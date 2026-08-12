Comité Olímpico de El Salvador evalúa logros y retos tras Santo Domingo 2026

El Comité Olímpico de El Salvador está evaluando el desempeño de su delegación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 para identificar avances y desafíos. (Cortesía: Instituto Nacional de los Deportes)

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El Comité Olímpico de El Salvador se encuentra en proceso de evaluación de los resultados obtenidos por la delegación salvadoreña en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, con el objetivo de identificar tanto los avances logrados como los desafíos pendientes.

Así lo manifestó Armando Bruni, presidente del comité, en una serie de declaraciones brindadas a Fuego 107.7 y reproducidas en el programa Fanáticos Radio, donde resaltó el crecimiento deportivo experimentado por el país en los últimos años y la necesidad de mantener una política de mejora continua.

Bruni puntualizó: “Eso sí, vamos a analizar los resultados obtenidos en Santo Domingo 2026, desde diferentes aristas. Hubo oros que tuvimos en San Salvador que no se repitieron y es un punto a evaluar porque algo pasó y debemos trabajarlo para mejorar. Y si en otros casos ganamos bronce o plata, también hay que ver qué se hizo bien para continuar por ese camino”. Según explicó el presidente del Comité Olímpico, el análisis será exhaustivo y abordará tanto los aspectos positivos como aquellos que requieren ajustes.

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El análisis incluirá tanto los aspectos positivos como los que necesitan ajustes, comparando resultados con ediciones pasadas y valorando la evolución en disciplinas y medallas obtenidas. (Cortesía: Instituto Nacional de los Deportes)

Crecimiento y revisión

En este sentido, el titular del comité señaló que la comparación de resultados entre diferentes ediciones responde a una estrategia de evaluación orientada a la excelencia. “En San Salvador hubo un par de medallas más, pero tuvimos el doble de atletas. Ahora bien, si lo comparamos con los dos oros de Barranquilla, sí ha habido una evolución. Eso quiere decir que en el deporte de alta competencia se ha trabajado y rescatado. ¿Nos conformamos con eso? No, vamos por mucho más”, afirmó Bruni.

El presidente del Comité Olímpico destacó que El Salvador ha mostrado un crecimiento sostenido en el ámbito deportivo, tanto en la cantidad de disciplinas en las que compite como en la obtención de resultados relevantes a nivel regional. “Optimista porque El Salvador ha venido creciendo en los últimos años a nivel deportivo y de resultados. Inclusive debutamos en diferentes deportes y se lograron medallas importantes, como en patinaje artístico que ganó bronce en su primera participación en Juegos Centroamericanos y del Caribe”, expresó.

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Armando Bruni, presidente del comité, señaló que algunos oros logrados en ediciones anteriores no se repitieron, lo que requiere un análisis para entender las causas y mejorar.(Cortesía: Comité Olímpico de El Salvador)

El análisis de los resultados obtenidos en la competición regional formará parte de un proceso interno de revisión, cuyo objetivo será potenciar los logros y corregir las debilidades. “Vamos a analizar los resultados obtenidos en Santo Domingo 2026, desde diferentes aristas”, insistió Bruni, quien reiteró que la dirigencia no se conforma con los avances alcanzados y aspira a lograr mayores conquistas para el deporte nacional.

La entidad confirmó que el análisis de Santo Domingo 2026 implicará una revisión de resultados cuantitativos y también de los procesos de preparación, selección y apoyo a los deportistas.

Los próximos pasos incluirán la consolidación de los procesos deportivos exitosos y el refuerzo de las áreas que no alcanzaron los objetivos previstos. El organismo reafirmó su compromiso con la excelencia y la promoción del talento de El Salvador en las competencias internacionales.

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La justa centroamericana y caribeña acabó con una cosecha de 6 oros, 4 platas y 14 bronces para ubicarse en el décimo lugar del medallero con 24 metales.