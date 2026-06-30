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Se les apagó la TV justo antes del penal decisivo de Paraguay ante Alemania: la desopilante reacción al enterarse de la clasificación

Los fanáticos guaraníes disfrutaron a pleno el triunfo contra los germanos y el histórico pase a los octavos de final del Mundial 2026

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Los festejos en Paraguay durante la tanda de penales ante Alemania

La victoria de Paraguay, la clasificación a octavos de final del Mundial 2026, la eliminación de Alemania y el feriado decretado por el presidente Santiago Peña marcaron este lunes una noche de festejos masivos en Asunción, después de que la Albirroja avanzara en el Mundial tras imponerse 4-3 en los penales luego de igualar 1-1 a un gol en los 90 minutos y la prórroga.

Entre decenas de videos que se viralizaron en las redes, uno se ganó la atención de todos: fue justo antes del penal decisivo que ejecutó José Canale y determinó la clasificación del elenco guaraní. En pantalla gigante, a través de un proyector, se suspendió la reproducción del encuentro y se apagó el monitor en el punto cúlmine. Ante los reclamos generalizados en pocos segundos, que parecieron una eternidad, reapareció la imagen con los jugadores paraguayos festejando por el pase de ronda y los hinchas explotaron de júbilo al unísono y se desahogaron luego del suspenso.

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El anuncio del asueto nacional llegó poco después del partido. El presidente escribió en su cuenta oficial de X: “¡Paraguay nunca se rinde! ¡Feriado carajo!”, en una publicación que superó los dos millones de visualizaciones en pocos minutos y recibió miles de mensajes de celebración. Miles de personas colmaron el microcentro de Asunción para seguir la clasificación de una selección que regresó a la Copa del Mundo después de 16 años de ausencia y que ahora espera en octavos al ganador de la llave entre Francia y Suecia.

La clasificación tomó una dimensión mayor por el rival y por la forma. Paraguay eliminó en dieciseisavos de final a una selección alemana cuatro veces campeona del mundo, a la que venció desde el punto penal después de un empate 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga. En la definición, Orlando Gill fue decisivo con dos atajadas. Esa actuación sostuvo a un equipo que, incluso después de desperdiciar una ventaja de dos goles en la tanda, terminó sellando el pase.

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La selección dirigida por el argentino Gustavo Alfaro llegó al cruce con el peso del favoritismo del lado alemán. Aun así, la victoria desató una celebración extendida en las calles de la capital paraguaya. La respuesta oficial acompañó de inmediato el clima en las calles. Peña decretó feriado para este martes en todo el país tras la clasificación de la Albirroja a los octavos de final. El vicepresidente Pedro Alliana también se sumó a los festejos y replicó el mensaje presidencial en la misma red social. “Si me autorizas Presidente firmo yo el feriado. ¡Vamos albirroja querida!”, escribió en alusión a la medida anunciada por el mandatario.

Entre quienes celebraban en el centro de Asunción también apareció el tono de revancha frente a los pronósticos previos. El asunceno Alcides Martínez, de 55 años, recordó que antes del partido un analista deportivo alemán había calificado a Paraguay como una selección “de tercera categoría” a la que la Mannschaft debía derrotar sin mayores dificultades.

Martínez resumió la lectura que hizo de la victoria con una frase que mezcló orgullo e ironía. “Somos un equipo de tercera, sí, es cierto, pero le ganamos a Alemania”. Citado por la agencia, también atribuyó el triunfo a un rasgo de identidad del plantel paraguayo. “La clave fue la defensa a la camiseta y el amor a Paraguay”. Sobre el próximo rival, dejó planteado el ánimo con el que el equipo y la afición esperan los octavos de final. “Que venga quien venga, los paraguayos no nos rendimos, no bajamos la cabeza y en el momento clave siempre damos el golpe justo”.

LOS DESOPILANTES VIDEOS DE LOS FANÁTICOS DE PARAGUAY TRAS LA CLASIFICACIÓN ANTE ALEMANIA

Los festejos en Paraguay durante la tanda de penales ante Alemania

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