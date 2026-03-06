Tecno

Cuidado con tus datos móviles: cuánto consume escuchar música en Spotify, Apple Music y YouTube

El nivel de calidad seleccionado en cada plataforma puede suponer desde un consumo moderado hasta agotar por completo tu plan mensual de datos

Guardar
Las plataformas ofrecen diferentes configuraciones
Las plataformas ofrecen diferentes configuraciones para personalizar la calidad de audio y controlar el uso de datos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La creciente popularidad de las plataformas de streaming ha transformado la forma en que se accede a la música, pero también plantea un desafío para quienes utilizan planes de datos móviles limitados.

El consumo de datos al escuchar música en servicios como Spotify, Apple Music y YouTube puede alcanzar cifras elevadas, especialmente si se reproducen canciones en alta calidad o se opta por videos. Las diferencias entre cada aplicación y la calidad de reproducción elegida pueden marcar una variación importante en el gasto mensual de datos.

Escuchar música en Spotify sin descargar las canciones implica un consumo de datos que varía según la calidad seleccionada. La plataforma ofrece varias opciones:

  • Baja (24 kbps): entre 10 y 25 MB por hora
  • Normal (96 kbps): entre 40 y 60 MB por hora
  • Alta (160 kbps): entre 70 y 150 MB por hora
  • Muy alta (320 kbps): entre 140 y 750 MB por hora
La calidad de audio en
La calidad de audio en Spotify determina cuánto se consumen los datos móviles en cada reproducción. (Europa Press)

La mayoría de los nuevos lanzamientos se encuentran en un rango de entre 160 y 320 kbps, lo que eleva el consumo medio a unos 150-200 MB por hora. Si una persona escucha dos horas de música diaria en esta plataforma, podría gastar hasta 10 GB en un mes.

YouTube o YouTube Music: la clave de la elección

Utilizar YouTube para escuchar música implica un consumo mucho mayor, ya que se reproduce el video junto al audio. Un video en calidad 480p puede requerir entre 500 y 700 MB por hora, mientras que en 720p o 1080p el gasto supera fácilmente 1 GB por hora. Si se elige una resolución superior, como 1440p o 4K, la cifra se incrementa de forma drástica.

La llegada de YouTube Music respondió a esta problemática, enfocándose en la reproducción de audio sin video, lo que reduce el consumo de datos. Es recomendable optar por la aplicación específica de música siempre que sea posible, especialmente cuando se busca una canción que no está disponible en otras plataformas.

Descargar canciones en WiFi es
Descargar canciones en WiFi es clave para reducir el gasto de datos al escuchar música fuera de casa. (YouTube Music)

Opciones de calidad disponibles:

  • Baja (48 kbps)
  • Normal (128 kbps)
  • Alta (256 kbps): solo para premium

Apple Music y el impacto de la calidad Lossless

En el caso de Apple Music, el riesgo se encuentra en las opciones de calidad disponibles. Esta plataforma permite activar el audio en Lossless y Hi Res Lossless, formatos que ofrecen una calidad superior a costa de un consumo de datos elevado. La reproducción en alta resolución puede alcanzar 2,7 GB por hora, aunque solo algunas canciones se encuentran en estos formatos.

Si el dispositivo está conectado a una red WiFi, la calidad no representa un problema. Pero si se utiliza una tarifa de datos limitada, reproducir música en alta calidad puede agotar el plan mensual en poco tiempo. Por este motivo, la recomendación es revisar la configuración de calidad en la aplicación y descargar las canciones favoritas cuando se disponga de una conexión WiFi.

Elegir la máxima calidad en
Elegir la máxima calidad en Apple Music puede consumir varios gigabytes por hora si no se ajustan las opciones. (Infobae América)

Opciones de calidad disponibles:

  • Alta calidad (256 kbps AAC): compatible con cualquier audífono estándar.
  • Lossless (hasta 24 bits / 48 kHz ALAC): requiere audífonos con cable o bocinas de buena calidad.
  • Hi-Res Lossless (hasta 24 bits / 192 kHz ALAC): necesita un DAC externo (convertidor digital a analógico).
  • Dolby Atmos (Audio Espacial): compatible con AirPods o audífonos compatibles para efecto 360°.

Muchos usuarios subestiman el consumo de datos asociado a la música en streaming. Factores como quedarse dormido mientras se reproduce una lista, realizar viajes largos o reproducir contenido en el coche mediante CarPlay o Android Auto pueden incrementar el gasto, ya que estos sistemas utilizan la conexión móvil y, en ocasiones, muestran letras o videoclips.

Temas Relacionados

SpotifyApple MusicYouTubeYoutube musicStreamingTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

ChatGPT te miente: un nuevo estudio revela que la inteligencia artificial de OpenAI lo hace deliberadamente

El estudio se volvió viral en redes sociales. Asimismo, se reveló que la IA puede cambiar de comportamiento cuando siente que es monitoreado

ChatGPT te miente: un nuevo

Día de la Mujer 2026: 100 frases para enviar por WhatsApp

En esta fecha puedes enviar mensajes como “tu inteligencia ilumina caminos” a mujeres que admires

Día de la Mujer 2026:

Solo 1 de cada 4 líderes cree que su empresa está lista para el futuro: qué revela el mayor estudio global sobre organizaciones

McKinsey encuestó a más de 10.000 ejecutivos en 15 países. El 72% admite que su organización no está preparada para lo que viene. Tres fuerzas tectónicas explican por qué

Solo 1 de cada 4

El error que puede costarle todas sus fotos: el dispositivo donde nunca debería guardarlas

Los CD fueron durante años una opción popular para guardar fotografías, pero su deterioro puede provocar la pérdida irreversible de archivos

El error que puede costarle

Videos breves, repetitivos y sin lógica: cómo la inteligencia artificial revoluciona el consumo infantil en YouTube

El filósofo Tomás Balmaceda analizó en Infobae al Mediodía cómo la inteligencia artificial multiplica videos breves y caóticos en YouTube, alterando el consumo infantil y generando alertas por el efecto de los algoritmos sobre la atención y el desarrollo de los chicos

Videos breves, repetitivos y sin
DEPORTES
Sufrió una grave lesión en

Sufrió una grave lesión en los Juegos Olímpicos, corrió riesgo de amputación y sorprendió con su recuperación a un mes de ser operada

Franco Colapinto afrontará la última práctica y luego clasificará en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

La explicación de Franco Colapinto tras el peligroso incidente que protagonizó con Lewis Hamilton en la práctica del GP de Australia

De promesa a verdugo: ganó un concurso de habilidades con Manchester United cuando era niño y anotó el gol para sacarles el invicto

La contundente opinión de Guillermo Barros Schelotto ante el posible cambio de reglamento para clasificar a la Copa Libertadores

TELESHOW
Guillermo Francella, tajante con los

Guillermo Francella, tajante con los rumores de romance con Elba Marcovecchio

Evangelina Anderson habló luego del escándalo que se generó con Ian Lucas: “Para mí no fue más que un compañero de trabajo”

La actitud de Evangelina Anderson que generó la furia de Ian Lucas: “¿No es más fácil decirlo de frente?”

Cuáles son las mejores bandas de rock en español según la edición latina de Billboard

Miguel Romano volvió a peinar a Susana Giménez luego de la pelea: “Ahora su pelo está perfecto”

INFOBAE AMÉRICA

Las pupusas salvadoreñas llegan a

Las pupusas salvadoreñas llegan a Amazon y se distribuyen en Estados Unidos

Un brote de norovirus en un crucero deja al menos 76 pasajeros y tripulantes con síntomas gastrointestinales

Guerra en Medio Oriente: sólo nueve grandes buques cruzaron el Estrecho de Hormuz esta semana

Un importante fabricante de automóviles retira más de 615.000 vehículos por fallas que afectan la visibilidad al conducir

Gobierno panameño reitera restricción a empresas europeas en licitaciones estatales