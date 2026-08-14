El dólar cerró la semana a la baja y tocó un precio mínimo en lo que va de agosto

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Con un monto de USD 558,4 millones operados en en el segmento de contado, el dólar mayorista finalizó con baja de 4,50 pesos o 0,3%, a 1.487,50 pesos, en un piso desde el 31 de julio.

A lo largo de la semana el dólar comercial descontó 11 pesos o 0,7%, mientras que en lo que va de 2026 recortó la suba a escasos 32,50 pesos o 2,2 por ciento.

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El Banco Central fijó para la fecha un techo para el esquema de bandas cambiarias en los $1.860,62, lo que dejó al tipo de cambio oficial a 373,12 pesos o 25,1% de ese límite. Se trata de la brecha más grande desde el 29 de mayo (25,2%).

“Tras una pausa, el dólar mayorista retoma el descenso y perfora los $1.490, lo cual no impide al BCRA extender -y en algunas ruedas acelerar- las compras de divisas. Mientras tanto, los inversores continúan evaluando cómo seguirá el equilibrio de tasas, dólar y precios, a la espera de ver si en algún momento las autoridades se inclinan por avanzar en una gradual remonetización de la economía, siendo que mientras tanto priorizan el objetivo de desinflación”, explicó el economista Gustavo Ber.

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El dólar al público descontó cinco pesos o 0,3% en su precio de venta, ofrecido a $1.510 en el Banco Nación. Así, el billete minorista también regresó a un mínimo desde el 31 de julio. En la última semana la baja fue de diez pesos o 0,7 por ciento.

El dólar blue finalizó con una ganancia de cinco pesos o 0,3% en el día, a 1.545 pesos. En el balance semanal sumó 20 pesos o 1,3 por ciento.

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En el mercado de futuros todos los contratos tuvieron caídas en un rango de 0,1% a 0,3%, en un marco de negocios -en pesos- equivalentes a USD 808,4 millones, según datos de A3 Mercados. La postura más negociada, para el cierre de agosto bajó 3,5 pesos, a 1.501 pesos.

“El dato de inflación minorista para julio en 2,1% mensual estuvo por encima de lo esperado por el consenso de mercado, acelerando así contra junio. Debe decirse que la marca estuvo afectada por un 4,5% mensual en estacionales, en un mes en que este ítem suele mostrar una variación mayor. De todas formas, acelero también la núcleo a 1,8% mensual, mostrando esto que los procesos de desinflación no son lineales, especialmente tras pasar de una inflación de tres dígitos interanual a comienzos de gestión a una algo debajo de 35% hoy”, subrayó Juan Manuel Franco, economista Jefe del Grupo SBS.

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“Hacia adelante, la prudencia fiscal y monetaria seguirán siendo las claves de mediano plazo, mientras que la dinámica cambiaria y el ritmo del dólar podrán también incidir, aunque ya se vio durante la actual gestión que el pass-through de subas del tipo de cambio se ha distribuido durante mas meses que en años anteriores”, consideró Franco.

El Gobierno amplió la capacidad de los bancos para otorgar financiamiento en dólares a empresas, una medida que aparentemente estaba en agenda desde hace tiempo, pero que se había demorado en parte por temor a descalces cambiarios.

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Para Aldo Abram, director ejecutivo en la Fundación Libertad y Progreso, “la medida es muy buena. Se limita el riesgo que asumen los bancos al prestar en dólares a quienes no generan ingresos en esa moneda, estableciendo un límite del 15% de su cartera. Esto les permite prestar una parte de los fondos que hoy, lamentablemente, no pueden colocar y que, por lo tanto, no están financiando inversión y producción en la Argentina”.

“Por otro lado, también es cierto que los argentinos hemos aprendido de nuestra historia. Creo que los propios tomadores de crédito van a procurar que el porcentaje de deuda que asuman en dólares represente una proporción menor dentro de su endeudamiento total”, consideró Abram.

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Los analistas de Max Capital evaluaron que “las tasas del tramo corto están subiendo gradualmente, como esperábamos, y creemos que la reciente presión sobre la moneda se resolverá entre septiembre y octubre mediante una combinación de una moneda algo más débil y tasas nominales más altas. La moneda se ha mantenido prácticamente estable en términos reales desde mediados de mayo, con una caída de menos de 2% una vez considerado el impacto de los términos de intercambio, pero esa estabilidad ha requerido intervenciones del BCRA, reduciendo el ritmo de compras y vendiendo instrumentos dollar-linked, hasta convertirse con frecuencia en vendedor neto de activos en dólares”.

“Estas son señales claras de que la moneda necesita algún ajuste en términos nominales y, si bien la venta de instrumentos dollar-linked cortos permite ganar tiempo, a medida que nos acerquemos a 2027 probablemente será necesario un tipo de cambio más débil para incorporar los riesgos electorales que, de otro modo, resultarían demasiado asimétricos”, apuntaron desde Max Capital.

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