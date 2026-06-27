Cómo funcionan la alertas sísmicas: la tecnología detrás de esta herramienta capaz de salvar vidas

Las alertas sísmicas pueden salvar vidas: le dan a las personas unos segundos de ventaja que, ante un terremoto, son decisivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las alertas sísmicas pueden salvar vidas porque le dan a las personas unos segundos de ventaja. Los recientes terremotos en Venezuela lo dejaron en evidencia a través de testimonios difundidos en redes sociales.

Uno de los más comentados fue el de una mujer que transmitía en vivo cuando recibió la alerta en su celular y evacuó de inmediato. “Tenemos que salir de aquí”, dijo.

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Pero ¿cómo funcionan estas alertas? Su nombre técnico es Sistema de Alerta Temprana de Terremotos (EEW, por sus siglas en inglés). Para explicar su mecánica, se toma como referencia el de México, uno de los más desarrollados del mundo en esta área.

La clave del sistema está en las ondas P, las primeras que genera un terremoto y las que viajan más rápido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo funciona el sistema de alerta sísmica

El Sistema de Alerta Sísmica de México (SASMEX) es administrado por el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES) y opera mediante una red de 96 sensores distribuidos en zonas de alta actividad sísmica.

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Cuando uno de esos sensores detecta un sismo de magnitud suficiente, emite una señal de radio que viaja a la velocidad de la luz —aproximadamente 300.000 km/s— y llega a las ciudades cubiertas antes que las ondas destructoras del terremoto, que se desplazan a apenas 4 km/s.

La clave del sistema está en las ondas P: son las primeras que genera un terremoto y las que viajan más rápido. Aunque no son las más destructoras, los primeros segundos de su registro ya contienen información suficiente para estimar la magnitud y la capacidad de daño del sismo.

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Según la distancia al epicentro, la alerta puede anticiparse entre 20 y 120 segundos al sismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Eso permite emitir una alerta antes de que lleguen las ondas S, las más peligrosas, a los puntos más alejados del epicentro.

El proceso ocurre en tres etapas:

Cálculo de magnitud: los sensores detectan las ondas P iniciales y evalúan si el sismo tiene la fuerza suficiente para ser destructivo.

Emisión de la señal: se envía de inmediato una alerta a las ciudades en riesgo mediante ondas de radio o tecnología de difusión móvil (Cell Broadcast), que viajan mucho más rápido que el movimiento de la tierra.

Tiempo de ventaja: según la distancia entre el epicentro y la ciudad, la alerta puede dar entre 20 y 120 segundos de anticipación para evacuar o buscar zonas seguras.

Una persona entre los escombros de un edificio derrumbado, tras los terremotos ocurridos en La Guaira, en Venezuela. 25 de junio de 2026. REUTERS/Maxwell Briceno

Qué hacer al recibir una alerta sísmica

Antes del sismo:

Identifica los objetos que pueden caer y aléjate de ellos.

Localiza las zonas de menor riesgo y las rutas de evacuación.

Ten siempre a mano una mochila de emergencia.

Durante el sismo:

Mantén la calma, no corras y dirígete a las zonas de menor riesgo.

Aléjate de ventanas, vidrios, espejos, puertas exteriores y paredes.

Evita los elevadores y regresa al inmueble solo cuando Protección Civil lo indique.

Después del sismo:

Inspecciona tu casa u oficina y verifica que no haya daños.

Colabora con las autoridades y ten a mano los números de emergencias.

Reporta cualquier daño a las autoridades competentes.

Los más destacados son el Sistema de Alerta de Sismos de Android, de Google, y el sistema de alertas de emergencia de Apple. REUTERS/Ann Wang/File Photo

Cómo funcionan las alertas sísmicas en Venezuela

En Venezuela, las alertas sísmicas no dependen de una red gubernamental de sirenas públicas en las calles, sino de sistemas de detección temprana integrados en teléfonos inteligentes.

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Los más destacados son el Sistema de Alerta de Sismos de Android (de Google) y las Alertas Gubernamentales de Apple.

Para activar el sistema en Android basta con abrir Ajustes, buscar la opción Seguridad y emergencias y activar Alertas de terremotos.

Un mapa geológico de Venezuela señala el doblete sísmico de 7,2 y 7,5 registrado el 25 de junio de 2026 en Yaracuy, e ilustra su mecanismo inmediato y marco tectónico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En algunos modelos esa opción aparece en Ubicación > Avanzado; si no se encuentra de inmediato, se puede escribir “terremoto” directamente en el buscador de ajustes.

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El teléfono debe tener Android 5.0 o una versión posterior, conexión a internet y los servicios de ubicación activados.

En iPhone, las Alertas Gubernamentales vienen activadas por defecto. Para verificarlo o modificarlo: Ajustes > Notificaciones, desplazarse hasta el final de la pantalla y, bajo el apartado Alertas gubernamentales, confirmar que el tipo de alerta deseado está encendido.

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Apple también ofrece un nivel adicional llamado Alertas de Seguridad Mejoradas —que incluye alertas de terremoto y amenazas inminentes— accesible desde Ajustes > Notificaciones > Alertas de Seguridad Mejoradas.