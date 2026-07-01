Cómo mantenerse a salvo ante el calor extremo mientras las peligrosas temperaturas azotan Estados Unidos

La ola de calor en Estados Unidos elevó las enfermedades asociadas a las altas temperaturas durante la primera semana de julio en el Midwest, el Sur y la Costa Este. (AP Foto/John Locher, Archivo)

La ola de calor que afecta a Estados Unidos durante la primera semana de julio ha provocado un aumento de las enfermedades asociadas a las altas temperaturas, según autoridades federales y organismos de salud. El fenómeno, catalogado como uno de los eventos más extensos del año, involucra principalmente a regiones del Midwest, el Sur y la Costa Este, donde las sensaciones térmicas han superado los 38°C (100°F) en varias ciudades durante varios días consecutivos.

Según la Administración Oceánica y Atmosférica Nacional (NOAA) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el calor extremo representa la principal causa de muerte por fenómenos meteorológicos en el país. Informes oficiales reportan un promedio anual de 2.000 fallecimientos en Estados Unidos por complicaciones vinculadas al calor, cifra que supera la de otros eventos como tormentas, inundaciones o tornados.

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El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) define la ola de calor en función de cada región. En el Midwest y el Noreste, se considera ola de calor cuando las temperaturas igualan o superan los 32°C (90°F) durante al menos tres días consecutivos, mientras que en ciudades como Phoenix este umbral se ajusta al promedio local, según las fuentes meteorológicas oficiales.

¿Qué es una ola de calor y cómo se define en Estados Unidos?

Una ola de calor es un periodo sostenido de temperaturas anormalmente altas, que generalmente dura más de dos días, de acuerdo con el NWS. La definición varía según el historial climático de la zona: en el Midwest y el Noreste se cataloga como ola de calor a partir de tres días consecutivos por encima de los 32°C (90°F), mientras que en ciudades del suroeste, donde los valores suelen ser más elevados, se consideran las desviaciones respecto al promedio histórico.

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El NWS monitorea estos fenómenos con sistemas de alerta, que permiten anticipar riesgos para la salud pública y activar protocolos de emergencia estatales y municipales. Según la NOAA, la frecuencia y severidad de las olas de calor han aumentado en los últimos años, lo que ha generado preocupación entre los organismos de salud y protección civil.

El calor extremo es la principal causa de muerte por fenómenos meteorológicos en Estados Unidos y provoca unas 2.000 muertes al año, según la NOAA y los CDC. (AP Foto/Hannah Fingerhut)

¿Cuáles son los síntomas del golpe de calor y del agotamiento por calor?

De acuerdo con los CDC, el calor extremo puede originar dos cuadros principales: agotamiento por calor y golpe de calor. El agotamiento suele preceder al golpe de calor y ambos presentan síntomas diferenciados.

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Síntomas de agotamiento por calor

Sudoración profusa

Piel fría, húmeda o pálida

Pulso rápido y débil

Náuseas o vómitos

Calambres musculares

Dolor de cabeza

Fatiga o debilidad

Mareos o desmayos

El agotamiento por calor puede evolucionar hacia el golpe de calor si no se toman medidas de enfriamiento y rehidratación inmediatas.

Síntomas de golpe de calor

Temperatura corporal igual o superior a 39.5°C (103°F)

Piel caliente, roja y seca o húmeda

Confusión, desorientación, dificultad para hablar

Pulso acelerado y fuerte

Pérdida de conciencia, convulsiones

El golpe de calor representa una emergencia médica y requiere intervención inmediata. “Si una persona presenta temperatura elevada y confusión, no se debe esperar a los servicios médicos para comenzar a enfriar el cuerpo”, señaló el doctor Eyre en declaraciones a Boston.com. La rapidez en la atención puede evitar secuelas graves o la muerte.

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¿Quiénes son los grupos más vulnerables ante el calor extremo?

Las autoridades identifican varios grupos de riesgo durante eventos de altas temperaturas:

Niños pequeños y bebés

Personas mayores de 65 años

Trabajadores expuestos al sol

Individuos con enfermedades crónicas como diabetes, cardiopatías o hipertensión

Personas con sobrepeso

Quienes consumen medicamentos para presión arterial, insomnio o depresión

“Todos deben tomar precauciones adicionales cuando se emiten avisos de calor. Incluso sin alertas, los adultos mayores, infantes y quienes padecen afecciones médicas deben limitar su tiempo al aire libre durante las horas más calurosas”, recomendó la doctora Leana Wen, citada por CNN.

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La infografía de Infobae detalla recomendaciones esenciales para protegerse de las olas de calor, enfatizando la hidratación, la permanencia en lugares frescos y la prevención de golpes de calor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo prevenir el golpe de calor y el agotamiento por calor según los CDC?

Los CDC y el NWS enumeran una serie de recomendaciones oficiales para evitar complicaciones durante las olas de calor:

Mantenerse hidratado: Beber líquidos de manera regular, incluso si no se siente sed. Evitar bebidas alcohólicas, azucaradas o con cafeína. Vestimenta adecuada: Utilizar ropa ligera, suelta y de colores claros. Protegerse con sombrero, gafas de sol y protector solar SPF 15 o superior. Evitar la exposición en horas pico: Permanecer en interiores durante las horas más calurosas. Buscar sombra y descansar frecuentemente si se está en exteriores. Reducir la actividad física intensa: Realizar ejercicios al amanecer o al atardecer para evitar la acumulación de calor corporal. No dejar personas ni mascotas en vehículos cerrados: La temperatura dentro de un auto puede superar los 52°C (125°F) en minutos. Monitorear a grupos vulnerables: Supervisar a personas mayores, niños y personas con enfermedades crónicas.

“Las personas que no cuentan con aire acondicionado o refugio deben acudir a centros comunitarios o lugares designados como refugios temporales durante la ola de calor”, detalló el doctor Wen en CNN. Las autoridades de protección civil insisten en la importancia de consultar los avisos oficiales y actuar con anticipación.

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¿Qué hacer ante los primeros síntomas de enfermedad por calor?

Ante cualquier síntoma compatible con agotamiento o golpe de calor, los CDC y la Cleveland Clinic recomiendan:

Llamar a emergencias médicas

Trasladar a la persona a un sitio fresco

Aplicar toallas húmedas frías en cuello, axilas e ingles

Aflojar la ropa y ventilar al afectado

Evitar administrar líquidos si la persona está inconsciente

La intervención temprana es clave para evitar daños orgánicos y complicaciones mayores. Según la Cruz Roja Americana, la atención precoz puede hacer la diferencia en la recuperación de los afectados.

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Los CDC advierten que el agotamiento por calor puede derivar en golpe de calor si no se aplican medidas inmediatas de enfriamiento y rehidratación. (AP Foto/Charlie Riedel)

¿Cuántas personas mueren cada año en Estados Unidos por calor extremo?

Las estadísticas de los CDC indican que cada año se registran aproximadamente 2.000 muertes asociadas a enfermedades por calor en Estados Unidos. El calor extremo supera a otros fenómenos meteorológicos como causa de mortalidad, incluidos huracanes, inundaciones y tormentas.

En la última década, la frecuencia de olas de calor y los registros históricos han mostrado una tendencia ascendente. Según la NOAA, los episodios de calor extremo se han vuelto más frecuentes y prolongados, lo que incrementa la presión sobre los sistemas de salud y la infraestructura.

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¿Cómo afecta la ola de calor a las mascotas y qué precauciones tomar?

La Sociedad Americana para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales (ASPCA) advierte que las mascotas, especialmente los perros de razas braquicéfalas (hocico corto), los animales mayores y con sobrepeso, son particularmente susceptibles al golpe de calor.

Recomendaciones para protegerlas:

Proveer agua fresca en todo momento

Evitar el ejercicio intenso durante el día

No dejar mascotas en autos estacionados

Vigilar signos de sobrecalentamiento: jadeo excesivo, dificultad respiratoria, pulso acelerado y salivación abundante

Se sugiere mantener a los animales en ambientes frescos y bien ventilados, y consultar a un veterinario ante cualquier síntoma de malestar.

El golpe de calor constituye una emergencia médica y puede incluir temperatura corporal superior a 39,5°C, confusión, convulsiones y pérdida de conciencia. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

¿Qué información oficial y fuentes se pueden consultar para seguir la evolución de la ola de calor?

Las autoridades federales y estatales actualizan sus recomendaciones a través de canales oficiales. Los CDC y el NWS ofrecen información en tiempo real sobre alertas, pronósticos y centros de enfriamiento habilitados.

La población puede consultar:

CDC: Prevención y síntomas del calor extremo

NWS: Alertas y pronósticos de calor

NOAA: Seguimiento de eventos meteorológicos extremos

¿Qué impacto tiene la ola de calor en la salud pública y qué se espera en los próximos días?

La continuidad de la ola de calor mantiene en alerta a los sistemas de salud y emergencias. Los hospitales reportan un aumento de consultas por deshidratación y síntomas de golpe de calor, según reportes de prensa recogidos por CNN y Boston.com. Las autoridades esperan que las temperaturas se mantengan elevadas durante la semana, con posibilidad de nuevos récords y presión adicional sobre la infraestructura.

Se recomienda a la población mantenerse informada, seguir las pautas oficiales y prestar atención a los comunicados de los organismos de salud y meteorología.