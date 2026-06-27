Llegaron a Venezuela los rescatistas argentinos y ya están trabajando en la zona del desastre

El Coronel Miguel Ángel Wissinger fue recibido por el General en Jefe Gustavo Enrique González López, Ministro de Defensa del Poder Popular de Venezuela (Ministerio de Defensa de la Nación)

Los 26 efectivos del Ejército Argentino que volaron a Venezuela arribaron este sábado a Caracas y comenzaron a asistir al gobierno local en la búsqueda de los miles de desaparecidos que se buscan tras los terremotos que afectaron el miércoles al país caribeño.

El contingente de las Fuerzas Armadas aterrizó en el país a las 2:30 de este sábado, convirtiéndose en el primero en llegar desde Argentina para sumarse a las labores de asistencia humanitaria y búsqueda y rescate en las zonas afectadas por los sismos.

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La misión, bajo el mando del coronel Miguel Ángel Wissinger, fue recibida por el general en jefe Gustavo Enrique González López, Ministro de Defensa del Poder Popular de Venezuela, marcando el inicio del despliegue de capacidades argentinas en el terreno.

El contingente del Ejército Argentino que aterrizó esta madrugada en Caracas (Ministerio de Defensa de la Nación)

El área de responsabilidad asignada al contingente argentino será la ciudad de Caraballeda, en el estado de La Guaira, donde el personal argentino, junto con los equipos caninos y sus guías, comenzará a trabajar para asistir a la población y apoyar la búsqueda de sobrevivientes.

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“Las primeras brigadas USAR coordinadas por la AFE ya están en camino a Venezuela para colaborar en las operaciones de búsqueda y rescate tras el terremoto. ¡Buen viaje a todos los rescatistas! Argentina está orgullosa de ustedes", había tuiteado anoche la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva.

Las primeras brigadas USAR coordinadas por la AFE ya están en Venezuela (Alejandra Monteoliva)

El operativo contempla a un grupo de especialistas en búsqueda y salvamento con perros entrenados para localizar sobrevivientes, además de médicos emergentólogos, enfermeros y auxiliares. También se sumó equipamiento sanitario, medicamentos y una ambulancia preparada para intervenir en situaciones críticas.

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Para la logística del despliegue se pusieron a disposición un avión Embraer con capacidad para 40 pasajeros, un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina y una aeronave de Aerolíneas Argentinas.

La asistencia incluye 134 carpas, dos plantas potabilizadoras de agua, 48 kits de cocina, colchones, camillas y equipos de aire acondicionado para mejorar las condiciones de alojamiento de las familias damnificadas.

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Los contenedores con la ayuda humanitaria a Venezuela, luego de haber sufrido una serie de terremotos (Ministerio de Defensa de la Nación)

Las Fuerzas Armadas partieron durante la tarde del viernes desde la Base Aérea de El Palomar en el marco de una operación de asistencia humanitaria por los daños registrados en La Guaira.

El operativo argentino y los recursos ofrecidos

El despliegue previsto formó parte de la respuesta humanitaria que el presidente Javier Milei resolvió ofrecer al pueblo venezolano luego de los terremotos que sacudieron la costa norte del país. Venezuela sufrió el miércoles dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados con menos de un minuto de diferencia, que dejaron cientos de muertos, miles de desaparecidos y heridos y familias sin hogar.

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Ante ese escenario, el Gobierno argentino puso a disposición un conjunto de recursos sanitarios, logísticos, militares y humanitarios. La nómina difundida por el flamante vocero Adrián Ravier incluyó médicos emergentólogos con equipamiento completo y medicamentos, ambulancia, enfermeros y auxiliares; un avión Embraer de 40 plazas, un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina y una aeronave de Aerolíneas Argentinas.

También ofreció dos plantas potabilizadoras de agua con 16 operadores del Ejército Argentino, expertos en estructuras colapsadas, drones con operadores y cuatro brigadas del Sistema Nacional de Búsqueda y Rescate, con capacidad para intervenir en estructuras colapsadas, inundaciones e incendios. A ese esquema se sumó el apoyo de personal militar especializado en catástrofes con perros de la Armada Argentina y del Ejército.

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Coordinación militar y rol de la Armada Argentina

El ministro de Defensa, Carlos Presti, también había anticipado que su cartera mantenía alistados medios y personal de las Fuerzas Armadas para intervenir en la emergencia, en coordinación con la Jefatura de Gabinete, la Cancillería y la Agencia Federal de Emergencias. En ese marco, precisó que el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, bajo coordinación del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, se encontraron a disposición con capacidades de búsqueda y rescate, perros, potabilización de agua, apoyo médico y medios aéreos para eventuales traslados.

La Armada Argentina tendría un rol central en la primera etapa del despliegue. Según informó el Ministerio de Defensa, estaba previsto desplegar personal especializado, binomios perro-guía y una brigada para colaborar en la localización de sobrevivientes y apoyar las tareas en las zonas afectadas. Esa capacidad resultó clave durante las primeras horas posteriores a un terremoto, cuando las tareas de búsqueda bajo escombros requirieron equipos entrenados, perros especializados y coordinación técnica con las autoridades locales.

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El Gobierno destacó que las Fuerzas Armadas argentinas cuentan con capacidad para operar a gran distancia y actuar en escenarios complejos. La intervención prevista en Venezuela combina recursos de asistencia sanitaria, rescate urbano, logística aérea, potabilización de agua y apoyo a damnificados, en un contexto de emergencia regional que exigió respuesta inmediata.