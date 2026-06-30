Mundo

El papa ascendió a una monja italiana a un puesto de alto nivel: se ocupará de inmigrantes, medio ambiente y desarrollo

El pontífice parece seguir el ejemplo de su predecesor, quien se destacó por promover a las mujeres a puestos directivos dentro de la Santa Sede

Guardar
Google icon
La secretaria del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, la hermana Alessandra Smerilli, observa durante una conferencia de prensa en el Vaticano sobre el cambio climático en Roma, Italia. REUTERS/Remo Casilli
La secretaria del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, la hermana Alessandra Smerilli, observa durante una conferencia de prensa en el Vaticano sobre el cambio climático en Roma, Italia. REUTERS/Remo Casilli

El papa León XIV realizó el martes su primer nombramiento importante de una mujer en la jerarquía de la Santa Sede, al ascender a la hermana italiana Alessandra Smerilli para dirigir la oficina vaticana responsable de los migrantes, el medio ambiente y el desarrollo.

Smerilli, economista, es actualmente la número dos del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. Como prefecta, reemplaza al cardenal canadiense Michael Czerny, quien se jubila y cumple 80 años este mes.

PUBLICIDAD

Con el nombramiento de Smerilli, León XIV parece seguir el ejemplo de su predecesor, el papa Francisco, quien se destacó por promover a las mujeres a puestos directivos de alto nivel dentro de la Santa Sede como respuesta a las demandas de las mujeres por una mayor participación en la toma de decisiones dentro de la Iglesia.

León XIV también sigue el ejemplo de Francisco al nombrar simultáneamente al cardenal Fabio Baggio como pro-prefecto de la oficina, donde actualmente se desempeña como subsecretario.

PUBLICIDAD

Estos dos nombramientos reconocen que, en ocasiones, el cargo de jefe de un departamento vaticano requiere ser sacerdote ordenado y cardenal.

Baggio también recibió el mandato de dirigir el centro educativo ambiental Borgo Laudato Si del Vaticano, en Castel Gandolfo, cerca de Roma.

El papa León XIV celebra su audiencia general en la plaza de San Pedro del Vaticano. (AP Foto/Alessandra Tarantino)
El papa León XIV celebra su audiencia general en la plaza de San Pedro del Vaticano. (AP Foto/Alessandra Tarantino)

La Iglesia Católica reserva el sacerdocio a los hombres, y las mujeres se han quejado durante mucho tiempo de ser tratadas como ciudadanas de segunda clase, a pesar de realizar la mayor parte del trabajo de la Iglesia, administrando escuelas, hospitales y transmitiendo la fe a las nuevas generaciones.

El plan de los disidentes de consagrar obispos propios

El papa León XIV pidió el martes a un grupo disidente de católicos tradicionalistas que cancelara su plan de consagrar nuevos obispos sin su consentimiento, y calificó la medida como un acto cismático y un “pecado de extrema gravedad”.

“Les ruego y les pido de todo corazón: ¡vuelvan sobre sus pasos!”, escribió León en una carta al reverendo Davide Pagliarani, superior de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X.

León emitió su petición de último recurso un día antes de la consagración planeada por la fraternidad de cuatro nuevos obispos en su seminario de Écône, Suiza. Según el derecho canónico, las consagraciones constituyen un acto cismático, o una ruptura intencional de la unidad de la Iglesia católica, y conllevan la excomunión automática para los cuatro obispos y para el obispo que administre la consagración.

Alessandra Smerilli estrecha la mano del Papa Francisco junto al director ejecutivo global de Deloitte, Punit Renjen, en el Vaticano, el 22 de septiembre de 2022. REUTERS/Remo Casilli
Alessandra Smerilli estrecha la mano del Papa Francisco junto al director ejecutivo global de Deloitte, Punit Renjen, en el Vaticano, el 22 de septiembre de 2022. REUTERS/Remo Casilli

En respuesta a la carta del papa, Marc-André Mabillard, responsable de medios de la fraternidad, expresó una “gran tristeza por no ser comprendidos por nuestro líder”, y añadió: “No vamos a cambiar absolutamente nada en nuestros planes”.

Consultado por teléfono sobre la posibilidad de excomunión, Mabillard dijo: “No la tememos. Nos duele inmensamente, pero creemos que el bien que buscamos es mayor que el dolor que se nos infligirá”.

La ceremonia plantea la primera gran crisis para el papa estadounidense, quien ha subrayado la necesidad de unidad de la Iglesia desde el inicio de su pontificado. Ha trabajado especialmente duro para sanar las tensiones con los católicos tradicionalistas que prefieren la antigua misa en latín, que se agravaron en algunos aspectos durante el pontificado del papa Francisco.

La fraternidad, conocida como la SSPX, fue fundada en oposición a las reformas modernizadoras del Concilio Vaticano II de la década de 1960. Entre otras cosas, el concilio revolucionó las relaciones de la Iglesia católica con otras religiones y con los laicos, y permitió que la misa se celebrara en lenguas vernáculas en lugar de en latín.

Sus miembros celebran la antigua misa en latín y han acusado a la Iglesia moderna de estar plagada de herejías y errores. La fraternidad insiste en que sólo la SSPX defiende la verdadera fe de Cristo y ha justificado las consagraciones, citando un “estado de necesidad” para atender a sus fieles.

En 1988, el fundador de la SSPX, el arzobispo Marcel Lefebvre, consagró a cuatro obispos sin consentimiento papal. El Vaticano excomulgó de inmediato a Lefebvre y a los otros cuatro obispos, y el grupo hoy todavía no tiene estatus legal en la Iglesia.

Davide Pagliarani
El reverendo Davide Pagliarani, superior de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X

El Vaticano levantó en 2009 esas excomuniones originales como parte de su acercamiento para tratar de volver a poner al grupo bajo su ala. Pero el Vaticano ha advertido que un destino similar espera a los nuevos obispos si las consagraciones del miércoles siguen adelante.

En su carta, León reiteró la oferta de diálogo del Vaticano y manifestó que seguir adelante con las consagraciones sería contraproducente para los fieles de la SSPX.

“Les exhorto a considerar atentamente el bien espiritual de los fieles, pues el acto cismático que cometerían les privaría de la recepción lícita y, en algunos casos, incluso válida, de los sacramentos”, indicó.

A pesar del acto cismático original de 1988, el grupo ha seguido creciendo y hoy representa una amenaza para la Santa Sede como una iglesia paralela, ultracatólica y anterior al Vaticano II. La SSPX cuenta con dos obispos, 751 sacerdotes, 264 seminaristas, 145 hermanos religiosos, 88 oblatas y 250 religiosas que representan a 50 nacionalidades, según estadísticas de la SSPX.

(Con información de AP)

Temas Relacionados

Santa Sedepapa León XIVAlessandra SmerilliVaticano

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Rusia se queda sin combustible y Putin no logra esconder la crisis: “Hay colas por todos lados”

La ofensiva ucraniana con drones contra refinerías generó escasez en las gasolineras de todo el país. El presidente ruso admite el problema pero insiste en no ceder

Rusia se queda sin combustible y Putin no logra esconder la crisis: “Hay colas por todos lados”

Delhi anuncia una prohibición histórica: solo vehículos eléctricos nuevos a partir de 2028, para combatir la contaminación

Con la meta de electrificar el 30% de sus automotores para 2030, la ciudad inicia el retiro de motonetas y rickshaws de gasolina, en medio de incentivos y debates sobre la modernización del transporte urbano. El desafío es combatir la contaminación atmosférica

Delhi anuncia una prohibición histórica: solo vehículos eléctricos nuevos a partir de 2028, para combatir la contaminación

El mensaje del canciller Friedrich Merz que dejó incrédulos a los hinchas alemanes tras la eliminación ante Paraguay

Tras la sorpresiva caída ante Paraguay, el jefe del gobierno germano felicitó a la selección por “emocionar al país” y desató una catarata de burlas y críticas políticas en las redes sociales

El mensaje del canciller Friedrich Merz que dejó incrédulos a los hinchas alemanes tras la eliminación ante Paraguay

Europa afronta escasez de agua y desigualdad en el acceso durante la ola de calor

Un estudio de Europe in Motion advierte que millones de personas padecen falta de agua, mientras países mediterráneos utilizan la mayor parte de sus recursos y otros sufren por infraestructuras obsoletas

Europa afronta escasez de agua y desigualdad en el acceso durante la ola de calor

Putin enfrenta una nueva ola de ataques con drones sobre Moscú y la frontera rusa con Ucrania

Los bombardeos dejaron al menos dos muertos y obligaron a suspender vuelos en aeropuertos cercanos a la capital

Putin enfrenta una nueva ola de ataques con drones sobre Moscú y la frontera rusa con Ucrania
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

El chef José Andrés y la Cofradía del Cocido Madrileño llevarán esta receta hasta Nueva York a bordo del buque Juan Sebastián Elcano

El chef José Andrés y la Cofradía del Cocido Madrileño llevarán esta receta hasta Nueva York a bordo del buque Juan Sebastián Elcano

La Armada Nacional incautó explosivos y armamento del ELN destinados a ataques en el Pacífico

La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy martes 30 de junio: Rescatistas mexicanos son un “orgullo”, destaca la mandataria

Dian confirmó que cerca de 7 millones de contribuyentes en Colombia deben declarar renta en 2026

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: “Esto nunca me pasó”, la preocupación del tribunal por la duración del debate

INFOBAE AMÉRICA

Rusia se queda sin combustible y Putin no logra esconder la crisis: “Hay colas por todos lados”

Rusia se queda sin combustible y Putin no logra esconder la crisis: “Hay colas por todos lados”

Universidad de El Salvador ajusta las reglas del CUM Honorífico y abre una vía para cambios de carrera

Medicamentos de uso generalizado para el corazón y los riñones son retirados del mercado por una “sustancia extraña”

La Policía Nacional detuvo a 187 personas en operativos realizados en diferentes provincias dominicanas

Cómo es el hidrogel inyectable que logró cerrar heridas en 72 horas en pruebas de laboratorio

ENTRETENIMIENTO

Famke Janssen recordó el shock de llegar a James Bond: una rueda de prensa con 800 periodistas antes de pisar el set

Famke Janssen recordó el shock de llegar a James Bond: una rueda de prensa con 800 periodistas antes de pisar el set

Angelina Jolie confesó que no ha tenido ningún romance desde su divorcio de Brad Pitt: “La vida me ha roto un poco”

Elliot Page sorprende en redes por su cambio físico y un intenso entrenamiento de boxeo

Colin Farrell habló sobre su experiencia como El Pingüino: “Me encanta interpretarlo, pero tiene un veneno interior”

“Toy Story 5″ mantiene el primer lugar en la taquilla mundial y supera los 585 millones de dólares por delante de “Supergirl”