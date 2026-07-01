Fable 5 ya puede salir al mercado: Estados Unidos elimina las restricciones al modelo de IA más potente de Anthropic

Anthropic podrá volver a ofrecer de manera comercial sus IA más potentes. (Anthropic)

El gobierno de Estados Unidos levantó las restricciones de exportación que pesaban sobre Claude Fable 5 y Mythos 5, los modelos de inteligencia artificial más avanzados desarrollados por Anthropic.

La decisión permite que la compañía restablezca el acceso a Fable 5 apenas 18 días después de haber suspendido su disponibilidad por orden del Departamento de Comercio, que inicialmente había argumentado motivos relacionados con la seguridad nacional.

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Anthropic confirmó que comenzará a restaurar el acceso a Fable 5 de forma gradual, mientras que el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, celebró públicamente la medida y aseguró que el país busca mantener su liderazgo en el desarrollo de inteligencia artificial.

EE.UU levanta las restricciones a la exportación de los modelos más avanzados de IA de Anthropic.

El bloqueo comenzó por razones de seguridad nacional

La controversia comenzó el pasado 12 de junio, cuando el Departamento de Comercio ordenó a Anthropic suspender el acceso a Fable 5 y Mythos 5.

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Según la disposición oficial, los modelos no podían ser utilizados por ciudadanos extranjeros, tanto dentro como fuera de Estados Unidos, incluyendo empleados internacionales de la propia empresa.

Aunque las autoridades señalaron que la medida respondía a riesgos para la seguridad nacional, no ofrecieron detalles específicos sobre las vulnerabilidades detectadas. Ante la orden gubernamental, Anthropic bloqueó inmediatamente el acceso a ambos sistemas.

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EE.UU autoriza a Anthropic a lanzar su modelo de IA más avanzado tras la restricción por motivos de "seguridad".

Qué es Fable 5 y por qué despertó preocupación

Fable 5 no es un modelo independiente, sino una versión adaptada de Mythos 5, el sistema de inteligencia artificial más potente desarrollado por Anthropic hasta la fecha.

Mientras Mythos está diseñado para tareas altamente especializadas, Fable incorpora capas adicionales de seguridad que permiten ofrecerlo a clientes comerciales y desarrolladores.

Sin embargo, incluso con esas protecciones, ambos modelos poseen capacidades muy avanzadas para detectar vulnerabilidades informáticas y analizar sistemas complejos.

Precisamente esas funciones fueron uno de los factores que motivaron un lanzamiento escalonado meses atrás, limitado inicialmente a un grupo reducido de organizaciones.

Anthropic lanza Sonnet 5, su nuevo modelo de IA para la máxima eficiencia de agentes y tareas diarias, a menor coste.

El cambio de postura del gobierno estadounidense

La situación comenzó a modificarse durante los últimos días. Primero, el Departamento de Comercio autorizó que Mythos 5 volviera a estar disponible para determinadas agencias federales y organizaciones consideradas de confianza.

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Posteriormente, las conversaciones entre el gobierno y Anthropic permitieron extender esa autorización también a Fable 5.

Howard Lutnick explicó que durante las últimas semanas ambas partes trabajaron conjuntamente para revisar el modelo y establecer nuevas salvaguardas de seguridad antes de permitir nuevamente su distribución.

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Aunque ni el gobierno ni la empresa revelaron qué modificaciones técnicas fueron implementadas, sí adelantaron que existirán nuevos mecanismos de control, entre ellos posibles sistemas de verificación de identidad para determinados usuarios.

El modelo Mythos 5 de Anthropic vuelve a estar disponible para un conjunto de organizaciones de ciberseguridad en EE.UU.

Anthropic deberá reforzar sus controles

Como parte del acuerdo alcanzado con las autoridades estadounidenses, Anthropic asumió nuevos compromisos relacionados con la gestión de riesgos.

La empresa deberá identificar de manera proactiva posibles usos maliciosos de sus modelos, coordinar futuros lanzamientos con el gobierno estadounidense e informar cualquier actividad sospechosa relacionada con sus sistemas de inteligencia artificial.

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El objetivo es minimizar la posibilidad de que estas herramientas sean utilizadas para desarrollar ciberataques u otras actividades que puedan representar amenazas para la seguridad.

Anthropic reforzará la seguridad de sus modelos más avanzados de IA. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La decisión reabre el debate sobre la regulación de la IA

El caso también generó una fuerte discusión dentro de Silicon Valley. Diversos ejecutivos cuestionaron que sea el gobierno quien determine qué empresas o usuarios pueden acceder a los modelos de inteligencia artificial más avanzados.

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Entre ellos se encuentra Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, quien sostuvo que las evaluaciones de seguridad son necesarias, pero expresó reservas sobre la posibilidad de que las autoridades seleccionen directamente a los clientes autorizados para utilizar determinadas tecnologías.

OpenAI también enfrentó solicitudes gubernamentales relacionadas con el lanzamiento de futuros modelos, lo que ha incrementado el debate sobre el equilibrio entre innovación y regulación.

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Anthropic podrá volver a comercializar sus sistemas de IA más potentes. (Anthropic)

La competencia internacional también influyó

Mientras las restricciones permanecían vigentes, otras compañías continuaron desarrollando modelos de inteligencia artificial con capacidades similares.

Durante ese período, la empresa china Zhipu presentó GLM-5.2, un sistema que, según diversos análisis del sector, alcanza un rendimiento comparable al de Mythos en determinadas tareas relacionadas con la detección de vulnerabilidades informáticas.

La aparición de nuevos competidores alimentó las preocupaciones de varios inversores y especialistas, quienes advirtieron que un bloqueo prolongado podría afectar la competitividad tecnológica de Estados Unidos frente al avance de otros países.

Con la eliminación de las restricciones, Anthropic podrá retomar la expansión internacional de Fable 5 y continuar el despliegue gradual de uno de los modelos de inteligencia artificial más potentes disponibles actualmente, aunque bajo un marco de supervisión y controles mucho más estrictos que antes del veto.