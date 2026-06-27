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Roja Directa y fútbol en vivo: así pueden robar tus datos mientras ves un partido del Mundial 2026 gratis

Los sitios que prometen transmisiones gratuitas del Mundial 2026 se han convertido en uno de los principales vehículos para ataques informáticos

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Mano sobre trackpad de laptop con pantalla de partido de fútbol, anuncios de apuestas y alerta de seguridad. Hay una taza, un teléfono móvil, un ratón y un cuaderno.
Una persona observa un partido de fútbol en una computadora portátil cuya pantalla muestra anuncios de sitios de apuestas y una advertencia de seguridad sobre una posible infección de virus. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La piratería para ver el Mundial 2026 volvió a colocarse en el centro de las alertas de ciberseguridad. Plataformas como Roja Directa, Fútbol Libre, Pirlo TV, Tarjeta Roja, Magis TV y Xuper TV registran un fuerte aumento de visitas durante el torneo, pero expertos advierten que estos sitios no solo distribuyen transmisiones sin autorización: también pueden convertirse en una puerta de entrada para el robo de datos personales, infecciones con malware y estafas financieras.

Con el incremento de las búsquedas relacionadas con partidos gratuitos, especialistas en seguridad informática recomiendan evitar este tipo de páginas y optar por servicios oficiales de transmisión. El principal riesgo ya no radica únicamente en infringir derechos de autor, sino en la posibilidad de comprometer la información personal y bancaria de los usuarios.

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Las páginas piratas aprovechan el Mundial 2026 para atraer millones de usuarios

Cada gran evento deportivo provoca un aumento en las búsquedas de frases como “ver Mundial 2026 gratis” o “fútbol en vivo sin pagar”. En ese contexto, sitios como Roja Directa, Fútbol Libre, Libre Fútbol, Pirlo TV, Tarjeta Roja, Magis TV y Xuper TV suelen aparecer entre los primeros resultados o circular masivamente en redes sociales y aplicaciones de mensajería.

Roja Directa TV - app ilegal - streaming - tecnología - 18 de junio
Roja Directa no es una de las apps oficiales para ver el Mundial 2026. (Captura Google Play)

Diversos reportes de ciberseguridad señalan que muchas de estas plataformas operan sin los derechos oficiales de transmisión y cambian constantemente de dominio para evitar bloqueos judiciales. Además de ofrecer enlaces a partidos, suelen financiarse mediante publicidad agresiva, ventanas emergentes y redirecciones hacia sitios potencialmente peligrosos.

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Los especialistas advierten que esta combinación convierte a estos portales en un entorno ideal para que los ciberdelincuentes distribuyan programas maliciosos y desarrollen campañas de fraude.

Instalación de malware y virus en el dispositivo

Uno de los principales peligros consiste en la instalación de software malicioso. Muchas páginas muestran mensajes indicando que es necesario descargar un supuesto reproductor multimedia, un códec especial o una extensión del navegador para acceder al partido en alta definición. En realidad, estos archivos pueden contener troyanos, spyware, ransomware o adware.

Una vez instalado, este software puede registrar la actividad del usuario, mostrar publicidad invasiva, consumir recursos del dispositivo o incluso permitir el acceso remoto por parte de atacantes.

Roja Directa TV - app ilegal - streaming - tecnología - 18 de junio
Si ves fútbol gratis por páginas piratas puedes estar exponiendo tus datos. (Imagen ilustrativa Infobae)

En aplicaciones IPTV piratas como algunas versiones de Magis TV o Xuper TV, los riesgos aumentan porque suelen solicitar permisos excesivos para acceder a archivos, almacenamiento interno o procesos del sistema.

Robo de contraseñas y datos bancarios

Otro de los métodos más utilizados es el phishing. Algunas plataformas solicitan crear una cuenta, ingresar un correo electrónico o incluso registrar una tarjeta bancaria bajo el argumento de verificar la edad o activar una prueba gratuita.

En realidad, esa información puede terminar en manos de delincuentes informáticos.

Los expertos también alertan sobre la aparición de sitios prácticamente idénticos a plataformas oficiales de streaming, diseñados para engañar al usuario y obtener credenciales de acceso o datos financieros.

Una smart TV en un mueble de madera muestra un partido de fútbol, con los logos "MAGIS TV" y "ROJADIRECTATV" y un árbitro caricatura. En primer plano hay mandos y bocadillos.
Hay muchas páginas piratas que ofrecen fútbol gratis, pero en realidad esconden malware. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Clones de Roja Directa y otras plataformas

Aunque Roja Directa fue durante años uno de los portales más conocidos para seguir partidos de fútbol, hoy existen decenas de páginas que utilizan nombres similares, logotipos casi idénticos y direcciones web diferentes.

Cada vez que uno de estos dominios es bloqueado aparecen nuevos clones que intentan captar el tráfico generado por eventos como el Mundial 2026.

El funcionamiento suele repetirse: múltiples botones falsos de reproducción, publicidad automática, enlaces a casas de apuestas y descargas que prometen desbloquear la transmisión.

Cómo identificar un sitio potencialmente peligroso

Los especialistas en ciberseguridad recomiendan prestar atención a varias señales antes de ingresar a una plataforma.

Entre las principales alertas se encuentran:

  • URL largas o con dominios poco habituales como “.xyz”, “.top” o “.live”.
  • Promesas poco creíbles, como ofrecer todos los partidos del Mundial en 4K sin registro.
  • Apertura automática de numerosas ventanas emergentes o publicidad de apuestas.
  • Solicitudes para instalar aplicaciones, extensiones o reproductores antes de iniciar la transmisión.
Hombre de espaldas viendo un partido de fútbol en un televisor encendido. Hay una bolsa de snacks y un control remoto sobre una mesa baja.
Existe más de una señal que indica si tu dispositivo se encuentra infectado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si aparecen estas señales, lo más recomendable es abandonar inmediatamente el sitio y acceder únicamente a las plataformas oficiales que poseen los derechos de transmisión en cada país.

Qué hacer si ya ingresaste a una página sospechosa

Si el usuario ya visitó uno de estos portales, los especialistas aconsejan actuar cuanto antes para minimizar posibles daños.

Las recomendaciones incluyen ejecutar un análisis completo del dispositivo con un software antivirus confiable, eliminar cualquier programa o extensión descargada desde ese sitio y restablecer el navegador si fuera necesario.

También es recomendable cambiar las contraseñas del correo electrónico, redes sociales y banca digital, especialmente si fueron utilizadas mientras la página permanecía abierta.

Finalmente, conviene revisar los movimientos de tarjetas y cuentas bancarias para detectar operaciones no autorizadas.

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