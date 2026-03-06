Cuidado con tus datos móviles: cuánto consume escuchar música en Spotify, Apple Music y YouTube

Las plataformas ofrecen diferentes configuraciones para personalizar la calidad de audio y controlar el uso de datos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La creciente popularidad de las plataformas de streaming ha transformado la forma en que se accede a la música, pero también plantea un desafío para quienes utilizan planes de datos móviles limitados.

El consumo de datos al escuchar música en servicios como Spotify, Apple Music y YouTube puede alcanzar cifras elevadas, especialmente si se reproducen canciones en alta calidad o se opta por videos. Las diferencias entre cada aplicación y la calidad de reproducción elegida pueden marcar una variación importante en el gasto mensual de datos.

Escuchar música en Spotify sin descargar las canciones implica un consumo de datos que varía según la calidad seleccionada. La plataforma ofrece varias opciones:

Baja (24 kbps): entre 10 y 25 MB por hora

Normal (96 kbps): entre 40 y 60 MB por hora

Alta (160 kbps): entre 70 y 150 MB por hora

Muy alta (320 kbps): entre 140 y 750 MB por hora

La calidad de audio en Spotify determina cuánto se consumen los datos móviles en cada reproducción. (Europa Press)

La mayoría de los nuevos lanzamientos se encuentran en un rango de entre 160 y 320 kbps, lo que eleva el consumo medio a unos 150-200 MB por hora. Si una persona escucha dos horas de música diaria en esta plataforma, podría gastar hasta 10 GB en un mes.

YouTube o YouTube Music: la clave de la elección

Utilizar YouTube para escuchar música implica un consumo mucho mayor, ya que se reproduce el video junto al audio. Un video en calidad 480p puede requerir entre 500 y 700 MB por hora, mientras que en 720p o 1080p el gasto supera fácilmente 1 GB por hora. Si se elige una resolución superior, como 1440p o 4K, la cifra se incrementa de forma drástica.

La llegada de YouTube Music respondió a esta problemática, enfocándose en la reproducción de audio sin video, lo que reduce el consumo de datos. Es recomendable optar por la aplicación específica de música siempre que sea posible, especialmente cuando se busca una canción que no está disponible en otras plataformas.

Descargar canciones en WiFi es clave para reducir el gasto de datos al escuchar música fuera de casa. (YouTube Music)

Opciones de calidad disponibles:

Baja (48 kbps)

Normal (128 kbps)

Alta (256 kbps): solo para premium

Apple Music y el impacto de la calidad Lossless

En el caso de Apple Music, el riesgo se encuentra en las opciones de calidad disponibles. Esta plataforma permite activar el audio en Lossless y Hi Res Lossless, formatos que ofrecen una calidad superior a costa de un consumo de datos elevado. La reproducción en alta resolución puede alcanzar 2,7 GB por hora, aunque solo algunas canciones se encuentran en estos formatos.

Si el dispositivo está conectado a una red WiFi, la calidad no representa un problema. Pero si se utiliza una tarifa de datos limitada, reproducir música en alta calidad puede agotar el plan mensual en poco tiempo. Por este motivo, la recomendación es revisar la configuración de calidad en la aplicación y descargar las canciones favoritas cuando se disponga de una conexión WiFi.

Elegir la máxima calidad en Apple Music puede consumir varios gigabytes por hora si no se ajustan las opciones. (Infobae América)

Opciones de calidad disponibles:

Alta calidad (256 kbps AAC): compatible con cualquier audífono estándar.

Lossless (hasta 24 bits / 48 kHz ALAC): requiere audífonos con cable o bocinas de buena calidad.

Hi-Res Lossless (hasta 24 bits / 192 kHz ALAC): necesita un DAC externo (convertidor digital a analógico).

Dolby Atmos (Audio Espacial): compatible con AirPods o audífonos compatibles para efecto 360°.

Muchos usuarios subestiman el consumo de datos asociado a la música en streaming. Factores como quedarse dormido mientras se reproduce una lista, realizar viajes largos o reproducir contenido en el coche mediante CarPlay o Android Auto pueden incrementar el gasto, ya que estos sistemas utilizan la conexión móvil y, en ocasiones, muestran letras o videoclips.