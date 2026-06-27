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Ver Argentina vs. Jordania gratis en sitios ilegales te expone a estos peligros digitales

Las páginas piratas suelen pedir datos personales, lo que facilita fraudes y robo de información financiera

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Argentina enfrenta a Jordania en la última fecha del Grupo J del Mundial 2026.
Ver el partido de Argentina y Jordania en sitios ilegales puede infectar tu dispositivo con virus y malware. (Composición)

Argentina y Jordania se enfrentan en la última fecha del grupo J del Mundial 2026. Como suele ocurrir en estos eventos masivos, millones de fanáticos están buscando desesperadamente cómo seguir el minuto a minuto del partido en vivo. Sin embargo, la tentación de eludir los canales oficiales y recurrir a las famosas transmisiones piratas en internet tiene un precio oculto muy alto.

Buscar el partido a través de plataformas ilegales o páginas de “fútbol gratis” como FutbolLibre o Pirlo TV no solo te garantiza una lluvia de anuncios molestos y constantes cortes en la señal; también abre la puerta de tu dispositivo a graves amenazas de ciberseguridad. A continuación, te explicamos cuáles son los principales riesgos digitales a los que te expones hoy si decides “gambetear” la legalidad.

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Los principales peligros de ver el partido en la piratería

Los ciberdelincuentes aprovechan la urgencia y la emoción de los hinchas para diseñar trampas altamente efectivas. Si ingresas a un sitio web no autorizado para ver a la albiceleste esta noche, esto es a lo que te enfrentas:

  • Infección por virus y malware. Las páginas web de transmisión ilegal subsisten gracias a redes publicitarias de dudosa reputación. Al hacer clic en el botón de “reproducir”, o al intentar cerrar las decenas de ventanas emergentes (pop-ups), se pueden activar descargas automáticas de software malicioso. Estos virus pueden ralentizar tu computadora o celular, mostrarte publicidad invasiva permanentemente (adware) o, peor aún, secuestrar tus archivos.
Mano sobre trackpad de laptop con pantalla de partido de fútbol, anuncios de apuestas y alerta de seguridad. Hay una taza, un teléfono móvil, un ratón y un cuaderno.
Plataformas fraudulentas pueden utilizar tu computadora o celular para minar criptomonedas sin tu consentimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Robo de datos personales (Phishing). Muchos de estos sitios fraudulentos te pedirán “crear una cuenta gratuita” o introducir los datos de una tarjeta de crédito “solo para verificar tu ubicación o mayoría de edad”. Si caes en la trampa, estarás entregando tus credenciales y datos financieros directamente a redes de estafadores.
  • Malware de minería de criptomonedas. Algunos sitios de streaming pirata ocultan códigos en sus páginas que utilizan la potencia del procesador de tu dispositivo para minar criptomonedas mientras tú miras el partido. ¿El resultado? Tu teléfono o computadora se calentará al extremo, la batería se agotará en minutos y la vida útil de tu equipo se reducirá notablemente.
  • Estafas en aplicaciones de mensajería. En plataformas como Telegram o WhatsApp abundan los canales que prometen “enlaces premium sin cortes” para el partido de Argentina. La inmensa mayoría de estos enlaces redirige a portales de suplantación de identidad diseñados para robar cuentas de redes sociales o infectar aplicaciones bancarias.
Persona sentada en un sillón mirando un partido de fútbol en un teléfono celular con un icono de advertencia superpuesto. Un mando a distancia está junto a la persona.
Descargar aplicaciones APK fuera de tiendas oficiales expone a troyanos bancarios que pueden vaciar tus cuentas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las peligrosas aplicaciones APK fuera de las tiendas oficiales

Un truco muy común en los últimos años es la recomendación de descargar aplicaciones en formato APK desde navegadores web, prometiendo acceso gratuito a todos los canales deportivos de televisión satelital.

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Descargar e instalar una aplicación fuera de las tiendas oficiales como Google Play Store o App Store de Apple es el equivalente a abrirle la puerta de tu casa a un extraño. Estas aplicaciones suelen contener troyanos bancarios capaces de leer tus mensajes de texto, interceptar códigos de verificación y vaciar tus cuentas en cuestión de segundos.

Disfruta el partido de forma segura

El partido entre Argentina y Jordania promete ser un espectáculo imperdible, pero ningún gol vale el riesgo de perder el control de tu identidad digital o de tus finanzas.

Primer plano de una persona sosteniendo un smartphone negro horizontalmente, mostrando un partido de fútbol en vivo con jugadores y público en la pantalla.
Optar por operadores oficiales y plataformas autorizadas es la única manera de ver el partido seguro y sin riesgos digitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para este compromiso, las transmisiones en vivo totalmente legales y seguras están disponibles a través de operadores oficiales y sus respectivas plataformas autorizadas (como DirecTV, Disney+ o las plataformas de streaming con derechos según tu país).

Pagar una suscripción o sintonizar los canales abiertos autorizados no solo apoya al deporte, sino que te garantiza ver el partido en alta definición, sin retrasos respecto al vecino y con la total tranquilidad de que tus dispositivos móviles y computadoras están a salvo.

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