir explicaciones sobre temas complejos o poco claros tratados en el chat.

Obtener sugerencias o ayuda para redactar respuestas adecuadas, especialmente útil en situaciones laborales o educativas.

Realizar consultas generales relacionadas con la conversación, sin tener que copiar mensajes o salir de la pantalla principal.

WhatsApp usa el sistema Private Processing para procesar las solicitudes a Meta AI en un entorno seguro. (Zacharie Scheurer/dpa)

Esta funcionalidad puede cambiar la forma de responder mensajes al ofrecer asistencia en tiempo real y en contexto, lo que reduce la necesidad de abandonar la conversación o buscar información en otras aplicaciones.

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Actualmente, el chat lateral se encuentra en fase de pruebas dentro de las versiones beta de WhatsApp para Android y iOS. Solo un grupo reducido de usuarios tiene acceso a la función, que aún no cuenta con una fecha oficial de lanzamiento para el público general.