Tecno

Así se verían Las Guerreras K-pop en el universo de Shingeki no Kyojin, según la IA

El proceso de creación en Gemini incluye la selección de referencias visuales en alta resolución y la redacción de prompts claros relacionados con la película y el anime

Guardar
Google icon
Imagen dividida. Izquierda: dos personajes femeninos animados, uno con espada luminosa. Derecha: figura animada de espalda mira un titán sobre un muro con casas en llamas
Las dos producciones marcaron tendencia al momento de su lanzamiento. (Fotocomposición Infobae)

Quienes se han preguntado alguna vez cómo lucirían las protagonistas de Las Guerreras K-pop si fueran parte del universo de Shingeki no Kyojin, pueden encontrar una respuesta precisa gracias a las herramientas de inteligencia artificial que ofrece Google, con su IA Gemini.

Para lograr una imagen que represente esta fusión de la película de Netflix y el anime, es fundamental seguir una serie de pasos que aseguran un resultado visual coherente y fiel a ambos estilos.

PUBLICIDAD

La utilización de referencias de calidad, la redacción de instrucciones claras y la revisión de los resultados generados, forman parte de un proceso que permite obtener una ilustración atractiva, sin perder de vista que se trata de un contenido creado mediante inteligencia artificial.

Por qué es clave seleccionar imágenes en alta resolución de ambas producciones

Gemini permite subir varias imágenes de referencia para la creación de la ilustración. (Foto: Europa Press)
Gemini permite subir varias imágenes de referencia para la creación de la ilustración. (Foto: Europa Press)

El primer paso para generar una imagen convincente radica en contar con referencias visuales de buena calidad. El usuario puede encontrar imágenes oficiales, capturas de pantalla o materiales promocionales de ambos títulos para este propósito.

PUBLICIDAD

Utilizar imágenes en alta resolución de Las Guerreras K-pop y de los personajes principales de Shingeki no Kyojin permite a la IA analizar detalles clave de vestuario, posturas y expresiones faciales. Esto facilita que el resultado respete los rasgos y la ambientación propias de cada universo.

Luego de este paso, Gemini permite cargar imágenes directamente en el chat, facilitando la interacción entre el usuario y el modelo de inteligencia artificial. Es clave verificar que las imágenes estén en formatos compatibles, como JPG o PNG, para evitar inconvenientes al momento de la carga.

Qué prompt se debe redactar para fusionar las dos producciones

Tres mujeres. Cada una sostiene un arma luminosa. Llevan ropa oscura y están en un campo de hierba. El cielo es azul con nubes blancas y anaranjadas
Esta es una ilustración de Las Guerreras K-pop generada con IA. (Foto: Gemini)

La redacción de un prompt claro y específico es esencial para orientar el trabajo de Gemini. El prompt debe incluir detalles sobre el estilo visual, los personajes involucrados y el contexto en el que se desea ver a las Guerreras K-pop.

Un ejemplo de prompt efectivo podría ser: “Genera una imagen que muestre a las protagonistas de Las Guerreras K-pop como si fueran parte del universo de Shingeki no Kyojin, con atuendos y armas inspirados en el anime japonés, en un fondo que recuerde los paisajes característicos de la serie”.

Incluir información precisa en el prompt evita resultados ambiguos y ayuda a la IA a captar la esencia de la fusión entre ambas franquicias. Es posible ajustar el nivel de detalle según las preferencias del usuario, mencionando colores, poses, tipos de arma o expresiones, para lograr una imagen más personalizada.

De qué forma se pueden corregir los errores de la ilustración de Gemini

Experto en informática trabajando intensamente en un iMac, aplicando inteligencia artificial para mejorar tareas de programación y diseño. La imagen muestra un entorno de trabajo tecnológicamente avanzado, donde la combinación de hardware y software de última generación potencia su profesionalismo. (Imagen ilustrativa Infobae)
El proceso de corrección de errores es práctico y no requiere conocimientos técnicos. (Imagen ilustrativa Infobae)

No siempre el primer intento brinda el resultado esperado. Gemini puede interpretar de forma distinta algunos elementos del prompt o combinar estilos de manera inesperada.

Ante esta situación, la pauta a seguir consiste en revisar la imagen generada y detectar qué aspectos no corresponden a lo solicitado, como errores en el vestuario, proporciones distorsionadas o falta de elementos clave.

El usuario puede modificar el prompt, añadiendo aclaraciones o corrigiendo instrucciones, y volver a generar la imagen. Este proceso de ajuste permite refinar el resultado hasta alcanzar una versión que se aproxime a la idea original.

Cómo descargar la imagen y por qué se debe decir que es una foto generada por IA

Gemini permite descargar el contenido en el dispositivo. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
Gemini permite descargar el contenido en el dispositivo. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Una vez conforme con el resultado, el usuario puede descargar la imagen desde la interfaz de Gemini. El archivo suele estar disponible en el mismo formato en el que fue generado, listo para ser guardado o compartido.

Asimismo, es clave etiquetar la imagen como una creación de inteligencia artificial, sobre todo si se publica en redes sociales o plataformas públicas.

Aclarar el origen digital de la ilustración evita confusiones y contribuye a la transparencia respecto a los procesos de generación de contenido.

Temas Relacionados

Las Guerreras K-popShingeki no KyojinGeminiAnimePromptTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Fable 5 ya puede salir al mercado: Estados Unidos elimina las restricciones al modelo de IA más potente de Anthropic

La decisión pone fin a casi tres semanas de restricciones y reabre el acceso a uno de los modelos de IA más avanzados del mercado

Fable 5 ya puede salir al mercado: Estados Unidos elimina las restricciones al modelo de IA más potente de Anthropic

Meta empezará a cobrar por funciones exclusivas en sus gafas con IA

Los suscriptores acceden a Conversation Focus, la herramienta que aísla y amplifica la voz de su interlocutor en entornos ruidosos

Meta empezará a cobrar por funciones exclusivas en sus gafas con IA

Apagar el teléfono antes de dormir puede mejorar la calidad del sueño y combatir la adicción al smartphone

Expertos vinculan el uso nocturno del smartphone con ansiedad y descanso de menor calidad, por lo que apagarlo al final del día ayuda a cortar estímulos

Apagar el teléfono antes de dormir puede mejorar la calidad del sueño y combatir la adicción al smartphone

Dónde ver por internet Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina: Fútbol Libre y Roja Directa son las URL que nunca debes usar

Aunque prometen transmisiones gratuitas, estos sitios operan sin autorización y exponen a los usuarios a riesgos técnicos y legales

Dónde ver por internet Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina: Fútbol Libre y Roja Directa son las URL que nunca debes usar

Estafa por correo electrónico suplanta a Telepase para robar datos y vaciar cuentas bancarias

El mensaje redirige a la víctima una página falsa que sustrae información privada y permite a los ciberdelincuentes realizar fraudes

Estafa por correo electrónico suplanta a Telepase para robar datos y vaciar cuentas bancarias

DEPORTES

La argentina Solana Sierra puso contra las cuerdas a la favorita Coco Gauff en Wimbledon, pero se le escapó el partido en la última pelota

La argentina Solana Sierra puso contra las cuerdas a la favorita Coco Gauff en Wimbledon, pero se le escapó el partido en la última pelota

El presidente de Barcelona dio detalles de la negociación por Julián Álvarez con Atlético Madrid: “La oferta es firme”

Los Pumitas buscan un triunfo clave ante Irlanda en el Mundial Juvenil de Georgia

Inglaterra-RD Congo, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: los africanos sorprenden 1-0 a los británicos

Euforia en Francia tras la goleada a Suecia en el Mundial: “favoritos”, “exhibición” y “potencial muy alto”

TELESHOW

La flauta mágica, el espectáculo que acerca la magia de Mozart a los niños entre música, circo y acrobacia

La flauta mágica, el espectáculo que acerca la magia de Mozart a los niños entre música, circo y acrobacia

El misterioso hallazgo de Paula Chaves y Pedro Alfonso en la remodelación de su nueva casa: “Estaba en la entrada”

Nació Serena, la primera hija de Juli Puente y Facu Miguelena: “Bienvenida amor de nuestras vidas”

Carlos Casella fue operado de urgencia y debió reprogramar el estreno de Boite junto a Griselda Siciliani

Criticaron a Manu Urcera por opinar sobre la belleza de las mujeres y Nicole Neumann lo defendió: “Lo hacen todos”

INFOBAE AMÉRICA

La Dirección General de Transportes de Guatemala inicia la emisión en línea de permisos temporales y exprés

La Dirección General de Transportes de Guatemala inicia la emisión en línea de permisos temporales y exprés

Panamá inicia distribución de mil toneladas de fertilizantes donados por el Reino de Marruecos

Iberojet conectará El Salvador con Madrid y Barcelona con vuelos directos disponibles desde septiembre

Estados Unidos y El Salvador refuerzan la cooperación en seguridad y desarrollo económico

Feminicidios en El Salvador suben 18% entre enero y mayo de 2026, según ORMUSA