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Conmoción: murió un ciclista de 19 años en la Volta a Portugal tras chocar de frente contra un auto en plena carrera

Finlay Tarling falleció luego de un accidente en una competición a contrarreloj. El evento fue suspendido y el presidente de Portugal emitió un comunicado para expresar sus condolencias

El siniestro se produjo en la octava etapa de la Volta a Portugal
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El mundo del ciclismo quedó conmovido por la muerte del galés Finlay Tarling en la octava etapa de la competición Volta a Portugal. El accidente se produjo a falta de 20 kilómetros para el final después de chocar con un vehículo que circulaba en sentido contrario a la carrera y no formaba parte de la organización. Los promotores del evento informaron que “en señal de respeto y duelo, no se celebrará la ceremonia del podio” y el mismo presidente de Portugal, António José Seguro, emitió un comunicado para expresar sus condolencias.

La octava jornada de la prueba cubría 166,8 kilómetros entre Melgaço y Fafe. Tras el accidente, la organización informó en un comunicado conjunto con la Federación Portuguesa de Ciclismo que la carrera quedaría neutralizada hasta la meta. Según el medio local CNN, la alerta se dio a las 15:30 en la parroquia de Arcozelo, en Ponte de Lima, y el choque ocurrió en el kilómetro 19,042 de la Carretera Nacional 316.

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La Guardia Nacional Republicana, de acuerdo con lo que replicó el portal citado, explicó que “un vehículo ligero de mercancías circulaba en sentido contrario a la carrera cuando el ciclista colisionó con él, lo que provocó la trágica situación”. El auto no integraba el dispositivo de la competencia. Tarling, nacido en Gales, tenía 19 años y competía para el equipo suizo NSN Development Team. En la edición actual de la prueba había terminado 11º en el prólogo y 15º en la contrarreloj de la quinta etapa.

Finlay Tarling, el joven ciclista de 19 años que perdió la vida en la Volta a Portugal (@finlaytarling06)
Finlay Tarling, el joven ciclista de 19 años que perdió la vida en la Volta a Portugal (@finlaytarling06)

La agencia de noticias Lusa informó que la Guardia Nacional Republicana se presentó en el lugar del siniestro. La pesquisa se centró en entender cómo el coche ingresó al trazado de la carrera en una zona que presentaba varias entradas y un “escenario complicado”.

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La organización de la 87ª Volta a Portugal de Ciclismo comunicó la muerte del corredor con un mensaje conjunto. “Los organizadores de la 87ª Volta a Portugal em Bicicleta Jogos Santa Casa lamentan profundamente informar del fallecimiento del ciclista Finlay Tarling, del NSN Development Team, tras un grave accidente ocurrido durante la octava etapa de la carrera, entre Melgaço y Fafe”.

Al mismo tiempo, las autoridades del evento añadieron: “En este momento de profundo dolor, los organizadores de la Volta a Portugal y la Federación Portuguesa de Ciclismo expresan sus más sentidas condolencias a la familia de Finlay Tarling, a sus compañeros de equipo, al Equipo de Desarrollo NSN y a todos sus amigos y seres queridos”. También señalaron que divulgarán más información cuando las circunstancias lo permitan.

La foto que subió NSN Cycling Team para despedir a Finlay Tarling
La foto que subió NSN Cycling Team para despedir a Finlay Tarling

El ciclista formaba parte del programa de desarrollo de NSN desde 2025. Su especialidad, al igual que la de su hermano Joshua Tarling, corredor del equipo Netcompany INEOS en el World Tour, son las competencias a contrarreloj. La agencia EFE aseguró que la Volta a Portugal era la primera gran prueba de su trayectoria.

“Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de Finlay Tarling, ocurrido hoy en la Volta a Portugal. Fin era un miembro muy querido de nuestro equipo, pero sobre todo, era un hijo, un hermano y un amigo para muchísimas personas. Lo echaremos mucho de menos”, escribió el equipo en su cuenta de la red social X (antes Twitter).

El presidente de Portugal, António José Seguro, también se pronunció sobre la muerte del corredor. “A los 19 años, Finlay Tarling se retiró a la carretera, entregado al deporte que amaba y al que honraba con dignidad, y su muerte entristece al pelotón, a la carrera y al país que lo acogió. En este momento de dolor, el Presidente de la República ofrece sus más sentidas condolencias a su familia, a sus compañeros del NSN Development Team y a toda la comunidad ciclista, uniéndose a su duelo con profunda emoción”, recitó mediante un comunicado publicado en el sitio web de la presidencia.

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