Así se verían Las Guerreras K-pop en el universo de Shingeki no Kyojin, según la IA

Las dos producciones marcaron tendencia al momento de su lanzamiento. (Fotocomposición Infobae)

Quienes se han preguntado alguna vez cómo lucirían las protagonistas de Las Guerreras K-pop si fueran parte del universo de Shingeki no Kyojin, pueden encontrar una respuesta precisa gracias a las herramientas de inteligencia artificial que ofrece Google, con su IA Gemini.

Para lograr una imagen que represente esta fusión de la película de Netflix y el anime, es fundamental seguir una serie de pasos que aseguran un resultado visual coherente y fiel a ambos estilos.

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La utilización de referencias de calidad, la redacción de instrucciones claras y la revisión de los resultados generados, forman parte de un proceso que permite obtener una ilustración atractiva, sin perder de vista que se trata de un contenido creado mediante inteligencia artificial.

Por qué es clave seleccionar imágenes en alta resolución de ambas producciones

Gemini permite subir varias imágenes de referencia para la creación de la ilustración. (Foto: Europa Press)

El primer paso para generar una imagen convincente radica en contar con referencias visuales de buena calidad. El usuario puede encontrar imágenes oficiales, capturas de pantalla o materiales promocionales de ambos títulos para este propósito.

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Utilizar imágenes en alta resolución de Las Guerreras K-pop y de los personajes principales de Shingeki no Kyojin permite a la IA analizar detalles clave de vestuario, posturas y expresiones faciales. Esto facilita que el resultado respete los rasgos y la ambientación propias de cada universo.

Luego de este paso, Gemini permite cargar imágenes directamente en el chat, facilitando la interacción entre el usuario y el modelo de inteligencia artificial. Es clave verificar que las imágenes estén en formatos compatibles, como JPG o PNG, para evitar inconvenientes al momento de la carga.

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Qué prompt se debe redactar para fusionar las dos producciones

Esta es una ilustración de Las Guerreras K-pop generada con IA. (Foto: Gemini)

La redacción de un prompt claro y específico es esencial para orientar el trabajo de Gemini. El prompt debe incluir detalles sobre el estilo visual, los personajes involucrados y el contexto en el que se desea ver a las Guerreras K-pop.

Un ejemplo de prompt efectivo podría ser: “Genera una imagen que muestre a las protagonistas de Las Guerreras K-pop como si fueran parte del universo de Shingeki no Kyojin, con atuendos y armas inspirados en el anime japonés, en un fondo que recuerde los paisajes característicos de la serie”.

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Incluir información precisa en el prompt evita resultados ambiguos y ayuda a la IA a captar la esencia de la fusión entre ambas franquicias. Es posible ajustar el nivel de detalle según las preferencias del usuario, mencionando colores, poses, tipos de arma o expresiones, para lograr una imagen más personalizada.

De qué forma se pueden corregir los errores de la ilustración de Gemini

El proceso de corrección de errores es práctico y no requiere conocimientos técnicos. (Imagen ilustrativa Infobae)

No siempre el primer intento brinda el resultado esperado. Gemini puede interpretar de forma distinta algunos elementos del prompt o combinar estilos de manera inesperada.

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Ante esta situación, la pauta a seguir consiste en revisar la imagen generada y detectar qué aspectos no corresponden a lo solicitado, como errores en el vestuario, proporciones distorsionadas o falta de elementos clave.

El usuario puede modificar el prompt, añadiendo aclaraciones o corrigiendo instrucciones, y volver a generar la imagen. Este proceso de ajuste permite refinar el resultado hasta alcanzar una versión que se aproxime a la idea original.

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Cómo descargar la imagen y por qué se debe decir que es una foto generada por IA

Gemini permite descargar el contenido en el dispositivo. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Una vez conforme con el resultado, el usuario puede descargar la imagen desde la interfaz de Gemini. El archivo suele estar disponible en el mismo formato en el que fue generado, listo para ser guardado o compartido.

Asimismo, es clave etiquetar la imagen como una creación de inteligencia artificial, sobre todo si se publica en redes sociales o plataformas públicas.

Aclarar el origen digital de la ilustración evita confusiones y contribuye a la transparencia respecto a los procesos de generación de contenido.