La Policía Nacional detuvo a 187 personas en operativos realizados en diferentes provincias dominicanas

Los operativos preventivos y de investigación buscaron combatir la delincuencia, localizar a personas prófugas y reforzar la seguridad ciudadana en República Dominicana./ (Policía Nacional)

La Policía Nacional de la República Dominicana informó que, en operativos desplegados en las últimas 24 horas, logró la detención de 187 personas implicadas en una variedad de delitos en el marco de operativos preventivos y de investigación realizados en diferentes provincias del país. Estas acciones forman parte de los esfuerzos permanentes para combatir la delincuencia, localizar a personas buscadas por la justicia y reforzar la seguridad ciudadana.

Entre las detenciones más relevantes, la policía destacó el arresto en Haití, con el apoyo de la Interpol, de Noelfy Vélez (alias “Pollito”), de 23 años. Vélez era activamente buscado por una orden de arresto relacionada con su presunta participación en un homicidio ocurrido el 14 de junio en Santiago. Tras su captura, fue trasladado a territorio dominicano para ser puesto a disposición de las autoridades judiciales.

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En Barahona, se arrestó a Arismendi Ramírez Báez (alias “Chico”), de 28 años, bajo cargos de robo agravado, amenazas y portación de armas blancas por hechos registrados en marzo de 2025. Por otro lado, en Pedernales, la policía detuvo en flagrancia a José Antonio Feliz Díaz, de 25 años, por posesión de sustancias presumiblemente cocaína y marihuana, quien fue remitido al Ministerio Público.

En Azua, agentes policiales apresaron a Fernando Novas Matos, de 43 años, señalado por la presunta sustracción de alambres y paneles solares. El individuo fue retenido por la comunidad antes de ser entregado a las autoridades.

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La Policía Nacional arrestó en Haití, con apoyo de Interpol, a Noelfy Vélez, alias “Pollito”, por su presunta participación en un homicidio ocurrido en Santiago. - (Imagen ilustrativa Infobae)

En Higüey, la policía reportó el arresto de Makensy Lois, mayor de edad, acusado de sustraer un teléfono celular. En la zona de Verón-Punta Cana, fue capturado Moisés Luis (alias “Tibule”), de nacionalidad haitiana y 18 años de edad, por su presunta responsabilidad en el robo de un taller de electromecánica.

En el municipio de Moca, la policía ejecutó una orden de arresto contra Jerson Joel Díaz López (alias “Yeison”), de 29 años, acusado de robo de una pasola y otros objetos, hecho documentado por cámaras de vigilancia.

En Puerto Plata, fue detenido Luis Guillermo Howard Hernández (alias “Willy”), de 25 años, mediante orden judicial, por su presunta vinculación con un homicidio. Asimismo, en Vicente Noble, la policía arrestó a Wilian Yan (alias “Wilson”), de 39 años, acusado de ocasionar daños a una vivienda y proferir amenazas.

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Operativos contra microtráfico y seguridad ciudadana

Durante la segunda fase del operativo preventivo conjunto denominado “Centinela”, en La Romana, las autoridades ocuparon 45 porciones de polvo presumiblemente cocaína, incautaron siete armas blancas y retuvieron cuatro motocicletas por falta de documentos. Además, condujeron a 12 personas para fines de investigación.

Los detenidos por homicidio, robo, microtráfico y otros delitos fueron remitidos al Ministerio Público y a los tribunales competentes para que se haga justicia por sus delitos. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las acciones policiales incluyeron, además de arrestos por homicidio y robo, intervenciones por microtráfico y otros delitos, así como la ocupación de drogas, armas blancas y bienes sustraídos. La policía enfatizó que estas acciones buscan fortalecer la seguridad y responder a las demandas de la ciudadanía frente a la delincuencia.

La Policía Nacional reiteró su compromiso con la seguridad pública y el combate a la delincuencia mediante la realización continua de operativos en todo el territorio nacional. Las autoridades informaron que los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público y de los tribunales competentes para el desarrollo de los procesos judiciales correspondientes.

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