Lista de iPhone y celulares Android que se quedan sin WhatsApp a partir del 2 de julio

WhatsApp solo funciona en versiones específicas de Android e iOS. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

WhatsApp es una aplicación móvil que funciona únicamente en ciertas versiones de Android y de iOS, con el objetivo de que sus funciones operen correctamente.

En el caso de Android, la plataforma de mensajería recomienda teléfonos con Android OS 5.0 y versiones posteriores. Mientras que para iPhone sugiere iOS 15.1 y versiones lanzadas después.

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Por lo que si tienes un teléfono con un sistema operativo anterior, es posible que WhatsApp no sea compatible o no funcione de la mejor forma.

En Android, requiere la versión 5.0 o posterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ten presente que a partir del 8 de septiembre de 2026, solo se admitirán dispositivos con Android 6 y versiones posteriores. Por otra parte, desde el día 30 de noviembre de 2026, solo se admitirán dispositivos con iOS 15.5 y versiones posteriores.

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En todo caso, WhatsApp señala: “tu teléfono debe poder recibir mensajes SMS o llamadas durante el proceso de verificación. No admitimos la configuración de nuevas cuentas en dispositivos que solo funcionan con WiFi”.

“Antes de dejar de admitir tu sistema operativo, recibirás una notificación en WhatsApp y se te recordará varias veces que debes actualizarlo”, explica WhatsApp.

En iPhone, WhatsApp necesita iOS 15.1 o superior. REUTERS/Ann Wang/File Photo

Qué modelos de iPhone que son compatibles con WhatsApp

Los modelos de iPhone que son compatibles con WhatsApp son aquellos que no pueden actualizarse a iOS 15.5. La lista incluye los siguientes teléfonos:

iPhone 6.

iPhone 6 Plus.

iPhone 5s.

iPhone 5c.

iPhone 5.

iPhone 4s.

Modelos anteriores.

Qué teléfonos Android no pueden tener WhatsApp

En el caso de Android, los teléfonos que no admiten a WhatsApp son aquellos que no pueden acceder a Android OS 5.0. La lista incluye modelos como:

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Samsung Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Ace 3 y Galaxy S4 Mini

LG Optimus G, Nexus 4, G2 Mini y L90

Sony Xperia Z, Xperia SP, Xperia T y Xperia V

Motorola Moto G (1.ª generación), Razr HD y Moto E (2014)

HTC One X, One X+, Desire 500 y Desire 601

Los dispositivos Android incompatibles son los que no pueden ejecutar Android OS 5.0. REUTERS/Laure Andrillon

Por qué hay sistemas operativos que dejan de ser compatibles con WhatsApp

Hay sistemas operativos de teléfonos móviles que dejan de ser compatibles con WhatsApp debido a que los dispositivos y el software cambian con frecuencia.

“De modo que revisamos periódicamente los sistemas operativos que admitimos y hacemos las actualizaciones correspondientes”, afirma la plataforma.

WhatsApp cada año analiza qué dispositivos y software son los más antiguos y tienen el menor número de usuarios. También es posible que esos dispositivos no cuenten con las actualizaciones de seguridad más recientes o la funcionalidad requerida para ejecutar WhatsApp.

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Cómo actualizar el sistema operativo de un celular Android

Para actualizar Android, conéctate a una red WiFi y carga el dispositivo al menos al 75% antes de comenzar. Si recibes una notificación de actualización, ábrela y presiona el botón correspondiente.

También puedes buscarla de forma manual: ingresa a Configuración, selecciona Sistema y luego Actualizaciones de software; allí aparecerá el estado de la actualización. La mayoría de los parches de seguridad y actualizaciones del sistema se instalan de manera automática.

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Para actualizar iOS, primero haz una copia de seguridad en iCloud o en tu computadora. (Apple)

En teléfonos Pixel, los cambios se activan al reiniciar el dispositivo; en otros modelos Android, el reinicio ocurre de forma automática durante la instalación.

Cómo actualizar la versión de iOS de un iPhone

Para actualizar iOS en tu iPhone, primero realiza una copia de seguridad en iCloud o en tu computadora. Luego, conecta el dispositivo a la fuente de alimentación y asegúrate de tener acceso a una red WiFi.

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Ve a Configuración, toca General y selecciona Actualización de software; allí verás la versión instalada y las actualizaciones disponibles. Si hay una, toca Descargar e instalar y sigue las instrucciones en pantalla.

Por otro lado, puedes activar las actualizaciones automáticas desde ese mismo menú para que el iPhone las descargue e instale durante la noche mientras se carga.

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