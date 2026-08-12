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Falla nuevo intento por incorporar un tercer operador de telefonía móvil en Panamá

Búsqueda permanece abierta, a la espera de que las condiciones del mercado y el interés empresarial permitan avanzar hacia una mayor competencia

Teléfono celular apoyado en mesa de madera con la pantalla azul encendida, que muestra las palabras LÍNEA EN ESPERA en letras blancas.
Un teléfono celular sobre una mesa de madera muestra el mensaje "LÍNEA EN ESPERA" en su pantalla azul, que ilumina el entorno. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un nuevo intento para incorporar un tercer operador móvil en Panamá quedó en suspenso este martes, cuando el acto público convocado por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) para recibir solicitudes de precalificación finalizó sin que ninguna empresa presentara propuestas.

El objetivo del proceso es adjudicar la concesión del Servicio de Comunicaciones Personales No. 106 (PCS), lo que permitiría fortalecer la competencia y ampliar las alternativas disponibles para los usuarios de telefonía móvil en todo el territorio nacional.

En Panamá solo operan dos empresas de telecomunicaciones, Tigo (Millicom Tigo Panamá S.A.) y Más Móvil (Cable & Wireless Panamá, CWP, subsidiaria de Liberty Latin America). Un tercer operador, Digicel, salió el mercado en 2024.

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Durante la jornada, Alkin Saucedo, director nacional de Telecomunicaciones de la ASEP, explicó que “en la mañana de hoy no recibimos ninguna propuesta”, y agregó que el siguiente paso será revisar los documentos de precalificación recibidos y evaluar la necesidad de una nueva convocatoria para atraer a potenciales interesados.

Este proceso público forma parte de una estrategia estatal para responder a la creciente demanda de servicios de telecomunicaciones de mayor capacidad, impulsada por el sostenido aumento en el consumo de datos móviles y la expansión de la conectividad.

La ASEP informó que dejará constancia formal del resultado de esta etapa y continuará con la evaluación de los antecedentes presentados. (ASEP)
La ASEP informó que dejará constancia formal del resultado de esta etapa y continuará con la evaluación de los antecedentes presentados. (ASEP)

El llamado para adjudicar la concesión del PCS No. 106 representa una oportunidad para aprovechar el espectro radioeléctrico disponible, considerado un recurso estratégico para el desarrollo de infraestructura, la innovación tecnológica y la modernización de los servicios móviles.

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La ASEP informó que dejará constancia formal del resultado de esta etapa y continuará con la evaluación de los antecedentes presentados. Las autoridades señalaron que cualquier resolución sobre la posible repetición del acto de precalificación será anunciada de manera oportuna y conforme a la normativa vigente.

En síntesis, la búsqueda de un nuevo operador móvil en Panamá permanece abierta, a la espera de que las condiciones del mercado y el interés empresarial permitan avanzar hacia una mayor competencia y variedad de servicios en el sector de las telecomunicaciones.

En marzo de este año la ASEP anunció que licitaría la participación en el mercado de un tercer operador de telefonía celular y para ello lanzó un “micrositio” web con información del mercado, disponible para los interesados en participar.

Las últimas estadísticas de la entidad gubernamental revelan que actualmente el país cuenta con más de 5 millones de líneas activas, de las cuales 4 millones (79%) corresponden al sector de prepago, mientras que 1 millón (21%) al sector pospago, lo cual representa un atractivo para la presencia de un tercer operador que mueva aún más el mercado de competencia con un abanico de opciones amplio.

Dedo índice de una persona tocando el icono de Google Fotos en la pantalla de un teléfono celular con otras aplicaciones de fondo.
En marzo la ASEP anunció que licitaría la participación en el mercado de un tercer operador de telefonía celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Panamá inició de manera oficial a ofrecer el servicio de telefonía celular el 27 de junio de 1996 con números de siete (7) dígitos, permitiendo que la primera empresa (BellSouth) captara un total de 626 mil clientes para diciembre de 2024.

Un año después, debido al alto crecimiento, a partir del 7 de agosto de 2005, el sistema de numeración celular migró a ocho dígitos para atender la creciente demanda, estableciéndose que todos los números móviles comiencen con el dígito 6 para superar hoy día los 5 millones (prepagos y pospagos) y una tasa de portabilidad numérica de 5.5 millones desde que se puso en marcha este derecho el 29 de noviembre de 2011.

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