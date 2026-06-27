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Un buque petrolero fue atacado por un proyectil “no identificado” en el estrecho de Ormuz

El capitán de la embaración dijo que “todos los miembros de la tripulación se encuentran a salvo”

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Un buque petrolero fue atacado en el estrecho de Ormuz (EFE/ Stringer)
Un buque petrolero fue atacado en el estrecho de Ormuz (EFE/ Stringer)

Un petrolero ha sufrido daños materiales, sin registrar víctimas, al ser alcanzado por un “proyectil no identificado” en el estrecho de Ormuz, informó este sábado UKMTO, el organismo británico de coordinación y vigilancia de la seguridad marítima para el tráfico comercial.

Según el último parte, el capitán del petrolero comunicó que el buque “fue alcanzado por un proyectil no identificado” y señaló que “la embarcación sufrió daños en el puente de mando, aunque todos los miembros de la tripulación se encuentran a salvo”.

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“Por el momento, no se han registrado daños medioambientales”, añadió UKMTO en su nota, donde indica que las autoridades investigan el suceso.

El organismo recomienda además a los buques que transiten por la zona que “lo hagan con precaución y que informen de cualquier actividad sospechosa”.

Este incidente se conoce en un momento de renovadas tensiones en Oriente Medio, con ataques de Estados Unidos e Irán en violación del memorando de entendimiento que ambas partes firmaron el 17 de junio para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz.

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Por su parte, el ministro de Exteriores egipcio, Badr Abdelaty, aseguró este sábado a su homólogo iraní, Abás Araqchí, la importancia de que se lleve a cabo un diálogo regional, incluido con el golfo Pérsico golpeado por Irán, para abordar la seguridad de Oriente Medio, en un día en el que Teherán ha atacado Baréin.

Abdelaty “hizo hincapié en la importancia de llevar a cabo un diálogo regional para abordar las preocupaciones de seguridad de todas las partes, teniendo en cuenta los intereses de los países de la región y contribuyendo a la consolidación de la seguridad y la estabilidad regionales”, se apunta en un comunicado del Ministerio de Exteriores egipcio.

Un proyectil impacta en el puente de un petrolero en el estrecho de Ormuz
Un proyectil impacta en el puente de un petrolero en el estrecho de Ormuz

Sobre los avances en las negociaciones entre Teherán y Washington, Abdelaty instó a Araqchí “continuar las conversaciones” con “toda seriedad y buena fe, a fin de alcanzar un acuerdo final que tenga en cuenta los intereses y preocupaciones de todas las partes”.

Y recordó que “las soluciones diplomáticas siguen siendo la mejor manera de abordar las cuestiones pendientes”.

Los países del golfo Pérsico han sido los más castigados por los ataques iraníes y de las milicias proiraníes radicadas en Irak desde el inicio de la ofensiva bélica de Estados Unidos e Israel contra Irán, el pasado 28 de febrero.

Esta llamada se produce en un día en el que Irán ha atacado en plena tregua con “varios drones” a la pequeña isla de Baréin, según confirmó el Gobierno de Manama.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní afirmó que atacó posiciones de las fuerzas estadounidenses cerca del estrecho de Ormuz, sin precisar dónde, lo que ha disparado las tensiones en la zona en medio de los esfuerzos para un acuerdo definitivo de paz.

La Guardia denunció que Washington violó el memorando de entendimiento firmado el pasado 17 de junio entre ambas partes para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz.

El Ejército estadounidense bombardeó el viernes por la noche instalaciones militares iraníes en la costa sur del país como represalia por el ataque del jueves de Teherán contra el buque mercante M/V Ever Lovely, con bandera de Singapur, mientras abandonaba el estrecho de Ormuz frente a la costa de Omán.

La Guardia Revolucionaria aseguró que la ofensiva iraní del jueves se debió a que el buque navegaba por una ruta no autorizada en el estratégico estrecho de Ormuz.

(Con información de EFE)

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