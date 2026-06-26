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Dónde ver Francia vs Noruega por el Mundial 2026: 5 aplicaciones legales para ver el partido sin delay e interrupciones

Millones de aficionados seguirán el choque entre Francia y Noruega en el Mundial 2026. Descubre dónde verlo de forma legal y con buena calidad de imagen

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Francia se enfrenta a Noruega por el liderato del Grupo I del Mundial 2026.
Francia se enfrenta a Noruega por el liderato del Grupo I del Mundial 2026. (Composición Infobae)

La selección de Francia buscará asegurar el primer lugar de su grupo cuando enfrente a Noruega este viernes 26 de junio por la segunda jornada del Mundial 2026. El encuentro reunirá a dos de las grandes figuras del torneo, Kylian Mbappé y Erling Haaland, en un duelo que podría definir el liderato de la zona y que millones de aficionados seguirán desde distintos países.

Para evitar cortes en la transmisión, retrasos o riesgos asociados a plataformas piratas, los aficionados cuentan con diversas aplicaciones oficiales que transmitirán el partido de forma legal. Dependiendo del país, el encuentro podrá verse mediante servicios de streaming de cadenas con derechos exclusivos para el Mundial 2026.

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Ambas selecciones vienen de ganar su duelo en la segunda fecha-crédito Kyle Ross-John Sibley/REUTERS
Francia y Noruega vienen de ganar su duelo en la segunda fecha. -crédito Kyle Ross-John Sibley/REUTERS

A qué hora juegan Francia vs Noruega

El partido entre Francia y Noruega se disputará este viernes 26 de junio en el Estadio Boston, sede con capacidad para cerca de 70.000 espectadores.

Estos son los horarios en algunos de los principales países:

  • Perú: 14:00 horas.
  • Colombia: 14:00 horas.
  • Ecuador: 14:00 horas.
  • México (CDMX): 13:00 horas.
  • Chile: 15:00 horas.
  • Bolivia: 15:00 horas.
  • Venezuela: 15:00 horas.
  • Paraguay: 16:00 horas.
  • Argentina: 16:00 horas.
  • Uruguay: 16:00 horas.
  • Brasil (Brasilia): 16:00 horas.
  • España: 21:00 horas.

Francia llega como líder del grupo tras vencer a Senegal (3-1) e Irak (3-0), mientras que Noruega también atraviesa un buen momento después de imponerse a Irak (4-1) y Senegal (3-2), por lo que el choque enfrentará a dos selecciones con puntaje perfecto.

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¿A qué hora juega Francia vs Noruega HOY? Partido por la fecha 3 del Mundial 2026. Crédito: Imagen ilustrativa Infobae.
¿A qué hora juega Francia vs Noruega HOY? Partido por la fecha 3 del Mundial 2026. Crédito: Imagen ilustrativa Infobae.

Cinco aplicaciones legales para ver Francia vs Noruega

Las opciones disponibles dependen de los derechos de transmisión adquiridos por cada país. Entre las principales plataformas oficiales destacan:

1. DGO (DIRECTV)

Disponible en buena parte de Sudamérica, transmite los partidos del Mundial incluidos en la programación de DSports. Puede utilizarse desde teléfonos móviles, computadoras, televisores inteligentes y tabletas.

2. Paramount+

En diversos países de América Latina, Paramount+ también cuenta con derechos para transmitir partidos del Mundial 2026, según los acuerdos de distribución vigentes en cada mercado. La plataforma permite seguir los encuentros en vivo desde dispositivos móviles, computadoras y televisores inteligentes, con transmisión en alta definición y acceso bajo suscripción.

3. Disney+ Premium

En varios países de Latinoamérica, ESPN transmite partidos del Mundial mediante Disney+ Premium. La aplicación ofrece emisiones en alta definición y compatibilidad con múltiples dispositivos.

Disney+ cuenta con la transmisión de ESPN, donde están transmitiendo el Mundial 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Disney+ cuenta con la transmisión de ESPN, donde están transmitiendo el Mundial 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

4. ViX Premium

En México, varios encuentros pueden seguirse mediante ViX Premium, servicio que cuenta con derechos para parte de la cobertura del torneo.

5. RTVE Play

Los aficionados en España pueden seguir varios partidos del Mundial mediante RTVE Play, la plataforma gratuita del ente público español cuando el encuentro forma parte de su programación.

Estas plataformas ofrecen transmisiones estables, soporte técnico y calidad de imagen superior frente a los servicios no autorizados que suelen aparecer durante grandes eventos deportivos.

Francia busca asegurar el liderato del grupo

El conjunto francés llega como favorito gracias al rendimiento mostrado en las dos primeras jornadas. Bajo la dirección interina de Guy Stéphan, el equipo suma seis puntos y una diferencia de goles que le permite depender de sí mismo para terminar primero del grupo.

Kylian Mbappé atraviesa un gran momento ofensivo y volverá a liderar un ataque que también contará con Michael Olise, Ousmane Dembélé y Désiré Doué.

Noruega, por su parte, confía en el poder goleador de Erling Haaland y en la creatividad de Martin Ødegaard para dar la sorpresa. La principal duda del técnico escandinavo pasa por el estado físico del lateral Julian Ryerson, quien ha presentado molestias durante los últimos entrenamientos.

El duelo entre las figuras del Manchester City y del Real Madrid definirá el primer puesto del grupo I del Mundial 2026-crédito Caean Couto-James Lang/REUTERS
El duelo entre las figuras del Manchester City y del Real Madrid definirá el primer puesto del grupo I del Mundial 2026-crédito Caean Couto-James Lang/REUTERS

Posibles alineaciones

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Michael Olise, Ousmane Dembélé, Désiré Doué; Kylian Mbappé.

Noruega: Ørjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Wolfe; Martin Ødegaard, Sander Berge, Fredrik Aursnes, Alexander Sørloth; Erling Haaland y Antonio Nusa.

Con dos selecciones invictas y dos de los delanteros más destacados del fútbol mundial frente a frente, Francia y Noruega protagonizarán uno de los encuentros más atractivos de la segunda fecha del Mundial 2026, en un partido que puede definir el liderazgo del grupo antes de la fase de eliminación directa.

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