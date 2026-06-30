Cómo funciona Plato Caliente, el voluntariado de la UBA que alimenta a más de 130 personas cada semana

Plato Caliente, el voluntariado de la UBA, alimenta a más de 130 personas en situación de calle cada semana

Cada jueves, cuando bajan las temperaturas y la ciudad enfrenta el invierno, estudiantes y voluntarios se reúnen para acercar un plato de comida caliente y abrigo a quienes viven en la calle. El programa Plato Caliente, nacido durante la pandemia, no detuvo su marcha en seis años y hoy involucra a doce facultades. El objetivo es claro: asistir a personas sin hogar, que esperan cada semana la llegada de ayuda en forma de alimentos y ropa.

Cada semana, un grupo de veinte a treinta voluntarios, junto a quienes preparan la comida en el Bar Saludable de Nutrición, organizan la entrega de aproximadamente 130 platos. La iniciativa cuenta actualmente con la participación de doce facultades y recibe donaciones de alimentos, ropa y frazadas que la comunidad acerca a distintos puntos de la ciudad.

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Plato Caliente funciona bajo la coordinación de estudiantes y convoca a la sociedad a donar insumos esenciales. El programa exige especial atención a los días de frío intenso. Los organizadores destacan que la mayor demanda actual se concentra en abrigos y frazadas, ante la llegada de semanas con bajas temperaturas.

Cada jueves, entre veinte y treinta voluntarios de la UBA preparan y entregan viandas calientes, abrigo y frazadas

Origen y evolución de Plato Caliente

Bianca Griffiths Campos, presidenta del Centro de Estudiantes de Nutrición, explicó en Infobae en Vivo que la iniciativa nació en la pandemia y se mantuvo sostenida por el compromiso estudiantil. “Plato Caliente entregó más de 60.000 platos y sumó a más de 15.000 voluntarios en seis años”, detalló Griffiths Campos. La organización extendió su alcance con la incorporación reciente de nuevas facultades y rutas.

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La logística para la producción de los alimentos se desarrolla en el Bar Saludable, un espacio atendido por estudiantes de Nutrición. Los jueves, ese espacio se convierte en cocina para la elaboración de las viandas. Un equipo de ocho personas se encarga de la preparación, cumpliendo los cuidados bromatológicos y asegurando que la comida llegue caliente.

Axel Zalla Santos, presidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), precisó que las donaciones provienen en su mayoría de particulares y de los propios estudiantes. Al participar en cursos de primeros auxilios u otras actividades dentro de las facultades, los asistentes entregan alimentos no perecederos que se destinan a Plato Caliente.

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El programa Plato Caliente nació durante la pandemia y se sostuvo durante seis años con estudiantes de doce facultades

Necesidades, logística y funcionamiento

La organización solicita prioritariamente donaciones de abrigo y frazadas para enfrentar las bajas temperaturas. “Todo lo que sea abrigo es muy importante. Se vienen semanas de frío muy crudo, ni hablar cuando llueve”, señaló Griffiths Campos. El voluntariado realiza la entrega de viandas cada jueves, sin interrupción, incluso durante lluvias o jornadas especialmente frías.

El circuito de donaciones permite sostener la entrega semanal. Las rutas ya son conocidas por quienes reciben la asistencia, que esperan la llegada de los voluntarios. El equipo busca mantener la seguridad de los estudiantes y se concentra en sectores cercanos a la facultad, aunque la demanda aumentó en los últimos tiempos.

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El proceso de preparación y entrega incluye la utilización de recipientes térmicos para asegurar que los alimentos lleguen calientes. Los organizadores remarcan la importancia de este aspecto, sobre todo en los días más fríos, cuando las distancias pueden dificultar el traslado y la temperatura de la comida.

Impacto social y vínculo humano

El programa no solo entrega comida caliente, sino que también busca entablar un vínculo humano con las personas en situación de calle. “Nos parece clave preguntar el nombre, hablar con la persona y no dar nada por hecho”, afirmó Griffiths Campos. El acompañamiento y la escucha resultan tan valiosos como la comida que se entrega cada semana.

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El voluntariado representa una oportunidad para que los estudiantes atraviesen barreras y se acerquen a una realidad que, muchas veces, observan a la distancia. Además de la labor social, la experiencia contribuye a la formación profesional y personal de quienes participan en la organización.

Plato Caliente entregó más de 60.000 platos y reunió a más de 15.000 voluntarios desde su creación

En palabras de Zalla Santos, “el espíritu del voluntariado es que en algún momento no sea necesario”. El presidente de la FUBA señaló que el origen del programa responde a la ausencia de un Estado presente en la atención de las personas en situación de calle. Mientras tanto, el compromiso estudiantil sostiene la continuidad de Plato Caliente y de otros programas como el voluntariado de huerta y el de salud.

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Cambios, desafíos y formas de colaborar

Griffiths Campos observó un incremento en la cantidad de personas que esperan la llegada de los voluntarios en los últimos años. “Hay más gente en situación de calle. La ruta se mantiene, pero se acumulan más personas en los sectores habituales”, explicó. El equipo prioriza la seguridad de los estudiantes y adapta la logística según las condiciones climáticas y la demanda.

A pesar del vínculo de la universidad con empresas y actores políticos, la organización destaca que la ayuda más frecuente proviene de la comunidad. “Siempre, en situaciones así, a la gente le ayuda otra gente”, sostuvo Griffiths Campos. Los organizadores no descartan donaciones de mayor escala, pero remarcan el valor del aporte ciudadano.

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La campaña de invierno de Plato Caliente prioriza donaciones de abrigo y frazadas ante el aumento de las bajas temperaturas

Las personas que deseen colaborar pueden acercar donaciones al Centro de Estudiantes de Nutrición en Marcelo T. de Alvear 2230 o al local de la FUBA en Uriburu 920, en el horario de 9 a 17. También pueden contactarse a través de las redes sociales de Bar Saludable UBA, Nutrición Vení y @FUBConducción. La campaña de invierno amplía la recepción de alimentos y abrigo en todas las facultades.

El programa Plato Caliente mantiene su funcionamiento cada jueves, con la expectativa de ampliar su alcance y sumar más días de entrega si las donaciones y el voluntariado lo permiten. La continuidad del programa depende del compromiso de la comunidad y de la respuesta a las necesidades crecientes de quienes atraviesan el invierno sin techo ni recursos básicos.

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