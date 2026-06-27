La polémica tras la reacción de Federico Valverde al ser reemplazado y el pedido de disculpas de Fernando Muslera en la derrota de Uruguay ante España

"MUSLERA TOMÓ LA DECISIÓN DE SALIR"



Marcelo Bielsa lamentó la derrota por 1-0 de Uruguay ante España y comentó las salidas de Nando y Valverde.@SoleSejas.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/TDGPlRrnYS — DSPORTS (@DSports) June 27, 2026

La eliminación de Uruguay del Mundial quedó sellada tras la derrota por la mínima diferencia ante España, que se aseguró el primer puesto del Grupo H con el gol de Álex Baena. Esta caída dejó a los dirigidos por Marcelo Bielsa sin posibilidades de avanzar a la siguiente fase.

La selección uruguaya culminó su participación en el certamen ubicándose en el tercer lugar de la zona, quedando fuera de la competencia y generando una mezcla de frustración y autocrítica entre sus integrantes. El resultado final, 1-0 a favor de los españoles, marcó el cierre de un ciclo que no cumplió con las expectativas planteadas antes del torneo.

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Marcelo Bielsa analizó la derrota y eliminación de Uruguay en el Mundial (Photo by Ulises RUIZ / AFP)

El entrenador Marcelo Bielsa fue el primero en analizar la situación una vez terminado el partido. El técnico afirmó: “No logré potenciar el poderío que tenía Uruguay en sus jugadores”, lo que evidenció su decepción por no haber alcanzado el rendimiento esperado del plantel.

En relación al sorpresivo cambio del capitán Federico Valverde a los 57 minutos por el delantero Federico Viñas, Bielsa explicó: “Busqué que el equipo tuviera más presencia en ataque”. Además, sobre la sustitución del arquero Fernando Muslera tras un error que resultó en el único gol del encuentro, el entrenador aclaró en la primera entrevista: “Nada”, por lo que dejó en claro que no tuvo una charla con el futbolista de Estudiantes de La Plata.

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Federico Valverde disputó 57 minutos ante España (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Sin embargo, minutos más tarde, respecto a la salida de Muslera, precisó: “Yo no la tomé, es una decisión que tomó el mismo Muslera”. Sobre el doble nueve en ataque, puntualizó: “Con el cambio de Valverde busqué jugar con 2 nueves con el objetivo de tener más llegadas”, manteniendo a Darwin Núñez junto a Viñas en la ofensiva.

Durante su paso por la zona mixta, el técnico amplió su reflexión sobre el rendimiento colectivo: “Tuvimos potencial, a mí me tocó gestionarlo; no logré que el nivel de las individualidades permitiera conformar un equipo poderoso proporcionado a la calidad de sus jugadores”.

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En los minutos posteriores a su sustitución, Valverde fue captado por las cámaras con gestos de evidente frustración: inmóvil, con las manos en la cintura, siguió atento los momentos decisivos desde el banco de suplentes. Durante la pausa de hidratación, se pudo observar que se sentó junto a Giorgian de Arrascaeta y Matías Viña. Previamente, al abandonar el campo, el capitán cubrió su rostro con la camiseta, reflejando el duro golpe que significaba la derrota para el equipo.

LA FRUSTRACIÓN DE PAJARITO



Fede Valverde salió molesto en la derrota parcial de Uruguay ante España.



El mediocampista de la Celeste fue reemplazado por Viñas a los 56'.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/4NgE4WuDq9 — DSPORTS (@DSports) June 27, 2026

Muslera, que también quedó en el centro de la escena por su floja performance durante la Copa del Mundo, declaró: “Obviamente que nunca fui de esconderme, siempre fui de dar la cara. Esta es la manera más cercana que tengo para hablarle a los uruguayos. Nunca imaginé estar sufriendo tanto por este deporte, más con todo el trabajo que hice, por cómo me preparé”.

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Y continuó: “Como les dije a los chicos en el vestuario, cuando ya estaban un poco más tranquilos, hoy me toca no haber tenido un buen Mundial. Le pedí disculpas a ellos y a todo el pueblo uruguayo, aunque no alcance con eso. Ahora toca estar con los más cercanos, juntar energías. Este deporte tiene eso, este puesto tiene eso, a veces te da mucho y a veces te quita“.

"NUNCA IMAGINÉ ESTAR SUFRIENDO TANTO POR ESTE DEPORTE" 🇺🇾💔



Fernando Muslera le envió un mensaje al pueblo uruguayo luego de la eliminación de la Celeste en fase de grupos del #MundialEnDSPORTS



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En la última jornada del grupo, las decisiones técnicas y los errores puntuales terminaron alejando a Uruguay de la clasificación, a pesar de que el entrenador apostó por variantes ofensivas y buscó mayor protagonismo en el área rival. El partido también estuvo marcado por la expulsión de Agustín Canobbio, quien protagonizó uno de los momentos más tensos sobre el final al resistirse a dejar el campo tras la decisión del árbitro, que lo sancionó por una dura falta a Pau Cubarsí en los últimos minutos.

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Canobbio, aún con la emoción del partido, expresó: “Ahora a hablar con las revoluciones a mil por hora intentando bajar un poco, no la vi de nuevo, no fui con la plancha creo yo, sentí digamos el costado del pie. Son partidos intensos, dinámicos”. El futbolista hizo hincapié en la necesidad de autocrítica y unidad: “Creo que hay que hacer mucha autocrítica, corregir muchas cosas dentro. Con el grupo hay que estar unido y seguir para adelante que es difícil hablar ahora. Trabajar, continuar trabajando, confiar en el grupo ahora e intentar de dar una pausa a la cabeza y reflexionar mejor las cosas”.

Agustin Canobbio fue expulsado sobre el final del partido (REUTERS/Daniel Becerril)

El balance de la participación uruguaya dejó en evidencia la falta de eficacia en el área rival. El futbolista, al repasar lo ocurrido en la fase de grupos, señaló: “Creo que en los otros dos partidos fuimos superiores, no conseguimos minimizar los detalles que teníamos que minimizar, ellos fueron más efectivos a la hora de llegar al arco y nos costó en ese sentido de poder ser más dañinos a la hora de llegar con todas las situaciones que tuvimos en los partidos anteriores, capaz que en este también pero es un Mundial, es todo efectividad y nosotros no la tuvimos”.

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Con la victoria, España aseguró el primer puesto del Grupo H al sumar siete puntos y se medirá ante el segundo clasificado del Grupo J —Argelia o Austria— el 2 de julio en Los Ángeles. Por su parte, Cabo Verde, en su primer Mundial, logró avanzar como segundo tras empatar sin goles con Arabia Saudita y se cruzará con Argentina el 3 de julio en Miami. Tanto el conjunto saudí como Uruguay quedaron fuera de la competencia; la Celeste finalizó tercera con dos puntos, insuficientes para acceder como uno de los mejores terceros.