Polémica en Alemania por el referente que habría evitado patear un penal ante Paraguay: “No todos los jugadores quisieron asumir la responsabilidad”

La selección de Alemania sufrió una inesperada eliminación en los 16avos de final del Mundial tras caer frente a Paraguay en la tanda de penales por 3-4, en un desenlace que dejó al descubierto una imagen que genera preguntas y debates en ese país. La derrota germana se definió en la sexta ronda de penales después de que un referente alemán se negara a patear, según reportaron medios como Bild, Focus y Express.

Durante los 120 minutos reglamentarios y la prórroga, Alemania no logró superar a un sólido equipo de Paraguay, lo que forzó la definición desde los doce pasos. Tras los cinco primeros lanzamientos, el marcador se encontraba igualado 3-3, dando paso a la muerte súbita. Fue entonces cuando el defensa Jonathan Tah se colocó frente al balón para ejecutar el sexto disparo: “Curiosamente, fue el primer penal de su ya dilatada carrera profesional”, planteó el periódico Bild sobre este defensor de 30 años.

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Esta singularidad abrió la puerta a la polémica que profundizaron las cámaras de televisión: el capitán Joshua Kimmich pareció semblantear a cada uno de sus compañeros de cara al sexto lanzamiento y el experimentado centrocampista Leon Goretzka tuvo una reacción que rápidamente llamó la atención en los medios alemanes.

“¡Había dificultades internas para encontrar un sexto lanzador de penales! Tah fue el primero en enfrentarse a la inmensa presión porque otras estrellas de la DFB habían dudado y, por lo tanto, habían evitado el desafío", expuso el citado periódico.

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En este caso, sin dar un nombre concreto, el medio se limitó a nombrar a todos los que estaban esperando en mitad de cancha: Goretzka, Waldemar Anton, Nathaniel Brown, Malick Thiaw y el portero Manuel Neuer. Previamente, tras la selección realizada por el entrenador Julian Nagelsmann, ya habían lanzado sus disparos Kai Havertz (falló), el capitán Kimmich (convirtió), Jamal Musiala (convirtió), Nick Woltemade (falló) y Nadiem Amiri (convirtió).

Jonathan Tah erró su penal en la eliminación de Alemania (Reuters)

La tensión dentro del equipo se evidenció en las imágenes televisadas durante el partido, donde la Spidercam y los micrófonos captaron el momento en el que el capitán Kimmich organizaba el orden de los lanzadores junto a sus compañeros, tras el primer fallo de Paraguay que reavivó brevemente las esperanzas germanas.

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Los portales Focus y Express dieron detalles sobre esa conversación que captó la TV. “Incluso se podían oír las palabras del capitán, que había marcado con maestría su lanzamiento como segundo lanzador alemán, a través del micrófono instalado en la Spidercam”, señalaron. “¿Nene, el octavo?“, fueron las palabras que captaron de Kimmich dirigiéndose por su apodo a Nathaniel Brown como “posible octavo lanzador alemán”. El foco quedó en la escena posterior: “Sin embargo, Kimmich se dirigió de nuevo a Leon Goretzka y le preguntó: ‘¿O tú, Leon?’“.

La reacción del mediocampista de 31 años desató las interpretaciones: “El veterano, que a pesar de su papel de suplente es considerado uno de los jugadores clave del equipo, no dio ninguna señal de estar dispuesto”. En ese marco, el hombre del Bayern Múnich “infló brevemente las mejillas, aparentemente moviendo la cabeza en un gesto de desdén” y generó que el capitán lo empujara más atrás en la lista de lanzadores: “Así lo interpretó también Kimmich, quien, tras una breve pausa, señaló con el dedo a su antiguo compañero en el FC Bayern y lo colocó detrás del lateral izquierdo con un rotundo ‘¡nueve!’. A continuación, asignó a Waldemar Anton el ‘número’ diez".

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“¿Debería Goretzka haberse atrevido a lanzar el penal? ¿No habría estado mejor situado más adelante en la lista?“, se preguntó el medio citado, dejando en claro que si bien Goretzka no se ”destaca precisamente por ser un gran especialista en penales a lo largo de su carrera", su posición en la lista de lanzadores “generó algunas dudas”.

Kai Havertz (7) falló su penal y Leon Goretzka (8) quedó en el centro del debate por no asumir la responsabilidad ante Paraguay (Foto: Reuters/Peter Cziborra)

La reacción de Goretzka se expuso más con las designaciones de Tah, pero también con las de Woltemade o Brown antes. “No llegó precisamente con mucha confianza tras una floja segunda mitad de temporada en Inglaterra y sin haber jugado ni un solo minuto en la fase de grupos del Mundial”, planteó el portal Focus sobre la aparición como pateador del delantero de Newcastle que entró a la cancha casi a los 90 minutos.

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“El defensa central Tah, encargado de lanzar el sexto y último penal de Alemania, nunca antes había ejecutado un penal en su carrera. Lo mismo ocurría con el todavía relativamente inexperto Brown, que acababa de debutar contra Paraguay”, insistieron sobre los nombres que aparecieron en la nómina antes que el veterano Goretzka.

La presión ante la figura de este apellido, que saltó a cancha para jugar el segundo tiempo en la posición de Felix Nmecha, creció ante el resultado final: “Incluso después del partido, seguía sin estar claro por qué Goretzka no se había sentido preparado para lanzar un penal”. En ese contexto, recordaron que el propio futbolista había dicho tiempo atrás que en su papel de líder debía “integrar a los jugadores jóvenes” del seleccionado para “darles algo y predicar con el ejemplo”. Una definición que tras lo sucedido saltó a los análisis de los periódicos de Alemania.

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Leon, de 31 años, debutó en el VfL Bochum durante la temporada 2012/13 y, tras pasar por el Schalke 04, desembarcó en Bayern Múnich hace casi una década. Vistió por primera vez los colores de la selección alemana en el 2014, sumando su apellido a la medalla plateada de los Juegos Olímpicos del 2016: este fue su tercer Mundial tras Rusia 2018 y Qatar 2022.

El medio Sport1 catalogó su actuación ante Paraguay con un 5: “Entró en el partido en el descanso en sustitución de Nmecha y perdió el balón nada más tocarlo. Durante mucho tiempo no logró meterse en el partido y solo destacó por un disparo bloqueado en el minuto 56. En general, jugó más bien como ocho o incluso como segundo diez y, evidentemente, estaba al acecho de oportunidades de remate de cabeza”. Sin embargo, no fue el peor valorado por este portal: Manuel Neuer recibió un “3″, al igual que Waldemar Anton.

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Al fin de cuenta, el medio calificó a la eliminación como una “decepción” de proporciones “inmensas”, pero que tuvo una mirada unánime: “Ninguno de los tres lanzadores de penales alemanes que fallaron contra Paraguay tenían la culpa”. En esa línea, Bild insistió con que “no todos los jugadores quisieron asumir la responsabilidad…“ y también le quitó peso a los fallos de Havertz, Woltemade y Tah.

Goretzka (8) entre los jugadores alemanes que esperaban durante la tanda de penales (Foto: Reuters/Amanda Perobelli)

“¡Alemania eliminada del Mundial! No fue solo durante la tanda de penales contra Paraguay que quedó claro que al equipo le faltaba esa mentalidad ganadora absoluta...“, sintetizó este diario.

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Con el triunfo, el conjunto paraguayo accedió a octavos de final dejando atrás a una de las potencias y campeonas del mundo. El próximo rival de los sudamericanos saldrá del duelo entre Francia y Suecia.