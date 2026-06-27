Si tienes un Samsung Galaxy S8 y el Galaxy Note 8 actualízalo ya para que sea más rápido

Samsung lanzó una actualización de software para los Galaxy S8 y Galaxy Note 8 casi una década después de su presentación en 2017. (Archivo)

La serie Samsung Galaxy S8 y el Galaxy Note 8 no están en el olvido. Tras casi una década desde su lanzamiento, la empresa anunció una sorpresiva actualización de software.

Estos modelos, presentados oficialmente en 2017, ya están catálogados como descontinuados, por lo que hace varios años no recibian nuevas versiones de soporte. Pero, según Android Authority, la actualización comenzó a distribuirse para las versiones pertenecientes a Verizon en Estados Unidos, y aunque no introduce nuevas funciones, su objetivo principal es mejorar el rendimiento y la estabilidad del sistema.

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Qué trae la actualización de Samsung Galaxy S8 y Galaxy Note 8

El nuevo paquete de software no añade características novedosas ni modifica la interfaz de usuario. Samsung no ha revelado un listado exacto de los cambios implementados, pero la información disponible apunta a optimizaciones internas.

El propósito es corregir fallos y procurar que los dispositivos mantengan un funcionamiento fluido, incluso después de tantos años en el mercado.

El nuevo paquete de software para Samsung Galaxy S8 y Galaxy Note 8 no incorpora funciones nuevas ni modifica la interfaz de usuario.

Usuarios de la versión para Verizon en Estados Unidos reportaron haber recibido la actualización a partir del 11 de junio, según el registro de cambios de la operadora. En estos registros se señala que la actualización proporciona “mejoras de rendimiento para su dispositivo”.

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También se destaca la incorporación de “mejoras de estabilidad para optimizar la operación general del equipo”, según reportes de Android Authority.

A pesar de la llegada de esta actualización, los dispositivos afectados continúan utilizando versiones antiguas de Android y solo cuentan con parches de seguridad de 2021. Esto implica que no están protegidos frente a vulnerabilidades recientes ni reciben las mejoras de seguridad disponibles en modelos más actuales. Por lo tanto, la actualización no extiende el ciclo de soporte ni incorpora elementos de seguridad de última generación.

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El objetivo de esta intervención es, ante todo, optimizar la experiencia de uso y corregir posibles errores detectados en el sistema, sin alterar la apariencia ni añadir nuevas funcionalidades.

Samsung orientó la actualización de los Galaxy S8 y Galaxy Note 8 a mejorar el rendimiento y la estabilidad general del sistema. (AP)

Otros casos de dispositivos antiguos que fueron actualizados

Este movimiento de Samsung recuerda lo sucedido recientemente con Apple, que decidió publicar una actualización para el iPhone 5s, un modelo de 10 años de antigüedad, con el fin de asegurar la continuidad de servicios como FaceTime e iMessage.

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La industria de la telefonía móvil rara vez destina recursos a la mejora de dispositivos antiguos, por lo que ambas decisiones son una excepción a la regla.

La actualización, aunque limitada, representa una muestra de atención hacia los usuarios que aún conservan estos equipos, ya sea como dispositivo principal o de respaldo. La medida también ofrece una pequeña mejora en la vida útil de los Galaxy S8 y Note 8, permitiendo que sigan cumpliendo funciones básicas con mayor estabilidad.

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Qué significa esta actualización para los usuarios

La actualización inesperada para los Galaxy S8 y Note 8 consiste en un paquete de optimización que mejora el rendimiento y la estabilidad del sistema operativo, sin incorporar nuevas funciones ni actualizaciones de seguridad recientes.

La actualización de Samsung no extiende el ciclo de soporte de los Galaxy S8 y Galaxy Note 8 ni suma protecciones frente a vulnerabilidades recientes. (Archivo)

El software sigue basado en versiones antiguas de Android, por lo que los dispositivos no están protegidos contra amenazas modernas, pero sí pueden experimentar un funcionamiento más estable en el día a día.

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Para los usuarios que aún emplean estos modelos, la actualización representa una oportunidad de prolongar su uso, sobre todo si los conservan como móviles secundarios o de emergencia.

No obstante, la ausencia de parches de seguridad actualizados implica que no es recomendable utilizar estos dispositivos para tareas sensibles o que requieran altos niveles de protección.

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Quienes instalen la actualización no encontrarán cambios visibles en la interfaz ni nuevas opciones de personalización. El propósito es garantizar que el dispositivo mantenga un rendimiento aceptable y reducir la aparición de errores o fallos inesperados durante su funcionamiento habitual.