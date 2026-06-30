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Caro Calvagni y Agus Gandolfo conquistan Miami mientras esperan a la Scaloneta: sol, bikinis y reencuentros

Las esposas de Nicolás Tagliafico y Lautaro Martínez apostaron por el relax en la ciudad costera a días del partido de Argentina contra Cabo Verde por los 16avos del Mundial 2026

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Tres mujeres en bikini y lentes de sol en distintas fotografías. Se observan playas, palmeras, vegetación tropical y mobiliario de madera en exteriores
Agustina Gandolfo, Caro Calvagni y Muri López Benítez posan en distintas escenas mientras disfrutan de sus vacaciones en Miami, con fondos de playa y vegetación tropical.

Caro Calvagni y Agus Gandolfo, esposas de los futbolistas Nicolás Tagliafico y Lautaro Martínez ya están en Miami para acompañar a sus parejas en el partido de 16avos de la Selección Argentina ante Cabo Verde por el Mundial 2026. Las influencers aprovecharon los días previos al encuentro del viernes 3 de julio para recorrer la ciudad, tomar sol y compartir sus postales en redes, donde el rojo dominó los looks y Miami puso el escenario.

Con un bikini rojo a cuadros y una falda larga del mismo color, Caro posó frente al mar y subió las imágenes a sus stories de Instagram. La frase que eligió para acompañar las postales fue directa y sin vueltas: “Hola Miami”.

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Las fotos la muestran en distintas poses desde la terraza del hotel, con palmeras y el océano de fondo. En algunas lleva la falda roja atada a la cintura, con el vientre al descubierto. En otras aparece de espaldas, con el cabello húmedo y el bikini a cuadros como único protagonista. Los anteojos negros de marco fino completaron el look en todas las tomas.

Una mujer en bikini rojo y pareo rojo posa en un balcón de vidrio. Al fondo se ve la playa, el mar y palmeras bajo un cielo azul despejado
Caro apostó por un traje de baño color rojo con detalles en blanco y un pareo a juego
Mujer de espaldas con bikini rojo, pelo largo mojado, de pie en un balcón. Al fondo se observa el mar, palmeras y sombrillas blancas
Caro posó de espaldas en bikini rojo desde un balcón en Miami
Mujer con bikini rojo, gafas de sol y cabello largo mojado en un balcón. Detrás se ven palmeras, playa, mar y cielo azul
Con el horizonte de fondo, el pelo mojado por el mar, Caro dio inicio a sus días en Miami

El hotel donde se alojó tiene vista directa a la playa, con reposeras y gazebos que se ven desde arriba. La luz del atardecer sobre el mar dio a las imágenes una temperatura cálida que dominó toda la serie.

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La estadía en Miami también le deparó un reencuentro con Muri López Benítez, la esposa de Lisandro Martínez. Las dos posaron juntas en la zona de pileta del hotel, sentadas en los escalones de madera, con bikinis y sonrisas. Caro la etiquetó en sus stories con una dedicatoria que no dejó lugar a dudas sobre el vínculo: “Amiguita, Muri López Benítez, te quiero”.

Muri llevaba un bikini marrón, mientras que Caro mantuvo el conjunto rojo de las fotos anteriores. La imagen mostró a dos mujeres que comparten algo más que la coyuntura del Mundial: una amistad que también viajó hasta Miami.

El grupo de parejas de la Selección en la ciudad no se limitó a ese dúo. Agus Gandolfo también desembarcó en Miami y lo anunció a su manera en Instagram: “Playita al fin”, escribió al pie de una serie de fotos que circularon rápidamente entre los seguidores del seleccionado.

Una mujer joven con cabello castaño, gafas de sol, camiseta roja corta y bikini rojo posa apoyada en una barra de hormigón, con taburetes y vegetación de fondo
Gandolfo, con gafas de sol y traje de baño, posa apoyada en la barra de un bar exterior en Miami
Una mujer con cabello largo, gafas de sol, crop top rojo y bikini rojo posa entre palmeras y vegetación, con el mar y cielo azul de fondo
Agus eligió un traje de baño de color rojo y un crop top a juego
Mujer joven con top rojo y bikini rojo sonríe mientras se apoya en la barandilla de una caseta de salvavidas naranja, roja y amarilla. Cielo azul de fondo
Agus aprovechó la casilla de los guardavidas para posar en Miami (Instagram)

Las imágenes la muestran en distintos puntos de Miami Beach. En una posa apoyada en el balcón de una de las torres de salvataje de colores vivos que caracterizan el perfil costero de la ciudad, con un crop top rojo y bikini del mismo tono, anteojos oscuros de marco ancho y una sonrisa abierta hacia un costado.

En otra foto aparece frente al mar, con palmeras de fondo, el mismo conjunto rojo y anteojos blancos de lente degradé. La tercera la ubica en un bar de playa con techo de paja, apoyada en la barra de madera, con el océano apenas visible entre la vegetación.

Caro, que ya estaba instalada en la ciudad con su propio registro del viaje, no tardó en reaccionar a la publicación de Agus con un comentario. El intercambio entre ambas en redes reflejó la dinámica que se repite en cada cita de la Selección: mientras los jugadores se preparan para el partido, ellas construyen su propio relato del viaje fuera del campo de juego.

Si bien Carolina y Agustina todavía no se mostraron juntas en la playa, mantiene una excelente relación como lo manifestaron durante los días previas. Mientras la Selección andaba por Kansas y Dallas en el comienzo de su camino en la Copa del Mundo, unieron fuerzas para entrenar en las calles con la intención de no perder el ritmo.

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