Universidad de El Salvador ajusta las reglas del CUM Honorífico y abre una vía para cambios de carrera

Desde 1841, la UES ha sido protagonista del desarrollo social salvadoreño y motor de movilidad social mediante acceso a educación de calidad. (Foto cortesía UES)

La Universidad de El Salvador (UES) aprobó reformas al Reglamento del Sistema de Unidades Valorativas y de Coeficiente de Unidades de Mérito. Los cambios modifican los criterios para el CUM Honorífico y las equivalencias para estudiantes que cambian de carrera o cursan una segunda licenciatura.

Según el acuerdo divulgado por la Asamblea General Universitaria (AGU), la reforma actualiza el marco regulatorio sobre la acreditación de créditos académicos y el desempeño estudiantil. El reglamento incorpora criterios adicionales para la obtención del CUM Honorífico, la mención que reconoce el desempeño académico de los egresados.

Entre los cambios, se sustituyeron los literales b) y c) del artículo 9. Para optar a este reconocimiento, los estudiantes deben aprobar todas las asignaturas, materias, módulos o unidades de aprendizaje en primera matrícula, salvo excepciones aprobadas por la junta directiva correspondiente y fundamentadas en las condiciones establecidas en el Reglamento de la Gestión Académico-Administrativa de la UES.

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Excepciones para retiros y cambios de carrera

(Foto: UES)

La reforma permite, de manera excepcional y con justificación razonada, el retiro o la no inscripción de unidades de aprendizaje durante períodos en los que existan causas objetivas, como dificultades de índole familiar, laboral o de salud.

También agrega dos nuevos literales, que exigen que no exista prueba objetiva de que el retiro tuvo como finalidad evitar la reprobación de asignaturas y que los casos extraordinarios sean evaluados y resueltos mediante resolución razonada de la junta directiva de la facultad.

Los estudiantes que hayan realizado cambio de carrera dentro de la UES podrán optar al CUM Honorífico siempre que las asignaturas cursadas en la carrera anterior hayan sido aprobadas en primera matrícula y sean objeto de equivalencia. Los graduados que cursen una segunda carrera en la Universidad de El Salvador también podrán aspirar a este reconocimiento si cumplen los requisitos normativos.

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Requisitos que se mantienen y beneficios

Antes de la reforma, el reglamento establecía que para obtener el CUM Honorífico era necesario mantener un promedio igual o superior a ocho puntos, aprobar todas las materias en primera matrícula, inscribir todas las asignaturas en cada ciclo académico salvo justificación válida y no incurrir en sanciones disciplinarias. Esos criterios se mantienen con ajustes en los mecanismos de excepción y reconocimiento de equivalencias.

La participación de instituciones académicas y la Unión Europea permitirá la implementación de un sistema que integra el trabajo práctico y el aprendizaje teórico desde los primeros años universitarios, con miras a elevar la empleabilidad (Foto cortesía UES)

Los egresados con CUM Honorífico tienen derecho a menciones especiales en el acto de graduación y pueden ser eximidos del trabajo de graduación si así lo deciden. Además, se les garantiza exoneración de pagos de matrícula, derechos de graduación, aranceles de laboratorio y costos internos, así como acceso prioritario a becas para estudios de posgrado y concursos para plazas dentro de la docencia universitaria.

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Entrada en vigencia de la reforma

El acuerdo fue adoptado en sesión plenaria ordinaria de la Asamblea General Universitaria de la Universidad de El Salvador, celebrada el 6 de marzo de 2025 en la sede central de la academia.

Esta medida entró en vigencia el 24 de junio, acorde a la reforma publicada en el Diario Oficial con fecha del 16 de junio, la cual es la última edición disponible.