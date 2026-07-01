Estados Unidos sancionó a dos ciudadanos brasileños y a empresas vinculadas a la banda criminal Primer Comando de la Capital

Miembros del PCC en una prisión (Archivo)

El gobierno estadounidense anunció sanciones contra dos brasileños y varias empresas presuntamente ligadas a la banda criminal Primeiro Comando da Capital (PCC), recientemente designada como organización terrorista.

Victor de Oliveira Shimada, radicado en San Pablo, y su secretaria, Stella Nunes Henrique de Oliveira, enfrentan acusaciones de lavar decenas de millones de dólares que el PCC obtuvo en distintas ciudades de Estados Unidos.

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De acuerdo con la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), estos fondos regresaron a Brasil a través de redes de criptomonedas.

El comunicado señala: “Shimada, radicado en San Pablo, ha sido un vínculo clave entre los operativos del PCC con base en Florida y los traficantes de drogas extranjeros”.

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El Departamento del Tesoro informó que Shimada estuvo en arresto domiciliario a principios de año, después de que su empresa, Victory Trading, fuera acusada de lavado de dinero procedente de un club de fútbol.

Fotografía de una pared con pintadas alusivas a la banda criminal Primer Comando de la Capital, en San Pablo (EFE/Isaac Fontana/Archivo)

Por su parte, Stella Nunes Henrique de Oliveira “actuó como intermediaria para la recogida de grandes cantidades de efectivo, proporcionando servicios logísticos esenciales” para la presunta red delictiva.

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La OFAC designó a las empresas Victory Trading, Pixwave y Wave, con sede en San Pablo, como parte de la red, junto a la firma portuguesa Avenidas Flutuantes, que pertenecería a Shimada.

Según el comunicado, “como resultado de la medida adoptada hoy, todos los bienes y los intereses en bienes de las personas designadas o bloqueadas descritas anteriormente que se encuentren en Estados Unidos, o en posesión o bajo el control de personas estadounidenses, quedan bloqueados y deben ser reportados a la OFAC”.

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Los sancionados tampoco pueden acceder a servicios vinculados con el sistema financiero estadounidense.

Washington designó el pasado 28 de mayo al PCC y a la banda Comando Vermelho (CV) como organizaciones terroristas, pese a la oposición del gobierno brasileño.

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