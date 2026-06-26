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Alerta de terremotos: cómo activar avisos de desastre, notificaciones de amenazas y alarma AMBER

Las alertas de emergencia inalámbricas son gestionadas por autoridades locales y se distribuyen a través de las redes móviles oficiales

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Primer plano de manos sosteniendo un celular con pantalla roja mostrando un ícono de advertencia, un símbolo de ondas y una forma de onda sísmica.
Los smartphones Android permiten activar alertas de desastre, notificaciones de amenazas y alarmas AMBER desde el menú de configuración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un mundo expuesto a fenómenos climáticos cambiantes, sismos imprevistos y diversas contingencias de seguridad ciudadana, nuestro teléfono inteligente se ha transformado en una herramienta de supervivencia importante.

Los dispositivos móviles con sistema operativo Android integran potentes herramientas de alerta temprana que, configuradas de manera correcta, nos otorgan segundos vitales para ponernos a salvo o reaccionar a tiempo ante una crisis.

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A continuación, te presentamos una guía detallada para activar los avisos de desastre, las notificaciones de amenazas, las alarmas AMBER y otras funciones de emergencia vitales de Google en tu dispositivo.

Ajustar las notificaciones y el historial de alertas en tu teléfono Android ayuda a recibir avisos vitales incluso si el equipo se encuentra en modo silencio. (AP)
Ajustar las notificaciones y el historial de alertas en tu teléfono Android ayuda a recibir avisos vitales incluso si el equipo se encuentra en modo silencio. (AP)

Alertas de emergencia inalámbricas

Estas notificaciones son distribuidas directamente por las autoridades gubernamentales y las agencias de protección civil locales a través de las antenas de telefonía móvil de tu región. Se agrupan principalmente en tres tipos:

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  • Avisos de desastre / Alertas extremas: Advertencias inminentes sobre eventos de la naturaleza de gran peligro, como huracanes, tornados o inundaciones catastróficas.
  • Notificaciones de amenazas: Alertas orientadas a la seguridad pública respecto a situaciones de riesgo civil o ambiental en tu entorno directo.
  • Alarma AMBER: Difusiones de carácter urgente sobre la desaparición o el secuestro de menores de edad, con el fin de involucrar a la ciudadanía en su pronta localización.

Paso a paso para activarlas en Android:

  1. Abre la aplicación de Configuración o Ajustes en tu celular.
  2. Selecciona la opción Notificaciones.
  3. Toca en Alertas de emergencia inalámbricas (en ciertos fabricantes, este apartado aparece bajo el nombre de “Alertas gubernamentales” o ubicado en la parte inferior de la pantalla).
  4. En este menú, podrás encender o apagar los interruptores para cada categoría de alerta según tus necesidades, además de ajustar el comportamiento del sonido, la vibración o revisar un historial de alertas pasadas.
Alertas de emergencia
Alertas de emergencia inalámbricas en un celular Motorola. (Infobae América)

Alertas de terremotos de Google

Para expandir la prevención, Google cuenta con una de las redes de detección sísmica más grandes del planeta. Esta tecnología saca provecho de los acelerómetros integrados en los miles de millones de teléfonos Android que existen a nivel global, transformándolos en “minisismógrafos”.

Cuando una gran cantidad de dispositivos detecta en simultáneo la aceleración o el impacto inicial de una onda sísmica en un punto geográfico, los servidores de Google procesan esos datos a la velocidad de la luz y emiten una alerta en tiempo real a los teléfonos que se encuentran en el radio de afectación. Aunque no predicen sismos, estas alertas brindan segundos críticos que pueden ser suficientes para buscar refugio.

Cómo activar las Alertas de Terremotos:

  • Ruta estándar (Android 12 o versiones superiores):
    • Ve a Configuración o Ajustes.
    • Presiona la opción Seguridad y emergencia.
    • Toca sobre Alertas de terremotos (o Alertas de seísmos) y enciende el interruptor.
  • Ruta alternativa (dependiendo del modelo del equipo como Samsung o Xiaomi):
    • Entra a Configuración.
    • Busca el menú de Ubicación y luego presiona Servicios de ubicación o el apartado Avanzada.
    • Selecciona Alertas de terremotos y actívalas.
Google - alerta de sismos - tecnología - 19 de mayo
Google utiliza los acelerómetros de millones de dispositivos Android para emitir advertencias sísmicas en tiempo real a usuarios en zonas de riesgo. (Captura Google)

Para recibir este aviso incluso si tu celular se encuentra en modo silencio, debes mantener encendida la ubicación del equipo, tener activa la conexión a Wi-Fi o datos móviles y evitar modos de ahorro de energía extremo que puedan congelar las notificaciones en segundo plano.

Alertas de crisis

Diseñadas para dar soporte ante emergencias públicas complejas, como incendios forestales de gran magnitud o desbordes de ríos, Android incluye la función de Alertas de crisis. Al recibir una de estas notificaciones en tu pantalla y pulsar sobre ella, el sistema te dirigirá de forma inmediata a los resultados del buscador de Google. Allí encontrarás información verídica, mapas de afectación actualizados y los comunicados oficiales emitidos por los equipos de rescate y protección civil de tu localidad.

Cómo verificar que estén activas:

  1. Abre la app de Configuración.
  2. Entra a la pestaña Seguridad y emergencia.
  3. Presiona en Alertas de crisis y corrobora que el interruptor esté encendido.

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