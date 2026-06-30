“Se dilapidó la reputación” y “Koeman y Van Dijk titaron por la borda el fútbol holandés”: las lapidarias críticas de la prensa de Países Bajos tras la eliminación Marruecos

Los medios neerlandeses, duros con su selección tras la eliminación ante Marruecos (AP Photo/Ricardo Mazalan)

La eliminación de Países Bajos en los octavos de final del Mundial 2026 frente a Marruecos ha provocado una ola de críticas en los principales medios neerlandeses. La derrota llegó tras una dramática definición por penales, en la que el equipo europeo volvió a mostrar fragilidad en una instancia que ya se ha vuelto traumática para su historia futbolística. La prensa de los Países Bajos no tardó en señalar responsables y reclamar un giro inmediato en la conducción de la selección nacional.

El diario digital Nu tituló: “Países Bajos quedó eliminada del Mundial tras una extenuante tanda de penaltis contra Marruecos”. En su cobertura, el medio destacó el momento emotivo que vivió Cody Gakpo, quien “pareció darle la victoria a los Países Bajos a tan solo veinte minutos del final” y rompió en llanto tras su gol, en alusión a la reciente pérdida de su hijo nonato. No obstante, la crónica subrayó que “no fue suficiente para los Países Bajos, que fueron el equipo inferior durante todo el partido”. El empate de Issa Diop en el primer minuto del tiempo añadido marcó el principio del fin para el equipo dirigido por Ronald Koeman.

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Nu detalló: “Ahí fue donde falló Países Bajos. Marruecos falló dos de sus cinco penaltis, pero Países Bajos falló nada menos que tres. Países Bajos ha sido eliminado de un Mundial por penaltis por tercera vez consecutiva. Esto también ocurrió en los Mundiales de 2014 y 2022, ambas veces contra Argentina”. El medio sintetizó la sensación nacional con una frase contundente: “Países Bajos sufre un nuevo trauma por los penaltis”.

La discusión sobre el futuro del entrenador se instaló rápidamente. En un podcast de Nu, los periodistas Rypke Bakker y Stan Wagtman titularon: “Aunque Koeman quisiera continuar al frente de la selección holandesa, ya no es posible”. Ambos analistas argumentaron que el ciclo del técnico había llegado a su fin tras otro revés en una instancia decisiva.

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Otra nota de Nu puso en cifras el historial negativo: “La tanda de penaltis resulta fatal para los Países Bajos por octava vez en un torneo importante”. Según el medio, “la selección neerlandesa solo ha ganado dos de sus diez tandas de penaltis. Todas las demás selecciones de élite tienen un mejor desempeño”. Para Ronald Koeman, la estadística resulta aún más difícil: “Si bien fue el mejor lanzador de penaltis de los Países Bajos como jugador (los nueve que lanzó fueron gol), perdió las cuatro tandas de penaltis en las que participó”.

En De Telegraaf, las críticas adoptaron un tono todavía más severo. El jefe de fútbol, Valentijn Driessen, publicó una editorial bajo el título: “Ronald Koeman y Virgil van Dijk están tirando por la borda el fútbol holandés”. En la columna se lee: “Qué humillación para la selección holandesa, la eliminación en octavos de final del Mundial. Algo de lo que avergonzarse profundamente”. El editorial remarcó que la explicación de la derrota no puede basarse solo en la naturaleza impredecible de los penales: “Probablemente dirán que no perdieron otra vez tras el empate 1-1 en 120 minutos de juego y la tanda de penaltis perdida. Porque eso es una lotería”.

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El medio cuestionó duramente la propuesta táctica: “La forma en que la selección holandesa se presentó ante el mundo, defensiva y sin iniciativa alguna, es una gran vergüenza. Koeman y su capitán, Virgil van Dijk, traicionaron todo lo que representa nuestro fútbol nacional en Monterrey. Optaron por un estilo de juego ultradefensivo, porque Van Dijk no tuvo su defensa en orden durante la fase de grupos del Mundial. Pero por muchos defensores que lo rodeen, Van Dijk ya tuvo su momento”.

Para De Telegraaf, el ciclo de Koeman está agotado. “Antes de que la selección holandesa vuelva a pisar suelo holandés tras esta eliminación, la KNVB debe prescindir de Koeman. El fútbol de élite es implacable, afirmó el propio seleccionador. Ha fracasado en esta segunda etapa de su mandato como seleccionador nacional, al no haber ganado un solo partido contra un país del top 25 en cuatro años. Se hundió por completo en México”.

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En otra nota titulada “La selección holandesa queda eliminada del Mundial de 2026, Marruecos elimina a los Países Bajos en la tanda de penaltis”, De Telegraaf profundizó en el impacto psicológico de la derrota: “Así pues, el trauma de los Países Bajos con los penaltis —que surgió en las Eurocopas de 1996 y 2000 y en los Mundiales de 1998, 2014 y 2022— se ha agravado aún más”. El periódico anticipó movimientos en la dirección técnica: “Y los días del seleccionador nacional Koeman, que cosechó los frutos del miedo, están contados, lo que significa que la KNVB puede empezar a buscar un sucesor”.

Por su parte, De Volkskrant tituló: “Países Bajos quedó eliminada del Mundial tras una desastrosa tanda de penaltis contra Marruecos”. El medio resumió la actuación como “un partido desastroso de la selección holandesa, dominada por el miedo y la ineptitud, el equipo nacional ha quedado eliminado en octavos de final del Mundial”. La cobertura describió la definición desde los once metros como una muestra más de las carencias del equipo: “La lamentable tanda de penaltis contra Marruecos encajó a la perfección con este panorama”.

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De Volkskrant también puso el foco en la pérdida de identidad futbolística: “Perder es normal, forma parte del deporte, pero en este caso se ha dilapidado la reputación de los Países Bajos como nación con talento y vocación ofensiva. Levantar un muro naranja fue todo lo que pudieron ofrecer. Y lo que es peor: una vez más, no lograron vencer a una selección de primer nivel, siendo eliminados de forma ignominiosa en octavos de final, tras una sólida actuación en la fase de grupos”.

El penalti definitivo ejecutado por Ismael Saibari, futbolista del PSV, y los festejos conjuntos de marroquíes y mexicanos fueron interpretados por el medio como una suerte de revancha por el polémico penal de Arjen Robben en 2014, un episodio aún presente en la memoria colectiva.

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