Bolivia reduce en 5% los aranceles de importación tras modificar el régimen cambiario

La imagen ilustra la actividad en un puerto de carga, con grúas moviendo contenedores y camiones transportando mercancías, incluyendo cajas de importación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno de Bolivia dispuso este martes la reducción de aranceles a las importaciones en un intento por amortiguar el impacto que tendrá el nuevo régimen de tipo de cambio y evitar que ese incremento se traslade a los consumidores.

La medida está establecida mediante el Decreto Supremo 5646 y establece una reducción del 5% del gravamen arancelario que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2027.

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Hasta ahora, los aranceles oscilaban entre el 5% y el 40% según el tipo de mercancía. Con la nueva disposición, la alícuota más alta es de 35% y los productos que pagaban 5% quedan exentos de aranceles. Sin embargo, además de estos tributos, las importaciones realizan otros pagos como el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto al Consumo Específico (ICE) para determinados productos y con tasas variables y otros gastos por servicios logísticos.

Vista del puerto de Arica, en el norte de Chile, que sirve para el comercio internacional de Bolivia.

“En virtud del establecimiento de un tipo de cambio flexible del boliviano respecto del dólar estadounidense, resulta necesario adoptar medidas en materia arancelaria y aduanera que mitiguen el impacto que la adecuación del régimen cambiario pudiera generar sobre los costos de importación, favoreciendo a los consumidores finales”, señala la norma.

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Este lunes entró en vigor un nuevo régimen cambiario en el que la cotización del dólar será flexible y actualizada de manera diaria. La disposición forma parte de un giro en la política económica y supone el fin de casi 15 años de un tipo de cambio fijo.

La medida se traduce en una depreciación efectiva de cerca del 40% del boliviano: este miércoles el tipo de cambio se cotiza en Bs 9,76 por dólar frente a los Bs 6,96 bolivianos en los que cotizó de manera fija para la venta —y Bs 6,86 para la compra— desde noviembre de 2011.

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Un hombre sostiene dólares en una casa de cambio en La Paz, Bolivia, el viernes 28 de junio de 2024. (Foto AP/Carlos Sánchez)

Sin embargo, la crisis económica de los últimos años —marcada por el agotamiento de las reservas internacionales, la debacle de la industria petrolera y la escasez de dólares— dio lugar al surgimiento de un mercado paralelo de divisas en el que la moneda norteamericana llegó a cotizarse en Bs. 20 en su momento más alto.

En ese contexto, y ante la creciente imposibilidad de conseguir dólares en su valor “oficial” desde hace más de tres años, el Gobierno de Rodrigo Paz implementó en diciembre un tipo de cambio “de referencia” cercano a 9,90 bolivianos para la mayoría de las operaciones comerciales y financieras como un paso previo a la modificación del régimen cambiario.

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“Desde ahora existe un solo tipo de cambio. Ya no habrá que pelear con el banco, con la casa de cambios, con las remedadoras o con quien vende un producto para saber cuál es el dólar ‘verdadero’”, afirmó el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, al explicar la nueva política monetaria.

Algunos analistas advierten que si bien la flexibilización cambiaria constituye un paso relevante para corregir las distorsiones acumuladas en el mercado de divisas, no resuelve los problemas estructurales de la economía boliviana. Entre los principales desafíos destacan la recuperación de las reservas internacionales, el incremento del ingreso de dólares al país y el restablecimiento de la confianza para atraer inversiones.

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