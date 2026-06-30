¿Cansado de que WhatsApp arruine la calidad de tus fotos? Así se soluciona para siempre

La aplicación de mensajería incluyó una función que facilita enviar fotos y videos en alta resolución de manera automática. REUTERS/Dado Ruvic

El envío de imágenes por WhatsApp suele implicar una pérdida notable de calidad, un problema frecuente para quienes desean compartir fotos nítidas y detalladas. Aunque desde hace un tiempo existe la opción de seleccionar manualmente la calidad HD antes de enviar cada archivo, el proceso puede resultar repetitivo y poco práctico.

Ahora existe una solución definitiva que permite configurar la máxima calidad de imagen para todos los envíos, evitando tener que ajustar esta preferencia cada vez.

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Cómo activar la calidad HD permanente en WhatsApp

La aplicación de mensajería incluyó una función que facilita enviar fotos y videos en alta resolución de manera automática. Para activar esta opción, es necesario ingresar a la configuración de WhatsApp. El recorrido es sencillo: primero se accede al apartado de ajustes, luego a “Almacenamiento y datos” y finalmente a “Calidad de carga de los archivos multimedia”.

El envío de imágenes por WhatsApp suele implicar una pérdida notable de calidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dentro de ese menú, se puede elegir entre calidad estándar o calidad HD. Seleccionando la segunda alternativa, todas las imágenes y videos que se compartan serán enviados por defecto en la mejor resolución posible, sin pasos intermedios.

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Este ajuste está disponible tanto para dispositivos Android como para iOS, lo que permite a todos los usuarios aprovechar la máxima calidad sin importar la marca o modelo de su teléfono. WhatsApp lanzó esta mejora de forma global, por lo que no es necesario esperar por una liberación progresiva ni buscar soluciones alternativas.

Consideraciones sobre el consumo de datos y almacenamiento

Al activar siempre la calidad HD, los archivos que se envíen o reciban tendrán un tamaño mayor. Esto puede traducirse en un consumo más elevado de datos móviles, algo a tener en cuenta si se utiliza un plan limitado o se suele enviar contenido multimedia fuera de redes Wi-Fi.

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Dentro de ese menú, se puede elegir entre calidad estándar o calidad HD. (Composición Infobae: captura WhatsApp)

Además, el peso adicional de fotos y videos impactará tanto en el espacio de almacenamiento del dispositivo del emisor como en el del receptor.

La decisión de optar por la mejor resolución debe contemplar estos aspectos, sobre todo si el uso de WhatsApp es frecuente para compartir imágenes o videos de gran tamaño. La experiencia de usuario mejora en términos de nitidez y detalle, pero también implica un gasto superior de recursos del teléfono y del plan de datos contratado.

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Qué hacer si la opción no aparece

No todos los usuarios encuentran inmediatamente la opción para modificar la calidad de carga de archivos multimedia. En la mayoría de los casos, esto se debe a que la aplicación no se encuentra actualizada a su última versión.

La experiencia de usuario mejora en términos de nitidez y detalle, pero también implica un gasto superior de recursos del teléfono. REUTERS/Dado Ruvic

La solución consiste en ingresar a la tienda de aplicaciones correspondiente —App Store en el caso de iPhone y Google Play Store para Android— y buscar actualizaciones pendientes de WhatsApp. Tras completar la actualización, la función debería estar disponible en la ruta indicada.

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Con estos pasos, es posible garantizar que todas las imágenes y videos enviados a través de WhatsApp mantengan su calidad original, sin necesidad de ajustes manuales repetidos ni pérdida de detalles en el contenido compartido.

Archivos que nunca deberías enviar por WhatsApp

Enviar documentos oficiales a través de WhatsApp representa uno de los errores más comunes y riesgosos entre los usuarios. Compartir imágenes del documento nacional de identidad, pasaporte o carné de conducir puede exponer la identidad de una persona a situaciones delicadas.

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Enviar documentos oficiales a través de WhatsApp representa uno de los errores más comunes y riesgosos entre los usuarios. Zacharie Scheurer/dpa

El peligro aumenta porque estos archivos suelen circular durante trámites cotidianos, como alquileres temporales en plataformas de hospedaje, sin que los usuarios dimensionen el alcance de una posible filtración.

El problema principal no radica en la plataforma en sí, sino en el uso que terceros puedan hacer de esa información. Una imagen de un documento puede ser utilizada por ciberdelincuentes para suplantar la identidad de alguien, abrir cuentas bancarias de manera fraudulenta o incluso solicitar créditos a nombre de la víctima.

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Si surge la necesidad ineludible de enviar un documento oficial, se recomienda modificar la imagen antes de compartirla. Una medida útil consiste en convertir la fotografía a blanco y negro y agregar una marca de agua que explique el motivo del envío, lo que dificulta su reutilización con fines maliciosos. Bajo ningún concepto se debe enviar una copia exacta y sin alteraciones del documento original.

Almacenar contraseñas o información bancaria en chats facilita el acceso a todas las cuentas asociadas si se produce una brecha de seguridad en el teléfono. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No solo los documentos oficiales presentan riesgos. Los datos bancarios y las contraseñas también constituyen un punto de ataque atractivo para quienes buscan obtener información sensible. Incluir números de cuenta, códigos PIN o claves de acceso en conversaciones de WhatsApp puede generar consecuencias graves si el dispositivo cae en manos equivocadas.

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Almacenar contraseñas o información bancaria en chats, incluso en conversaciones privadas o mensajes enviados a uno mismo, facilita el acceso a todas las cuentas asociadas si se produce una brecha de seguridad en el teléfono.