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La Policía Nacional Civil de Guatemala alerta por un aumento de estafas digitales

La institución pidió a la población reforzar cuidados ante engaños por WhatsApp, ligas apócrifas y suplantación de identidad, y recordó recomendaciones como evitar compartir códigos y activar la verificación en dos pasos

Una persona sentada con la cabeza gacha sostiene un teléfono móvil, mientras un ordenador portátil muestra iconos de notificaciones, mensajes y alertas.
La Policía Nacional Civil de Guatemala alertó el 10 de agosto por un incremento de estafas digitales y pidió reforzar la seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Policía Nacional Civil de Guatemala alertó sobre un incremento de estafas digitales y pidió a la población extremar medidas de seguridad ante engaños que se realizan por WhatsApp, enlaces fraudulentos y suplantación de identidad.

De acuerdo con datos del Ministerio Público, los ciberdelitos pasaron de 1.292 casos en 2019 a 14.871 en 2025, y en el primer semestre de 2026 se registraron 7.925 denuncias por estafas electrónicas.

Por su parte, la viceministra de Tecnología de la Información y las Comunicaciones del Ministerio de Gobernación, Karen Ortiz, dijo al diario oficial que “el 90% de la información que buscan los ciberdelincuentes es financiera: dinero, datos bancarios, tarjetas y accesos a las bancas virtuales”.

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Las autoridades también identificaron modalidades como el phishing, falsas ofertas de empleo, esquemas de inversión fraudulentos y supuestas encomiendas enviadas por familiares en el extranjero.

Modalidades utilizadas por los ciberdelincuentes

Aunque el phishing sigue siendo la modalidad más común, la viceministra de Gobernación dijo en entrevista con el diario oficial que la estrategia que ha generado mayores pérdidas económicas es la relacionada con los esquemas Ponzi.

Esta consiste en ofrecer supuestos rendimiento extraordinarios con una mínima inversión y en poco tiempo.

“Invierte Q100 y le dicen que en tres días tendrá Q200. Le pagan con el dinero de otra persona y cuando el sistema ya no es sostenible desaparecen y se quedan con todos los activos”, explicó.

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Manos sostienen cajas de regalo, un cheque de dos mil pesos, un teléfono móvil inteligente con mensaje de premio y un teléfono móvil antiguo.
El primer semestre de 2026 registró 7.925 denuncias por estafas electrónicas en Guatemala, según el Ministerio Público. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También recordó que los ciberdelincuentes suelen enviar enlaces fraudulentos escondidos en supuestas ofertas, servicios y hasta con esquemas bancarios. Esto les sirve para recopilar información personal de sus víctimas que luego utilizan para realizar estafas y hasta trámites financieros.

La utilización de aplicaciones, códigos QR y enlaces maliciosos, conocidos como malware también son frecuentes. Según la funcionaria, muchas veces los ataque ocurren al descargar o abrir estos vínculos que terminan redirigiendo a sitios fraudulentos que luego son utilizados para dañar a las personas o despojarlas de sus pertenencias, principalmente económicas.

“¿Quieres trabajar?"

El desempleo y el incremento de la canasta básica, ha sido también utilizada por los delincuentes que se esconden detrás de una computadora, quienes ofrecen puestos laborales en modalidad virtual, realizando supuestas “tareas sencillas”.

Donald Mauricio Quiná, investigador de la Unidad de Ciberdelitos, del Departamento de Delitos Informáticos y Evidencia Digital, de la Policía Nacional Civil (PNC), dijo en entrevista al diario oficial que esta modalidad se incrementó desde 2019, principalmente durante la pandemia del Covid-19, debido a que las personas necesitaban trabajar desde casa.

“Le dicen a la persona que puede ganar Q200 (USD 25) o Q300 (USD 35) trabajando media hora al día y que únicamente necesita un teléfono celular y una cuenta bancaria”, dijo. Al final, terminan requiriendo información personal que es utilizada para realizar actos anómalos.

Estafa de suplantación de identidad - Amazon - estafa - fraude - tecnología - 11 de agosto
Las falsas ofertas de empleo, los esquemas de inversión fraudulentos y las supuestas encomiendas figuran entre los engaños detectados. (Imagen ilustrativa Infobae)

Recomendaciones

Entre las recomendaciones oficiales figuran no abrir enlaces de origen desconocido, evitar compartir códigos de verificación y activar la autenticación en dos pasos en WhatsApp.

También sugirieron verificar solicitudes de dinero directamente con la persona involucrada y limitar la información personal que se publica en redes sociales.

“Si no tenemos la certeza de que hay una buena voluntad detrás de lo que estamos escaneando, debemos evitar hacerlo. Eso forma parte de la cultura de ciberseguridad que todos debemos tener”, enfatizó.

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