Windows 10 se resiste a morir: Microsoft extiende sus actualizaciones de seguridad hasta octubre de 2027

Windows 10 sigue activo en cerca del 26% de los PC a nivel global. (Europa Press)

El final del soporte oficial de Windows 10 estaba previsto para el 14 de octubre de 2025, según el calendario de Microsoft. La empresa había marcado esa fecha como el cierre definitivo de una etapa y la invitación para que los usuarios migraran a Windows 11. Sin embargo, la realidad del mercado ha demostrado que esa transición no es inmediata: millones de ordenadores en todo el mundo siguen utilizando Windows 10 cada día, lo que ha obligado a la compañía a revisar sus planes.

El cambio fundamental llega a través del programa Extended Security Updates (ESU). Esta iniciativa permite a los usuarios de Windows 10 seguir recibiendo parches de seguridad durante la fase de transición hacia versiones más recientes.

PUBLICIDAD

Según la página oficial de Microsoft, la inscripción al programa ESU para consumidores estará habilitada hasta el 12 de octubre de 2027, una extensión de un año respecto a la fecha inicialmente prevista, que era el 12 de octubre de 2026.

El programa Extended Security Updates permite acceder a parches hasta el 12 de octubre de 2027. (Europa Press)

No obstante, es importante precisar el alcance de esta extensión: el ESU solo proporciona actualizaciones de seguridad críticas e importantes para la versión 22H2 de Windows 10. Quedan excluidas otras correcciones, mejoras de producto, nuevas funciones y cualquier tipo de soporte técnico. El objetivo principal es reducir el riesgo de malware y ciberataques en equipos que no pueden actualizarse aún a Windows 11.

PUBLICIDAD

Una base instalada que sigue siendo masiva

La decisión de Microsoft no responde a una minoría residual. Según datos de StatCounter, Windows 10 aún opera en aproximadamente el 26% de los PC a nivel global, mientras que Windows 11 acapara cerca del 72%. Aunque la diferencia parece clara, ese 26% equivale a cientos de millones de dispositivos, lo que convierte la transición en un desafío de escala considerable para la compañía.

Obstáculos en la migración a Windows 11

El retraso en la adopción de Windows 11 se atribuye a varios factores. Los requisitos de hardware, como la necesidad de CPU y TPM específicos, han dejado fuera a equipos que siguen funcionando correctamente. Además, el encarecimiento de la memoria y el almacenamiento debido al auge de la inteligencia artificial ha dificultado la actualización para muchos usuarios. A esto se suma el recelo de una parte de los usuarios ante el papel cada vez más relevante de la IA en el nuevo sistema operativo.

PUBLICIDAD

Los usuarios del Espacio Económico Europeo pueden recibir actualizaciones sin coste adicional usando una cuenta Microsoft. (Europa Press)

Condiciones para Europa y métodos de acceso

Para los usuarios de España y del Espacio Económico Europeo, la extensión del soporte tiene particularidades. Microsoft ofrece la opción de seguir recibiendo actualizaciones de seguridad sin coste adicional, siempre que el usuario acceda con una cuenta Microsoft y continúe utilizándola para iniciar sesión en Windows. Si el usuario deja de emplear esa cuenta, el acceso a los parches podría interrumpirse después de hasta 60 días.

PUBLICIDAD

Quienes prefieran mantener una cuenta local también pueden optar por las actualizaciones extendidas, pero en este caso deben realizar un pago único de 30 dólares (o su equivalente local más impuestos) para garantizar el acceso al ESU hasta octubre de 2027 sin la obligación de iniciar sesión con una cuenta Microsoft. La licencia adquirida se asocia a la cuenta empleada para la inscripción y permite proteger hasta 10 dispositivos compatibles.

En el ámbito empresarial, la retirada será aún más gradual. Las empresas pueden pagar por dispositivo para mantener el acceso a actualizaciones extendidas, y el programa comercial continuará disponible hasta 2028. Este escenario recuerda lo ocurrido con Windows XP, cuyo soporte se prolongó varias veces debido a la elevada base de usuarios.

PUBLICIDAD

Las empresas podrán seguir recibiendo soporte comercial de Windows 10 hasta 2028, prolongando la vida útil del sistema. (Europa Press)

Aunque cada situación tiene sus matices, la decisión de Microsoft de prorrogar el soporte para Windows 10 confirma que el sistema operativo sigue vigente para millones de personas y que su despedida definitiva tendrá que esperar.