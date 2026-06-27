La inversión con la que Ecopetrol impulsa el desarrollo del campo colombiano

Agroemprende Cacao Meta comercializó 416 toneladas de cacao en 2025, exportó a Japón, Bélgica y España y generó ingresos por más de $12.716 millones. (Ecopetrol)

En las zonas rurales de Colombia, miles de familias campesinas aún enfrentan dificultades para mejorar sus ingresos y condiciones de vida. La limitada infraestructura productiva, las barreras para comercializar sus productos y el acceso desigual a formación técnica han condicionado durante años el desarrollo económico del campo.

En ese contexto, en los últimos años, más de 26.000 familias han sido acompañadas por Ecopetrol a través de su programa de desarrollo rural inclusivo, orientado a impulsar la generación de ingresos, la productividad y la sostenibilidad de las actividades agropecuarias, principalmente de pequeños productores y comunidades étnicas, en distintas regiones del país.

Más de 26.000 familias campesinas acompañadas en 13 departamentos

Con el programa Ecopetrol al Campo, entre 2019 y 2025, 26.369 familias campesinas de 13 departamentos y 48 municipios recibieron acompañamiento a través de diferentes proyectos, con una inversión superior a los $220.000 millones.

El programa de desarrollo rural inclusivo de Ecopetrol permitió que más de 18.000 familias finalizaran su fortalecimiento y que otras 7.500 continúen en asistencia técnica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De estos, más de 18.000 familias finalizaron de forma satisfactoria su proceso de fortalecimiento, 2.060 de ellas durante el 2025, mientras que otras 7.500 continúan vinculadas a procesos de asistencia técnica.

El Programa se enfoca en faciliar la vinculación de las comunidades rurales a encadenamientos productivos, promoviendo el aprovechamiento de las oportunidades de mercado, el fortalecimiento de las capacidades en el territorio y el uso sostenible de los recursos naturales.

Del campo a la agroindustria: más valor para los productores

Uno de los principales avances del programa de desarrollo rural inclusivo de Ecopetrol, ha sido la transición de la producción primaria hacia modelos de mayor valor agregado, especialmente en agroindustria y comercialización.

Ecopetrol mantiene 18 proyectos de desarrollo rural en ejecución hasta 2028, con una inversión de $108.500 millones para fortalecer a 7.500 familias campesinas adicionales. (Ecopetrol)

En el Meta, la Red de Abastecimiento de Alimentos, en alianza con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), permitió la construcción y dotación de cinco agroindustrias campesinas en Villavicencio, Cubarral y Puerto Gaitán. Cuatro de estas infraestructuras, que incorporan soluciones de energía fotovoltaica, fortalecieron a 248 productores rurales, organizados en cinco asociaciones.

En paralelo, el programa Agroemprende Cacao Meta, desarrollado por Ecopetrol junto a Socodevi, permitió la comercialización de 416 toneladas de cacao en 2025, con exportaciones a Japón, Bélgica y España a precios de hasta 48% por encima del promedio nacional. Esas ventas generaron ingresos por más de $12.716 millones en el último año. De acuerdo con información de la compañía, el programa benefició a 1.000 familias y 11 organizaciones campesinas.

Inclusión social, ingresos y reconocimiento internacional

El impacto de estos programas también se refleja en la inclusión social. Según cifras de Ecopetrol, el 42% de los participantes son mujeres rurales y el 38% jóvenes.

En Meta, la Red de Abastecimiento de Alimentos de Ecopetrol y la FAO construyó y dotó cinco agroindustrias campesinas que fortalecieron a 248 productores rurales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En total, se han consolidado más de 500 emprendimientos comunitarios y 45 agroindustrias en distintas regiones del país. Las ventas directas superaron los $17.000 millones en 2025 y acumulan más de $50.000 millones.

Además, el 71% de las organizaciones participantes ha establecido alianzas comerciales directas, lo que ha permitido fortalecer los canales de comercialización y dar mayor estabilidad a los ingresos de los productores.

Estos resultados llevaron al programa a ser reconocido como “Buena Práctica ODS 2025” por el Pacto Global Colombia de Naciones Unidas, en el marco del Objetivo de Desarrollo Sostenible Hambre Cero (ODS 2).

Una apuesta que sigue creciendo en el territorio

Actualmente, 18 proyectos de desarrollo rural continúan en ejecución, con cierre previsto entre 2026 y 2028, y una inversión de $108.500 millones para fortalecer a 7.500 familias campesinas adicionales.

Ecopetrol Emprende y Jóvenes 4.0 fortalecieron a más de 28.000 emprendedores, jóvenes y microempresas, con ventas por $289.000 millones y 13.667 jóvenes beneficiados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los proyectos activos se destacan la RED de Abastecimiento de Alimentos del Meta (3.000 familias), la RED Agroalimentaria de Casanare (2.275 familias), el Modelo de Agronegocios Sostenibles MAS (1.100 familias) y Alizé Cacao (600 familias), iniciativas orientadas a la diversificación económica en zonas rurales.

Emprendimiento, formalización y empleo

El segundo eje del programa se enfoca en innovación, emprendimiento y fortalecimiento empresarial. A través de Ecopetrol Emprende y Jóvenes 4.0, más de 28.000 emprendedores, jóvenes y microempresas fueron fortalecidos en distintas regiones del país.

El acompañamiento permitió que más de 3.000 emprendedores y MiPymes en 50 municipios fortalecieran sus modelos de negocio, avanzaran en procesos de formalización y consolidaran estrategias de crecimiento sostenible.

Ecopetrol al Campo acompañó a 26.369 familias campesinas en 13 departamentos y 48 municipios entre 2019 y 2025, con una inversión superior a $220.000 millones.(Imagen Ilustrativa Infobae)

En Casanare, el programa benefició a 160 emprendedores de Yopal, Aguazul y Tauramena, impulsó la creación de 1.315 empleos y promovió la participación de mujeres, jóvenes y adultos mayores en sectores como turismo e industria. En Cartagena 250 pequeños empresarios fortalecieron sus negocios y tuvieron la posibilidad de mejorar sus procesos de comercialización. Además, la compañía abrió nuevas convocatorias con 350 cupos disponibles en Huila, Meta y Barrancabermeja, en alianza con organizaciones regionales y académicas.

De acuerdo con las cifras reportadas por la compañía, los resultados acumulados incluyeron ventas por $289.000 millones generadas por los emprendedores y Mipymes acompañados, un incremento de 32,24% en el empleo formal, la formalización de 36,12% de los negocios apoyados y un crecimiento de 62% en las ventas de los emprendimientos acompañados. Para 2026, los programas continuarán en Casanare, Cartagena, Maicao, Meta, Huila y Barrancabermeja, con nuevos grupos enfocados en turismo, transición energética y fortalecimiento de microempresas.

De otro lado la iniciativa Jóvenes 4.0 benefició a 13.667 jóvenes en 13 municipios e integró ciencia, tecnología, arte e innovación para el desarrollo de habilidades permitiendo que los jóvenes construyan un proyecto de vida asociado a su vocación e intereses. Durante 2025, el programa cerró procesos en Cartagena, Barrancabermeja, Yondó y Cantagallo, con presencia en zonas rurales y urbanas.