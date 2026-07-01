Estados Unidos

Estados Unidos sancionó a dos ciudadanos brasileños y a empresas vinculadas a la banda criminal Primer Comando de la Capital

Victor de Oliveira Shimada, radicado en San Pablo, y su secretaria, Stella Nunes Henrique de Oliveira, enfrentan acusaciones de lavar decenas de millones de dólares

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Video: El origen del PCC, la banda que nació en una cárcel de Brasil y que hoy hace temblar a América Latina (Archivo DEF)
Miembros del PCC en una prisión (Archivo)

El gobierno estadounidense anunció sanciones contra dos brasileños y varias empresas presuntamente ligadas a la banda criminal Primeiro Comando da Capital (PCC), recientemente designada como organización terrorista.

Victor de Oliveira Shimada, radicado en San Pablo, y su secretaria, Stella Nunes Henrique de Oliveira, enfrentan acusaciones de lavar decenas de millones de dólares que el PCC obtuvo en distintas ciudades de Estados Unidos.

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De acuerdo con la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), estos fondos regresaron a Brasil a través de redes de criptomonedas.

El comunicado señala: “Shimada, radicado en San Pablo, ha sido un vínculo clave entre los operativos del PCC con base en Florida y los traficantes de drogas extranjeros”.

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El Departamento del Tesoro informó que Shimada estuvo en arresto domiciliario a principios de año, después de que su empresa, Victory Trading, fuera acusada de lavado de dinero procedente de un club de fútbol.

Fractura en el PCC
Fotografía de una pared con pintadas alusivas a la banda criminal Primer Comando de la Capital, en San Pablo (EFE/Isaac Fontana/Archivo)

Por su parte, Stella Nunes Henrique de Oliveiraactuó como intermediaria para la recogida de grandes cantidades de efectivo, proporcionando servicios logísticos esenciales” para la presunta red delictiva.

La OFAC designó a las empresas Victory Trading, Pixwave y Wave, con sede en San Pablo, como parte de la red, junto a la firma portuguesa Avenidas Flutuantes, que pertenecería a Shimada.

Según el comunicado, “como resultado de la medida adoptada hoy, todos los bienes y los intereses en bienes de las personas designadas o bloqueadas descritas anteriormente que se encuentren en Estados Unidos, o en posesión o bajo el control de personas estadounidenses, quedan bloqueados y deben ser reportados a la OFAC”.

Los sancionados tampoco pueden acceder a servicios vinculados con el sistema financiero estadounidense.

Washington designó el pasado 28 de mayo al PCC y a la banda Comando Vermelho (CV) como organizaciones terroristas, pese a la oposición del gobierno brasileño.

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