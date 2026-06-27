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Ver gratis los partidos del Mundial 2026 en Roja Directa: por qué nunca debes hacerlo

Este sitio abre la puerta al robo de datos personales, al malware y a las estafas financieras

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Ver los partidos del Mundial 2026 en Roja Directa es un error que puede salir caro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ver gratis los partidos del Mundial 2026 en Roja Directa es una acción que conviene evitar a toda costa, ya que esta plataforma opera sin los derechos oficiales de transmisión, cambia constantemente de dominio para eludir bloqueos judiciales y se financia mediante publicidad agresiva, ventanas emergentes y redirecciones hacia sitios potencialmente peligrosos.

Por otro lado, Roja Directa y sitios similares como Magis TV pueden convertirse en una puerta de entrada para el robo de datos personales, infecciones con malware y estafas financieras, segun ESET.

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Qué plataformas, además de Roja Directa, evitar

Además de Roja Directa, estas otras plataformas que operan sin derechos oficiales de transmisión que se deben evitar por completo son:

  • Fútbol Libre / Libre Fútbol
  • Pirlo TV
  • Tarjeta Roja
  • Magis TV (y sus versiones IPTV pirata)
  • Xuper TV
  • Pelota Libre

Todas comparten el mismo patrón de riesgo: se financian con publicidad agresiva, ventanas emergentes y redirecciones peligrosas, y pueden exponer al usuario a malware, phishing y robo de datos bancarios.

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Un televisor negro de pantalla plana exhibe un partido de fútbol con jugadores en el campo verde y aficionados en las gradas, y el logo 3D blanco "MAGIC TV" en primer plano.
Roja Directa y sitios similares como Magis TV exponen al usuario al robo de datos, malware y estafas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo ver el Mundial 2026 de forma segura

Frente a esos riesgos, es recomendable recurrir exclusivamente a servicios con derechos oficiales de transmisión. En América Latina, DGO ofrece cobertura integral del torneo en Argentina, Colombia, Chile, Perú, Ecuador y Uruguay. En México, ViX es la opción principal, junto con las apps oficiales de TV Azteca y TelevisaUnivision.

En España, RTVE Play transmite 33 partidos de forma gratuita —incluidos todos los encuentros de la selección española, las semifinales y la final—, mientras que DAZN concentra los derechos de los 104 partidos del torneo.

En Estados Unidos, Peacock cubre todos los encuentros en español a través de la señal de Telemundo Deportes, y la aplicación de Fox Sports ofrece la cobertura en inglés.

Televisor en buen estado en el living - (Imágen Ilustrativa Infobae)
La única opción segura es recurrir a plataformas con derechos oficiales de transmisión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

FIFA lanza juego del Mundial 2026 en Netflix

Si bien en Netflix no se pueden ver los partidos, la FIFA habilitó un juego oficial en esta plataforma. El título se llama FIFA World Cup: Launch Edition y está disponible desde el 11 de junio en Netflix Games, incluido en la suscripción sin costo adicional.

La propuesta apunta a partidas rápidas y en grupo: permite jugar hasta cuatro personas en la misma pantalla con el teléfono como control y el televisor como estadio, sin necesidad de consolas ni configuraciones complejas.

El juego incluye los 48 equipos participantes del torneo, 16 estadios reales y 1.248 jugadores disponibles. Netflix lo describió como “una nueva dirección” para los juegos de FIFA: una experiencia accesible, con ritmo alto y centrada en la emoción de representar a tu país.

Los juegos en TV están disponibles en 20 países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, México y España.

(YouTube: Netflix Games)
Netflix no transmite partidos, pero sí alberga un juego oficial de la FIFA. (YouTube: Netflix Games)

Juego del Mundial 2026 en Google

Google integró en su buscador para celulares un minijuego de fútbol gratuito y sin descarga llamado Mini Cup, disponible durante la Copa del Mundo 2026 en dispositivos Android e iOS.

Para activarlo, basta con escribir términos como “Copa”, “Mundial 2026” o el nombre de un partido —por ejemplo, “Colombia vs. Portugal”— y tocar el ícono azul con una pelota que aparece en la esquina inferior derecha de la pantalla.

La mecánica consiste en cobrar penales: el jugador arrastra la pelota hacia el sector del arco elegido mientras el arquero se desplaza de un palo al otro y gana velocidad con cada gol convertido. Si el disparo sale desviado o el portero lo detiene, el juego termina. La dificultad aumenta de forma considerable a partir de los 15 goles consecutivos.

Los puntos acumulados por cada usuario se suman al marcador global de su selección, actualizado en tiempo real. Mini Cup no es una novedad absoluta: Google lo lanzó por primera vez durante el Mundial de Qatar 2022 y lo reactivó para la Eurocopa 2024, antes de actualizarlo con los partidos y equipos del torneo en curso.

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