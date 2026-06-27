Este estado de EE. UU. declaró la emergencia por incendios forestales tras devastarse más de 60.700 hectáreas y ordenar evacuaciones

Utah enfrenta una emergencia por incendios forestales que ya arrasó más de 60.700 hectáreas desde el 22 de junio de 2026 y obligó a evacuaciones masivas. (ABC 4/Utah Fire Info)

El estado de Utah enfrenta una emergencia por incendios forestales que ha obligado a evacuaciones masivas y ha devastado más de 60.700 hectáreas desde el 22 de junio de 2026, según autoridades estatales y federales. La rápida propagación del fuego amenaza varias comunidades, impacta la infraestructura y ha llevado a la imposición de restricciones inéditas sobre actividades al aire libre y uso de fuegos artificiales.

De acuerdo con datos de la agencia ABC News y reportes oficiales, el gobernador de Utah, Spencer Cox, decretó la prohibición de fuegos artificiales antes y durante las festividades del 4 de julio, mientras la National Weather Service (NWS) en Salt Lake City lanzó por primera vez una advertencia de “Particularly Dangerous Situation” para incendios forestales. Esta ola de incendios, impulsada por una sequía histórica y vientos intensos, se considera la más grave de la década para el estado.

PUBLICIDAD

Según la Utah Division of Emergency Management y el portal WildFire Explorer, la temporada de incendios en Utah está marcada por un récord de bajas precipitaciones durante el invierno, una sequía que afecta al 94% del territorio, y condiciones meteorológicas extremas con ráfagas de viento superiores a 72 km/h. Las autoridades informan que el avance del fuego ha obligado a evacuar a miles de personas y ha destruido infraestructuras turísticas y residenciales.

¿Cuántos incendios forestales hay en Utah y cuáles son los más grandes?

Utah enfrenta actualmente más de 10 incendios forestales activos, con especial atención en el Cottonwood Fire y el Iron Fire. Según la Deseret News, el Cottonwood Fire comenzó el 22 de junio en el condado de Beaver, dentro del Fishlake National Forest. Este incendio ha superado las 28.700 hectáreas y permanece sin contención, lo que lo convierte en el mayor incendio de Estados Unidos en lo que va de 2026. La magnitud de este foco obligó a evacuar Eagle Point, Merchant Valley y otras comunidades cercanas, además de destruir parte del centro turístico Eagle Point Ski Resort.

PUBLICIDAD

El Iron Fire, por su parte, afecta zonas próximas a la ciudad de Eureka, en el condado de Juab. De acuerdo con KUTV News, esta emergencia ha consumido más de 16.200 hectáreas, con un 38% de contención. La ciudad de Eureka debió ser evacuada por completo, mientras los equipos de bomberos se concentran en frenar el avance de las llamas hacia áreas habitadas y corredores viales.

Otras áreas, como el condado de Iron y el corredor de la Interstate 80, también han reportado incendios de menor tamaño pero con potencial de expansión. Las autoridades han clasificado al menos seis de estos incendios como “grandes”, siendo el Cottonwood el más extenso y destructivo según la Utah Division of Forestry, Fire and State Lands.

PUBLICIDAD

El gobernador Spencer Cox prohibió los fuegos artificiales en Utah antes y durante el 4 de julio por el riesgo de incendios forestales. (Kelly Wickens/Utah Forestry, Fire State Lands vía AP)

¿Qué condados y ciudades de Utah han sido evacuados por los incendios?

Las órdenes de evacuación han impactado principalmente al condado de Beaver y la ciudad de Eureka en el condado de Juab, así como comunidades colindantes. Según el reporte de WildFire Explorer, la evacuación ha incluido áreas rurales, campamentos, complejos turísticos y zonas residenciales próximas a los focos activos.

El cierre de la ruta estatal 153 y de carreteras secundarias ha complicado el acceso a varias localidades, mientras los bomberos priorizan la protección de viviendas y actividades de supresión en puntos críticos. El Cottonwood Fire forzó el cierre total del Eagle Point Ski Resort, donde la administración confirmó pérdidas materiales y agradeció el apoyo de los equipos de emergencia. Según la Utah Division of Emergency Management, más de 18.000 hogares y comercios han quedado temporalmente sin electricidad debido a cortes preventivos ejecutados por la compañía Rocky Mountain Power.

PUBLICIDAD

¿Cuáles son las cifras oficiales de superficie quemada y recursos desplegados?

De acuerdo con la Utah Division of Emergency Management, la superficie total afectada por los incendios en 2026 supera las 60.700 hectáreas, cifra que representa un récord para la región en la última década. El National Interagency Fire Center (NIFC) detalló que más de 1.000 efectivos, 27 brigadas, 40 vehículos y múltiples aeronaves trabajan en la contención y protección de infraestructuras.

El Cottonwood Fire ha absorbido cerca de 10,5 millones de dólares en recursos estatales para su supresión, según la Deseret News. Además, las autoridades estatales y federales han desplegado equipos de apoyo provenientes de estados vecinos para asistir en las labores de control y evacuación. El impacto abarca tanto áreas forestales como agrícolas y residenciales.

PUBLICIDAD

¿Cómo afectan los incendios a la calidad del aire y la salud pública?

El humo generado por los incendios ha deteriorado la calidad del aire en el centro y sur de Utah, así como en partes de Colorado y Nevada. Según la Utah Division of Emergency Management, se han emitido alertas sanitarias para personas con afecciones respiratorias, niños y adultos mayores. Las partículas finas y los compuestos tóxicos presentes en el aire pueden agravar síntomas de asma, alergias y otras condiciones médicas.

La National Weather Service mantiene vigente una advertencia de bandera roja, la más severa en su tipo, con previsión de ráfagas de viento superiores a 80 km/h y humedad relativa por debajo del 10%. Estas condiciones aumentan el peligro de propagación y dificultan la labor de los equipos de emergencia.

PUBLICIDAD

La National Weather Service emitió en Salt Lake City la primera advertencia de “Particularly Dangerous Situation” por incendios forestales en Utah. (AP Foto/Ty O'Neil)

¿Qué recomiendan las autoridades a los residentes ante la emergencia?

Las entidades estatales y federales insisten en seguir las órdenes de evacuación, respetar las restricciones y consultar fuentes oficiales para información actualizada. “La responsabilidad ciudadana es fundamental para evitar más tragedias”, sostuvo Jamie Barnes, directora de la Utah Division of Forestry, Fire and State Lands, durante una comparecencia ante medios locales.

El Utah Fire Info, el National Interagency Fire Center y la Utah Division of Emergency Management ofrecen información en línea sobre rutas de evacuación, centros de refugio y actualizaciones sobre el avance de los incendios. Las recomendaciones incluyen preparar kits de emergencia, limitar actividades al aire libre y evitar acciones que puedan producir chispas o incendios accidentales.

PUBLICIDAD

¿Por qué Utah enfrenta una temporada de incendios tan severa en 2026?

Según informes de la National Weather Service y el WildFire Explorer, el invierno 2025-2026 fue uno de los más secos en la historia reciente de Utah, con menos del 25% del promedio habitual de nieve en la cordillera Wasatch. Esta sequía extrema, combinada con altas temperaturas y vientos fuertes, creó un ambiente propicio para la rápida propagación de incendios.

De los 363 incendios forestales registrados en el estado este año, la mayoría han tenido origen humano, de acuerdo con la Deseret News. El cambio climático y la variabilidad de los patrones meteorológicos han aumentado la frecuencia y magnitud de estos eventos, según el análisis de expertos citados en medios estatales y federales.

PUBLICIDAD

¿Qué se espera para los próximos días en Utah ante la emergencia de incendios?

Las previsiones meteorológicas indican que las condiciones críticas persistirán durante el fin de semana, con posibilidades de tormentas secas que podrían originar nuevos focos por rayos. Las restricciones estatales y federales se mantendrán vigentes hasta que se logre contener los incendios principales y disminuya el riesgo para la población.

Las autoridades han reforzado la presencia de equipos de emergencia y mantienen la vigilancia sobre las zonas en peligro. El público debe permanecer atento a las indicaciones oficiales y estar preparado para eventuales evacuaciones o cambios en la situación.