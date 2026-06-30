Tecno

Escuchar las mismas canciones en Spotify y YouTube tienen un fuerte significado de tu personalidad

La repetición musical reduce la incertidumbre, permite anticipar cambios y estribillos y aporta placer al cerebro

Guardar
Google icon
VisualesIA - Youtube, Spotify, Auriculares, Plataformas
La psicología y la neurociencia explican que repetir canciones responde a necesidades emocionales, cognitivas y de identidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si eres de los que cada día sale a trabajar o a estudiar y pone la misma playlist en Spotify o YouTube, tranquilo, la psicología y la neurociencia han aportado respuestas precisas a esta situación, que va mucho más allá de la preferencia musical.

Repetir canciones no es señal de estancamiento ni de falta de apertura a nuevos gustos, sino un comportamiento que responde a necesidades emocionales, cognitivas y de identidad.

PUBLICIDAD

La tendencia a volver una y otra vez a los mismos temas musicales suele interpretarse desde fuera como una manía o como ausencia de curiosidad. Sin embargo, para quienes lo experimentan, la repetición es una fuente de estabilidad, previsibilidad y consuelo. La música se convierte en una herramienta para regular estados internos y para mantener una conexión con recuerdos y etapas vitales.

Por qué las personas escuchan siempre las mismas canciones

Según investigaciones recientes en psicología publicadas en Frontiers in Human Neuroscience, la familiaridad es el factor más determinante a la hora de explicar por qué una persona disfruta de una canción. Cuanto más conocida es una pieza, más agrado genera en el oyente.

PUBLICIDAD

(Imagen ilustrativa Infobae)
La repetición musical reduce la incertidumbre, permite anticipar cambios y estribillos y aporta placer al cerebro. (Imagen ilustrativa Infobae)

Esta preferencia se sostiene incluso cuando la música es compleja: la repetición constante permite anticipar cambios, estribillos y frases, lo que proporciona placer al cerebro al reducir la incertidumbre y aumentar el control sobre lo que va a suceder. En otras palabras, la repetición musical tranquiliza porque elimina el factor sorpresa y refuerza la sensación de dominio sobre el entorno sonoro.

El fenómeno se asocia con el llamado “efecto de mera exposición”, ampliamente documentado en psicología: cuanto más se expone una persona a un estímulo, mayor suele ser su preferencia por ese estímulo, siempre que la exposición no sea excesiva ni forzada. En condiciones naturales, escuchar varias veces una canción tiende a incrementar el gusto, sin importar el nivel de complejidad de la pieza.

Qué tiene que ver escuchar música con la regulación emocional

Las canciones repetidas cumplen un rol específico en la regulación emocional. En momentos de ansiedad, tristeza o cambios personales, muchas personas buscan refugio en melodías conocidas.

La música se convierte así en una estructura afectiva que ayuda a contener emociones intensas y a darles un formato manejable. Escuchar una y otra vez un tema puede ayudar a transitar duelos, rupturas o celebraciones, funcionando como acompañamiento constante y como una manera de ordenar los sentimientos cuando las palabras no alcanzan.

Primer plano de una mujer con cabello rizado, gafas y auriculares negros, usando un smartphone para una transcripción de audio a texto en un café.
Escuchar la misma música ayuda en la regulación emocional y funciona como refugio en momentos de ansiedad, tristeza o cambios personales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde la perspectiva neurobiológica, las experiencias musicales placenteras están vinculadas al sistema dopaminérgico de recompensa del cerebro. El placer que se siente al escuchar música familiar está asociado con la activación de áreas como la amígdala, el estriado ventral y la corteza prefrontal, regiones implicadas en el procesamiento de emociones y en el aprendizaje basado en la recompensa.

Así, la música repetida no solo calma, sino que también estimula la producción de neurotransmisores asociados al bienestar.

Un aspecto central es la conexión entre música, emoción y memoria. Las personas tienden a asociar canciones con etapas, lugares o vínculos significativos.

Volver a escuchar una melodía determinada es también una forma de reencontrarse con versiones pasadas de uno mismo y de reforzar la identidad, especialmente en contextos de incertidumbre. La música ofrece la posibilidad de sentir que algo permanece estable, aun cuando el entorno o la vida personal están cambiando.

Adulta mejora habilidades, capacitación virtual, diploma digital, progreso académico, grado superior en línea - (Imagen Ilustrativa Infobae).
Las canciones repetidas se asocian con recuerdos, etapas y vínculos significativos, y refuerzan la identidad en contextos de incertidumbre. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Cómo escuchar la misma música incide en la personalidad

En cuanto al perfil de personalidad de quienes repiten canciones, la evidencia empírica indica que no existe un único tipo psicológico ligado a este comportamiento. Lo que sí se observa es que la familiaridad y el uso de la música con fines de regulación emocional son prácticas extendidas en todas las edades y perfiles.

No hay pruebas de que escuchar siempre lo mismo sea señal de obsesión o de una patología, a menos que la repetición esté acompañada de otros síntomas como aislamiento extremo o incapacidad total para tolerar novedades.

Estudios clásicos han intentado vincular la preferencia musical con rasgos de personalidad, pero los resultados han sido variados e incluso contradictorios. Algunos trabajos sugieren que quienes puntúan alto en apertura a la experiencia suelen preferir mayor variedad, mientras que las personas más orientadas a la estabilidad emocional pueden inclinarse por la repetición.

Sin embargo, la relación no es directa ni exclusiva: la mayoría de la gente, independientemente de su perfil, utiliza la repetición musical como un mecanismo para regular sus estados internos y para reforzar la sensación de continuidad.

Temas Relacionados

SpotifyYouTubeMúsicaPsicologíaSalud MentalTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estos son los celulares que perderán el acceso a WhatsApp desde el 1 julio de 2026

Los usuarios de estos dispositivos ya no podrán acceder a futuras funciones ni recibir nuevas actualizaciones de la aplicación

Estos son los celulares que perderán el acceso a WhatsApp desde el 1 julio de 2026

¿No puedes ver videos en YouTube?: estos son los pasos clave para solucionar cualquier fallo

La solución suele empezar con velocidad de red y calidad de video, seguir con reinicio de app o router, limpieza de cookies y revisión de extensiones, además de comprobar sistema operativo

¿No puedes ver videos en YouTube?: estos son los pasos clave para solucionar cualquier fallo

Las Guerreras K-pop en español completo: dónde verla de forma legal y sin riesgos

En Netflix, la película está disponible en varios idiomas: español, inglés, coreano, entre otros

Las Guerreras K-pop en español completo: dónde verla de forma legal y sin riesgos

GTA 6 gratis únicamente con una consola y este sistema de puntos desde la preorden

Gracias al sistema de recompensas de Xbox y Microsoft, varios jugadores ya reservaron la versión Ultimate sin gastar dinero

GTA 6 gratis únicamente con una consola y este sistema de puntos desde la preorden

Ver Francia vs Suecia por Roja Directa y Pelota Libre: por qué nunca debes usar estos URL para ver el Mundial 2026

Estos sitios suelen operar sin autorización y pueden exponer a los usuarios a malware, fraudes y robo de información personal

Ver Francia vs Suecia por Roja Directa y Pelota Libre: por qué nunca debes usar estos URL para ver el Mundial 2026

DEPORTES

La exestrella de la NFL Chris Johnson, anunció que padece ELA y conmovió al deporte estadounidense

La exestrella de la NFL Chris Johnson, anunció que padece ELA y conmovió al deporte estadounidense

Francia-Suecia, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Costa de Marfil-Noruega, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: formaciones confirmadas

Polémica en Alemania por el referente que habría evitado patear un penal ante Paraguay: “No todos los jugadores quisieron asumir la responsabilidad”

“Se dilapidó la reputación” y “Koeman y Van Dijk titaron por la borda el fútbol holandés”: las lapidarias críticas de la prensa de Países Bajos tras la eliminación Marruecos

TELESHOW

La reflexión de Maxi López sobre su nuevo presente laboral: “No sabía con qué me iba a encontrar”

La reflexión de Maxi López sobre su nuevo presente laboral: “No sabía con qué me iba a encontrar”

Caro Calvagni y Agus Gandolfo conquistan Miami mientras esperan a la Scaloneta: sol, bikinis y reencuentros

La revelación de Leo Montero que sorprendió a Mario Pergolini: “Desde ese día, nunca más usé calzoncillos”

La felicidad de Ekaterina Ojeda tras su salto a la fama como modelo de Wanda Nara: “Lo que se viene”

Wanda Nara planea hacerse un retoque estético y lo consultó con sus seguidores: “¿Me los saco o me los dejo?”

INFOBAE AMÉRICA

“El contingente salvadoreño ha rescatado siete víctimas con vida”: Misión humanitaria se mantiene activa en Venezuela

“El contingente salvadoreño ha rescatado siete víctimas con vida”: Misión humanitaria se mantiene activa en Venezuela

China sale al rescate de la dictadura de Cuba con un cargamento de 15.000 toneladas de arroz

Venezuela: un cisne negro cambia las reglas del juego

Paraguay y Brasil firmaron un acuerdo que flexibiliza los requisitos para el transporte de cargas

Rusia se queda sin combustible y Putin no logra esconder la crisis: “Hay colas por todos lados”