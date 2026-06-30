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GTA 6 gratis únicamente con una consola y este sistema de puntos desde la preorden

Gracias al sistema de recompensas de Xbox y Microsoft, varios jugadores ya reservaron la versión Ultimate sin gastar dinero

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El precio de GTA 6 será de 79,99 dólares en la edición estándar y de 99,99 dólares en la Ultimate Edition.
Un grupo de jugadores de Xbox consiguió la edición Ultimate de GTA 6 sin gastar dinero real al usar puntos de Microsoft Rewards.

Un pequeño grupo de jugadores de Xbox ha logrado lo que para muchos parecía inalcanzable: tener la edición Ultimate de GTA 6 sin gastar dinero real, únicamente utilizando los puntos acumulados a través del programa Microsoft Rewards.

Este fenómeno, que se viralizó en foros como Reddit, muestra cómo la constancia y la planificación pueden convertir un sistema de puntos en una herramienta para conseguir uno de los lanzamientos más esperados del año, valorado en $100 dólares.

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Cómo funciona Microsoft Rewards y cómo consiguieron GTA 6 gratis

El programa Microsoft Rewards es un sistema de fidelidad gratuito que premia a los usuarios por interactuar con distintos servicios de la compañía. Por cada búsqueda realizada en Bing, cada actividad en la app móvil de Xbox, cada logro desbloqueado o tarea completada, se suman puntos a la cuenta del usuario.

Estos puntos pueden canjearse luego por recompensas, entre las que destacan las tarjetas de regalo válidas en la tienda digital de Xbox.

Grand Theft Auto 6, de Rockstar
Los usuarios necesitaron alrededor de 98.000 puntos de Microsoft Rewards para obtener GTA 6, una cifra equivalente a unos 100 dólares.

Para conseguir la edición Ultimate de GTA 6, los jugadores necesitaron acumular alrededor de 98.000 puntos, equivalentes a unos $100. El proceso para llegar a esa cifra no es inmediato: según los datos compartidos por los propios usuarios y estimaciones del sistema, una rutina activa puede generar entre 10.000 y 15.000 puntos al mes.

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Algunas fuentes señalan que quienes cuentan con servicios adicionales, como Xbox Game Pass, pueden superar los 20.000 puntos mensuales, aunque la media sin suscripción ronda entre 10.000 y 14.000.

La mayor fuente de puntos suele ser el buscador Bing, que puede aportar cerca de 5.000 puntos mensuales si se aprovechan todas las búsquedas diarias permitidas.

A esto se suman las recompensas por abrir la aplicación móvil, completar tareas adicionales y referir a amigos. La suma total depende de la constancia y de la combinación de todas estas actividades.

Rockstar lanzó la fecha oficial de preventa de GTA 6.
La rutina mensual de Microsoft Rewards puede generar entre 10.000 y 15.000 puntos, y superar los 20.000 con servicios como Xbox Game Pass. (Rockstar)

La historia de quienes lograron tener GTA 6 gratis

Uno de los casos que más resonó en redes fue el del usuario HugoWheynow, quien relató cómo logró la precompra de GTA 6 utilizando exactamente 98.000 Microsoft Points. En su testimonio, agradeció con ironía a Rockstar por los retrasos en el lanzamiento del juego, ya que le permitieron seguir acumulando puntos durante varios meses hasta alcanzar el saldo necesario para la compra.

Otro usuario, CarolinaKing704, también mostró a la comunidad su compra gratuita, compartiendo una imagen donde el valor total del juego se descontaba directamente de su saldo de Microsoft.

Estos relatos generaron bromas entre otros jugadores, quienes opinaban que “merecen su copia gratuita de GTA 6, no solo por la planificación, sino por el costo mental de haber usado Bing durante tanto tiempo”.

La mayoría de quienes lograron esta hazaña coinciden en que el método requiere paciencia y disciplina. Varios testimonios calculan que el proceso puede tomar entre ocho meses y varios años, dependiendo de la intensidad de uso y la variedad de actividades completadas.

La constancia es indispensable: solo quienes mantuvieron la rutina diaria de búsquedas, tareas y uso de servicios lograron alcanzar la meta antes del lanzamiento.

El juego también ya se puede añadir a la lista de deseos de Microsoft Store para Xbox. (Microsoft Store)
El canje para reservar GTA 6 se realiza con tarjetas de regalo digitales para Xbox obtenidas desde el panel de Microsoft Rewards. (Microsoft Store)

Cómo es el proceso de canje y las condiciones del programa

Para transformar los puntos en una reserva de GTA 6, los usuarios siguieron un procedimiento claro: una vez acumulados los puntos, accedieron al panel de Microsoft Rewards y los canjearon por tarjetas de regalo digitales para Xbox.

Normalmente, se requieren diez tarjetas de 10 euros o dólares cada una, lo que implica canjear 100.000 puntos en total si la opción está disponible en la tienda. Después, ese saldo se utiliza para comprar la edición deseada del juego directamente desde la tienda oficial.

El sistema, completamente legal y gratuito, depende de que Microsoft mantenga las condiciones actuales del programa y de la disponibilidad de las tarjetas de regalo en la tienda.

En algunos casos, los jugadores advierten que las ofertas pueden variar y que es fundamental revisar los términos de Microsoft Rewards antes de embarcarse en el proceso.

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